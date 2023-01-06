Новини
Кой има имен ден днес, 6 януари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 6 януари 2026 г. Честито!

6 Януари, 2023

  • йордановден-
  • богоявление-
  • празник-
  • имен ден

Православната църква отбелязва днес празника Богоявление или Йордановден

Кой има имен ден днес, 6 януари 2026 г. Честито! - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Православната църква отбелязва днес празника Богоявление или Йордановден, който е третият по значимост в християнската религия след Възкресение и Рождество Христово.

В народната традиция се празнува Кръстовден, който носи названията и Водици, Водокръщи, Мъжки Водици.

Според библейските текстове на този ден Исус Христос е покръстен от Св. Йоан Кръстител във водите на река Йордан.

Има предание, че свети Йоан Кръстител потапял до шията всеки човек, когото кръщавал и го държал така, докато не изповядал всичките си грехове. Когато видял Исус, Йоан Кръстител веднага се поклонил и казал, че той трябва да се кръсти при него.

Исус влязъл във водите на река Йордан и тогава над него се отворили небесата, отгоре блеснала светлина, подобно на мълния, и духът Божи във, вид на гълъб, слязъл върху кръщаващия се Господ. Чул се глас, който казал: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение".

Това е и причината денят да се нарича още Богоявление.

През този ден се извършва служба в църквата, а след нея свещеникът хвърля в езеро или река кръст, който ергените трябва да извадят. Приема се, че успелият ще бъде здрав и щастлив през цялата година.

Ако кръстът бъде изваден заледен или времето е сухо и много студено, годината ще бъде добра и плодородна. Това също предвещава здраве и голям берекет.

Накрая с китка босилек свещеникът напръсква хората за здраве. Вярва се още, че на Йордановден водата спира, пречиства се, след което придобива голяма сила. Затова денят е известен още като Водици и Водокръщи.

На мястото, където е била хвърлена светинята пък, болните се изкъпват или напръскват, за да бъдат изцелени. Всеки вярващ измива лицето и ръцете си във водоема за здраве.

Според народното поверие през нощта срещу Богоявление в глуха доба небето се отваря и всеки, който го види ще получи от Бог това, което си пожелае.

На 6 януари се освещават военните части и бойните знамена. Първият водосвет е направен на 19 август 917 г. преди битката при Ахелой. Ритуалът се извършва от 1879 г. до 1946 г. На 6 януари 1993 г. със заповед на министъра на отбраната се възобновява българската традиция и на Богоявление се освещават бойните знамена на Българската армия.

Имен ден празнуват: Йордан, Йорданка, Данчо, Дана, Боян, Богдан, Богдана.


  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    43 7 Отговор
    ЧИД на всички ХОРА които имат ИМЕН ДЕН

    Коментиран от #42

    06:12 06.01.2023

  • 2 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    14 19 Отговор
    В испания където е топло........Нима нямат Добър Берекет и Здраве????Едно време си е за едно време,ганчооооооооо..овць,а сега сме в сегашно време!

    Коментиран от #5

    10:16 06.01.2023

  • 3 Странник

    28 9 Отговор
    Авторе, пише се Иисус Христос - с две и-та! С едно и го пишат протестантите.

    Коментиран от #4

    16:55 06.01.2023

  • 4 Иван съм

    10 23 Отговор

    До коментар #3 от "Странник":

    Именник..И аз ли трябва да се пиша Ииван?

    06:08 07.01.2023

  • 5 Хихихи..

    19 6 Отговор

    До коментар #2 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":

    Кат си Дълбоко Виждащ,открий с поглед някое газено-нефтено-златно находище в БГ че да ти дигнем паметник,можеш ли?

    06:12 07.01.2023

  • 6 Мъдрият

    28 8 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Статията днес е малко по-добре, но пак има важни неточности:

    1. Днес честваният празник е "Кръщение Господне" или още "Богоявление"!
    А Йорданов ден е народното название на празника, идващо от името на реката, в която се е извършило това събитие.

    2. Пише се Иисус, с две букви "И". Господ Иисус Христос!
    Така пишем православните християни! С една буква "И" - пишат протестантите!

