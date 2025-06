Лука Модрич близо до любопитен трансфер

Хърватската легенда Лука Модрич може да продължи кариерата си в Милан. Новият спортен директор на "росонерите" Игли Таре иска да привлече халфа в миланския гранд, твърди Фабрицио Романо.

39-годишният полузащитник напуска Реал Мадрид, след като договорът му изтича и няма да бъде подновен.

Модрич е получил няколко запитвания от различни части на света, като все още не е решил къде ще продължи кариерата си. Информацията гласи, че хърватинът не бърза с решението си, като внимателно ще обмисли всички опции пред себе си.

Лука Модрич беше част от Реал Мадрид през последните 13 години. Той е играл още за Динамо Загреб, Шахтьор Донецк и Тотнъм.

🚨🔴⚫️ EXCL: AC Milan new director Igli Tare dreams of bringing Luka Modrić to the club.



He’s one of the names mentioned in initial internal talks.



Modrić received several approaches from clubs all over the world since leaving Real Madrid, not in a rush to pick his next club. pic.twitter.com/HHe7Bsg54h