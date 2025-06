Напрежение и размяна на реплики между Леонел Меси и Хамес Родригес по време на мача Аржентина - Колумбия

По време на квалификационната среща за Мондиал 2026 между Аржентина и Колумбия, завършила 1:1, се разигра интересен момент, в който капитаните на двата отбора – Лионел Меси и Хамес Родригес, си размениха остри реплики на терена, пише gong.bg.

Въпреки че в определен миг и двамата прикриха устите си, камерите на TyC Sports, които предаваха мача, се опитаха да уловят съдържанието на разговора. Според тях Меси е казал:

„Твърдиш, че са ни помогнали във финала (б.р. - на Копа Америка). Приказваш прекалено много“, а Родригес отвърнал:

„Не съм казвал нищо…“.

🗣️🇨🇴 Leo Messi to James Rodríguez: "You said that they helped us in the Copa America final, you talk too much."



🎥 @TyCSports



pic.twitter.com/rWB5We5czc