    3. Не е вярно следното: "Когато видял Исус, Йоан Кръстител веднага се поклонил и казал, че той трябва да се кръсти при него."
    Йоан Кръстител не е казал това! Казал е точно обратното: "А Йоан го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идваш при мене? Но Иисус му отговори и рече: Остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоан Го допуска" (Мат. 3:13-15)

    4. И пак сте написали за разни народни празни и безумни поверия и суеверия! Те са лъжа!
    Ако не пишете за тях - явно не можете да спите!

    5. В статията не е засегнато и най-важното: изводите от днес чествания велик празник:

    Нека пак да се спрем на това, което е написано в Евангелията:
    "и когато Иисус, след като се кръсти, се молеше, отвори се небето, и Дух Свети слезе върху Него в телесен вид, като гълъб" (Лука 3:21). "И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение" (Мат. 3:17).

    При кръщението на Иисуса Христа се възвестила на свет

    Коментиран от #14

    06:49 06.01.2024

  • 7 Мъдрият

    18 9 Отговор
    При кръщението на Иисуса Христа се възвестила на света тази велика тайна, за която Старият Завет само загатвал и върху която древните Египет и Индия само баснословили - тайната на Божествената Троица.

    Отец се явил на нашия слух, Духът се явил на човешкото зрение, а Синът - на осезанието ни в многогодишното Си общуване с човеците.

    Отец изрекъл Своето свидетелство за Сина, Синът се кръстил, а Светият Дух като гълъб летял над водата.

    Чрез свидетелството на Йоан: "Ето Агнецът Божи, Който взема върху Себе Си греха на света" (Йоан 1:29) и чрез кръщението на Иисус беше показана Христовата мисия на света и посочен пътят на нашето спасение. А именно: с потопяването в Йорданските води Господ взе върху Себе Си греховете на човешкия род и умря под неговото бреме, а излизането от водата показва Неговото оживяване, Неговото възкресение.
    И в нас трябва да умре чрез светото Кръщение старият греховен и прокълнат човек и да излезем от свещения купел като наново оживели, очистени, обновени и възродени.

    Празникът Богоявление се нарича още Просвещение, защото Йорданското събитие ни просвещава, като ни показва Бога изявен в непостижимата тайна на единосъщната и неразделна Троица. Всеки от нас чрез светото Кръщение бва осиновен от Отеца на Светлината чрез заслугата на Сина и чрез силата на Светия Дух. За това просвещение славослови и богоявленския кондак:

    "Явил си се днес на вселената и Твоята светлина, Господи, се отрази върху нас, които разумно Те възпяваме

    06:50 06.01.2024

  • 12 Мъдрият

    12 7 Отговор
    Нещо системата ми изтрива коментара, който е съвсем нормален, ще пробвам на части:

    Явил си се днес на вселената и Твоята светлина, Господи, се отрази върху нас, които разумно Те възпяваме: дошъл си и си се явил, Светлина непристъпна.

    Богоявленският празник е свързан с великото водосвещение, което трябва да ни напомня, че при бреговете на река Йордан Бог е обновил чрез вода и Дух нашата овехтяла от греха природа.

    07:00 06.01.2024

  • 13 Мъдрият

    16 7 Отговор
    Тропар на празника:

    В Иордан, когато се кръщаваше Ти, Господи, Троичното поклонение се яви,
    защото Родителевият глас свидетелстваше за Тебе, именуващ Те Възлюбления Син,
    и Духът във вид на гълъб известяваше потвърждението на Словото,
    че Си се явил, Христе Боже, посвещаващ света, слава на Тебе.

    Още веднъж честит празник! Да бъдем живи и здрави, и разумни и мъдри, и винаги да търсим Бога и неговото царство, а всичко останало - ще ни се придаде!

    07:01 06.01.2024

  • 14 Анджо

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Мъдрият":

    Брав, това е естината. Тия в статиятя да бяха прочели поне едно от четирите евангелия.
    Дали го наричаме Иисус или Исус няма значение, който е вярващ, знае за какво става дума. Аз не празнувам тия измислени празници , имен ден.
    Кокто съм кръстен така , това значи , че докато си жив имаш имен ден. Православната църква я опорочиха комунягите. Честито Богоявление.

