РБ Залцбург стартира с победа в САЩ

РБ Залцбург надделяха с 2:1 над мексиканския Пачука в първия си двубой от група „Н“ на Световното клубно първенство.

Още от първия съдийски сигнал на стадиона в Синсинати стана ясно, че зрителите ще станат свидетели на зрелищен сблъсък. Двата тима се впуснаха в открита битка, като положенията пред двете врати не липсваха.

В 42-рата минута Оскар Глох изведе Залцбург напред с прецизен удар, след като финтира защитник и прати топката неспасяемо в мрежата.

Пачука, воден от опитния Саломон Рондон, не се предаде и още в началото на второто полувреме натисна здраво.

В 56-ата минута Брайън Гонсалес изравни резултата с майсторски изпълнен пряк свободен удар, с което върна интригата в мача.

В разгара на мача над стадиона се разрази мощна гръмотевична буря, която наложи прекъсване на срещата за близо час. След подновяването на играта мексиканците изглеждаха по-свежи и дори бяха близо до пълен обрат, но пропуски на Кенеди и Рондон ги лишиха от втори гол.

