Григор Димитров е сред най-добре облечените тенисисти на "Ролан Гарос"

Откритото първенство на Франция 2025 по тенис се провежда в Париж, най-елегантната дестинация сред турнирите от "Големия шлем". Що се отнася до най-добре облечените играчи на "Ролан Гарос", конкуренцията между марките, които обличат звездите от WTA и ATP тура, е толкова ожесточена, колкото и битките на корта. Въпреки че повечето състезатели на "Ролан Гарос" са облечени от гиганти като Найки, Адидас, Лакост и Асикс, все повече модни къщи и по-малки марки навлизат на пазара за тенис облекло, внасяйки свежест в модните традиции на турнира, отбелязва Forbes.

Дизайнерски марки като Hugo Boss (Тейлър Фриц) и Emporio Armani EA7 (Вероника Кудерметова) предлагат богати тенис колекции. Коко Гоф е посланик на колаборацията между Miu Miu и New Balance. В същото време, нарастващата популярност на "athleisure" стила в модната индустрия се разпростира и върху тениса. Марки като Lululemon и FP Movement (линия на Free People) предлагат тенис облекло, което е подходящо както за корта, така и за йога залата. По-малко известни марки като About Sports, Australian Brand и Bidi Badu имат множество посланици сред професионалните тенисисти. Ето кои са най-добре облечените играчи в Париж според списание Forbes:

Най-красиви рокли

Наоми Осака отпадна още в първия кръг на тазгодишния Ролан Гарос, но това беше напълно достатъчно, за да покаже екипа си, вдъхновен от японски цветя. Някога най-високоплатената спортистка в света, Осака е известна с това, че оставя моден отпечатък и на корта.

Полякинята Магдалена Фрех се състезава с екипировка на немската марка Bidi Badu. Роклята ѝ за Ролан Гарос 2025 г. съчетава ежедневен комфорт с ласкава А-силует. Геометричният мотив придава на тази класическа и елегантна рокля модерен вид. Ако беше по-дълга, би могла да се носи и в офиса, на вечеря, на почивка или дори до магазина.

Най-добри комбинации от две части

Чинуен Женг (Найки) спечели златния олимпийски медал на кортовете на Ролан Гарос миналата година. Тази година нейната NikeCourt Slam пола и топ доминират в Париж. Комбинацията изглежда толкова хармонично, че бихте си помислили, че е рокля, но плисираната пола е част от комплект от две части. Яката в стил поло добавя нотка елегантност към спортната кройка. Същият модел, но в други цветове, носи и Ема Радукану.

One Olympic moment 🏅

A thousand reminders to keep going 😤



Zheng Qinwen on why Roland Garros holds a special place after winning Olympic gold.#RolandGarros pic.twitter.com/th9EyAjRzj