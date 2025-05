Областният управител на Мадрид се подигра с Барса

Реал Мадрид претърпя кошмарен сезон в отношение на битката с Барселона, след като загуби и четирите директни двубоя, но изглежда, че това само още повече надъхва феновете на клуба. Такъв е и областният управител на Мадрид Исабел Диас Аюсо, която иронизира каталунския клуб.

Днес тя награди играча на “белите” Даниел Карвахал със златен медал за цялостен принос към област Мадрид. По време на церемонията Диас Аюсо заяви следното: “Карвахал има повече купи от Шампионската лига в сравнение с Барселона като клуб”.

Ayuso, president of the Community of Madrid, at the presentation of Carvajal’s Gold Medal: “Carvajal has more Champions than Barcelona in their entire history. Just putting out there.” pic.twitter.com/HmQpwmIwK4