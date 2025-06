От Комо отказват да пуснат Фабрегас в Интер

Президентът на Комо Мирван Суварсо обяви, че треньорът на отбора Сеск Фабрегас няма да напусне през това лято. Испанският специалист е желан от Интер за заместник на напусналия Симоне Индзаги.

"Имаме дългосрочен проект и Сеск Фабрегас е ключова част от него. Той няма да напусне клуба", обяви Суварсо, цитиран от Фабрицио Романо.

Испанецът изведе "езерняците" до промоция в Серия А, а през изминалата кампания утвърди тима в Калчото.

Фабрегас беше силно желан и от РБ Лайпциг, но и "биковете" удариха на камък в преговорите за него.

Според италианските медии сред другите варианти за нов треньор на Интер са Кристиан Киву (Парма) и Патрик Виейра (Дженоа).

