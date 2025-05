Рубен Аморим призна, че клубът няма да има възможност за мащабна селекция

Мениджърът на Манчестър Юнайтед - Рубен Аморим, откровено призна, че клубът няма да има възможност за мащабни промени в състава си това лято. „Червените дяволи“ приключиха сезон 2024/2025 без трофей и на разочароващото 15-о място във Висшата лига – най-слабото им класиране от повече от половин век насам.

Очаква се през летния трансферен прозорец Юнайтед да привлече нападателя Матеуш Куня от Уулвърхемптън Уондърърс, а също така проявява интерес към Лиъм Делап от Ипсуич Таун. Въпреки тези планове, възможностите за селекция остават ограничени, потвърди самият Аморим.

Португалският специалист говори на пресконференция в Куала Лумпур, където Юнайтед ще изиграе приятелски мач в рамките на лятното си турне. Два дни по-късно е планирана още една контрола – този път в Хонконг. Според информации от Острова, клубът ще заработи около осем милиона паунда от двете срещи, което обяснява скоростното заминаване на тима за Азия веднага след края на сезона. По темата за лятната селекция, Аморим коментира:

„Омар Берада е тук, той може да разясни детайлите. Подготвяме се с два различни сценария – с участие в Шампионската лига и без него. При липса на европейски мачове няма нужда от голяма група, по-лесно е за управление. Разбира се, ще привлечем нови футболисти, но основният ни план е отборът да прогресира – и това вече се случва“.

