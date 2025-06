Братът на Джуд Белингам ще върви по стъпките на батко си

Братът на Джуд Белингам - Джоб, е решил да премине в Борусия Дортмунд, пише "Скай Германия". 19-годишният халф ще поеме по стъпките на батко си, който проби във футбола при "жълто-черните", а след това премина в Реал Мадрид.

Германският клуб ще започне преговори в следващите дни с настоящия клуб на Белингам Съндърланд. Очаква се сделката да бъде на стойност около 30 млн. евро.

🚨⚫️🟡 BREAKING | Jobe #Bellingham has decided to join Borussia Dortmund today. Decision 100 % made and confirmed. After BILD.



Understand Bellingham has also informed Eintracht Frankfurt of his decision.



Negotiations with Sunderland are set to begin shortly. Price valuation:… pic.twitter.com/zLzKUt8HGk