    07:35 06.01.2024

  • 15 Идън

    13 7 Отговор
    Христос е кръстен когато е бил 30 годишен- според тогавашните обичаи. Гълъбчето е символ на Божия глас- т. е. това е знак от Бога че е признал Христос за свой Син и Той става част от Божествената троица- Отца- Сина и Светия дух. Затова православните християни се кръстят с трите пръста на дясната ръка.. Това, че Йоан е държал насила хората потопени докато не изповядат греховете си е глупост и не е вярно- защото това е насилие и Бог вижда греховете и без изповедта. Изповядването при католиците е често използвано- както и купуването на индулгенция за опрощаване на греховете. Това не се прави при православните.

    Коментиран от #18

    09:44 06.01.2024

  • 16 Идън

    17 3 Отговор
    Молитвата без свещ и кръстене може- не и обратното. Ако имате вяра и надежда в Бога можете да се молите по всяко време и на всяко място. Честит празник! Алелуя!

    10:12 06.01.2024

  • 17 Хасан

    4 7 Отговор
    Искам да честитя Йордановден на всички мои съименници.

    Да, моята партия любима ме бе кръстила Йордан, та и до днес празнувам на този светъл ден.

    11:47 06.01.2024

  • 18 Мъдрият

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Идън":

    "Гълъбчето е символ на Божия глас" - не е така!

    Светият Дух се е явил във вид на гълъб!

    Прочети внимателно това, което съм написал! Именно за това празникът е и Богоявление: защото и трите лица на Бога - Светата Троица се явяват едновременно на хората!

    За Свети Йоан Кръстител - не пишеш правилно! Той насила никого нищо не е карал!
    Преданието казва, че е изчаквал, докато хората изповядват греховете си, а Господ Иисус Христос е излязъл от водата, веднага, защото е нямал никави грехове.

    И изповедта е много важно нещо в Православната църква! Тя е Тайнство! Чрез нея получаваме прошка на греховете си и можем да пристъпим след това към Свето Причастие!

    Вярното от написаното от теб е, че при православните християни - няма индулгенции!

    Коментиран от #19, #21, #22

    12:07 06.01.2024

  • 19 Не съм християнин

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Мъдрият":

    "Именно за това празникът е и Богоявление: защото и трите лица на Бога - Светата Троица се явяват едновременно на хората!"

    Извинявай, но къде в написаното от теб като цяло, Бог Отец се е явил на хората??? По християнската традиция, Бог Отец е говорил за Исус, но не се е явил да го мидят хората!!! Бог Отец е невидим за хората според Юдаизма и Исляма!

    Коментиран от #20

    12:39 06.01.2024

  • 20 Мъдрият

    15 4 Отговор

    До коментар #19 от "Не съм християнин":

    Бог Отец се е явил чрез глас, а Светия Дух във вид на гълъб, Господ Иисус Христос като човек, но така или иначе това си е явяване!

    Иначе Бог Отец няма как да се яви изцяло и наяве на човека, защото сам Той казва на Мойсей, че не може човек да Го види и да остане жив!

    Коментиран от #23

    12:46 06.01.2024

  • 21 Не съм християнин

    6 13 Отговор

    До коментар #18 от "Мъдрият":

    И защо на Йорданов ден се хвърля кръст в водата в името на Исус? Какво общо има кръста с кръщението на Исус от Йоан на река Йордан? Искам и на всички тук, които спорят за името на Исус или Иисус да напиша. Месията нито се е казвал Исус, нито Иисус! Истинското му име е било Йешуа доколкото знам и е бил евреин! Но масово българския народ е доста невеж и не чете и учи!

    Коментиран от #25

    12:48 06.01.2024

  • 22 Идън

    14 9 Отговор

    До коментар #18 от "Мъдрият":

    Изповедта и РАЗКАЯНИЕТО са само пред Бога - не пред друг човек. Дали ще прости греховете- също решава ТОЙ. Винаги е по- добре да се стремиш да не правиш грехове- отколкото да разчиташ, че ще ти бъде простено всичко ако се изповядаш. Има непростими грехове... Пиша така както аз го разбирам. и така трябва да се проповядва- на достъпен и разбираем език със свои думи-писанията на религиозен език често не са разбираеми и са за други места.

