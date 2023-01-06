Кой има имен ден днес, 6 януари 2026 г. Честито!

Православната църква отбелязва днес празника Богоявление или Йордановден, който е третият по значимост в християнската религия след Възкресение и Рождество Христово.

В народната традиция се празнува Кръстовден, който носи названията и Водици, Водокръщи, Мъжки Водици.

Според библейските текстове на този ден Исус Христос е покръстен от Св. Йоан Кръстител във водите на река Йордан.

Има предание, че свети Йоан Кръстител потапял до шията всеки човек, когото кръщавал и го държал така, докато не изповядал всичките си грехове. Когато видял Исус, Йоан Кръстител веднага се поклонил и казал, че той трябва да се кръсти при него.

Исус влязъл във водите на река Йордан и тогава над него се отворили небесата, отгоре блеснала светлина, подобно на мълния, и духът Божи във, вид на гълъб, слязъл върху кръщаващия се Господ. Чул се глас, който казал: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение".

Това е и причината денят да се нарича още Богоявление.

През този ден се извършва служба в църквата, а след нея свещеникът хвърля в езеро или река кръст, който ергените трябва да извадят. Приема се, че успелият ще бъде здрав и щастлив през цялата година.

Ако кръстът бъде изваден заледен или времето е сухо и много студено, годината ще бъде добра и плодородна. Това също предвещава здраве и голям берекет.

Накрая с китка босилек свещеникът напръсква хората за здраве. Вярва се още, че на Йордановден водата спира, пречиства се, след което придобива голяма сила. Затова денят е известен още като Водици и Водокръщи.

На мястото, където е била хвърлена светинята пък, болните се изкъпват или напръскват, за да бъдат изцелени. Всеки вярващ измива лицето и ръцете си във водоема за здраве.

Според народното поверие през нощта срещу Богоявление в глуха доба небето се отваря и всеки, който го види ще получи от Бог това, което си пожелае.

На 6 януари се освещават военните части и бойните знамена. Първият водосвет е направен на 19 август 917 г. преди битката при Ахелой. Ритуалът се извършва от 1879 г. до 1946 г. На 6 януари 1993 г. със заповед на министъра на отбраната се възобновява българската традиция и на Богоявление се освещават бойните знамена на Българската армия.

Имен ден празнуват: Йордан, Йорданка, Данчо, Дана, Боян, Богдан, Богдана.