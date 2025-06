Джорджо Киелини стана директор по футболната стратегия на Ювентус

Бившият защитник на Ювентус Джорджо Киелини е назначен за директор по футболната стратегия на клуба.

От септември 2024 г. европейският шампион със „скуадра адзура“ е ръководител на международните отношения и скаутинга в Ювентус.

Киелини игра за торинския клуб от 2005 до 2022 г. С Юве той спечели 20 трофея, включително девет титли в Серия „А“.

Бившият италиански национал прекрати кариерата си през януари 2024 година.

⚪️⚫️ Chiellini has become Juventus’ new Director of Football Strategy. pic.twitter.com/70SMCBaOaq