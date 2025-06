Симоне Индзаги пое отбор в Саудитска Арабия

Симоне Индзаги е подписал своя договор с арабския Ал Хилал, пише Фабрицио Романо. Това е станало преди минути с Париж.

Италианският специалист се е обвързал с гранда от Рияд за две години. Заплатата му ще бъде 26 млн. евро нето на сезон.

Симоне Индзаги води Интер през последните четири години. Той реши да напусне "нерадзурите" след загубата с 0:5 от ПСЖ във финала на Шампионска лига.

49-годишният специалист е водил още Лацио в треньорската си кариера.