    Коментиран от #24

    12:48 06.01.2024

  • 23 Не съм християнин

    3 11 Отговор

    До коментар #20 от "Мъдрият":

    Това че Бог е говорел, не означава че се е явил! Гласа не се явява, той се чува! Така че това явяване според мен е грешно тълкуване и объркване за хората. Но както искайте го разбирайте.

    12:52 06.01.2024

  • 24 Мъдрият

    10 6 Отговор

    До коментар #22 от "Идън":

    Не е така!

    Ти имаш вяра, но си още невърковена! Трябва да се стремиш да се въцърковиш!

    Покаянието пред Бога е хубаво нещо, човек като съгреши - да се покае първо пред Бога, но това не е изповед! И така греховете не се опрощават!
    Именно Бог е наредил и определил да се изповядваме пред православния свещеник, като той е само свидетел! Но той трябва да ни излуша и да прецени дали ще ни прочете разрешителната молитва, чрез което ни се прощават греховете!

    Да, по-добре е човек да не прави грехове - но това практически е невъзможно! Дори и светците са имали и допускали грехове! Затова ни е дадено Тайнството Покаяние и изповед!

    Коментиран от #26

    14:21 06.01.2024

  • 25 Мъдрият

    12 5 Отговор

    До коментар #21 от "Не съм християнин":

    Йешуа е на иврит или на арамейски. Но на църковно славянски е преведено Иисус!

    А кръстът се хвърля в река или друг водоизточник, за да се осветят всички води!

    14:24 06.01.2024

  • 26 Идън

    4 8 Отговор

    До коментар #24 от "Мъдрият":

    Агностик съм. ,,Вцърковена ,, съм до толкова, колкото съм преценила, че е Богоугодно и ми е достатъчно. И това е мое право- както на всеки отделен човек сам да определя да вярва ли- в какво да вярва- колко да вярва. Детето ми е кръстено в църква. Даже мисля да го насоча да учи Богословие.. или поне да му предам вярата към Бога, да се пази от грехове и грешни пътища... Както и да не налага своето верую на другите...

    Коментиран от #37

    15:13 06.01.2024

  • 27 Попът

    2 7 Отговор
    руси с китка чешмите, а босилек се носи на погребение за починалия.

    Коментиран от #28

    06:10 06.01.2025

  • 28 От номер 27

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Попът":

    да се чете " ръси с китка чемшир"

    06:12 06.01.2025

  • 30 Мъдрият

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Мъдрият":

    Това не е писано от мен!

    Недей да ползваш моя НИК!

    Коментиран от #34

    07:09 06.01.2025

  • 32 Мъдрият

    6 1 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Статията отново е от миналата година, то лошо няма, но когато статията е добра! А тази не е такава - в миналогодишните си коментари(започващи от номер 6) съм обяснил защо и съм разказал и някои важни неща за днес чествания велик православен християнски празник!

    Желая на всички православни християни твърдо да вървят по своя път към Бога и да водят семействата и близките си хора към спасение!
    А на тези, които още не са стъпили(не са започнали) на своя път към Бога и не са повярвали в Него, пожелавам да се повярват от цялата си душа и сърце в Бога, и да се обърнат към Него като приемат Свето Тайнство Кръщение в православната църква и започнат да живеят Богоугодно!

    07:18 06.01.2025

  • 34 Какъв ник

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мъдрият":

    Това е ИРОНИМ.

    07:24 06.01.2025

  • 35 Мадераторът е

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Мъдрият":

    мАдАр колкото теб

    07:28 06.01.2025

  • 36 Име

    6 2 Отговор
    Да се живи и здрави!

    07:53 06.01.2025

  • 39 Бог се роди Коледе

    2 3 Отговор
    А днес не е ли старостилната Коледа, която се чества от повечето източноправославни?!

    Коментиран от #40

    13:11 06.01.2025

  • 40 Марк

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Бог се роди Коледе":

    Не, утре - на 7-ми януари е Рождество Христово по стар стил

    13:29 06.01.2025

  • 41 Абе

    0 1 Отговор
    Мадуратора не е никак мъдър.

    13:49 06.01.2025

  • 42 Йордан

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Неграмотичко си, чадо!

    15:14 06.01.2025

