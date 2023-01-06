Кой има имен ден днес, 6 януари 2026 г. Честито!

Православната църква отбелязва днес празника Богоявление или Йордановден, който е третият по значимост в християнската религия след Възкресение и Рождество Христово.
В народната традиция се празнува Кръстовден, който носи названията и Водици, Водокръщи, Мъжки Водици.
Според библейските текстове на този ден Исус Христос е покръстен от Св. Йоан Кръстител във водите на река Йордан.
Има предание, че свети Йоан Кръстител потапял до шията всеки човек, когото кръщавал и го държал така, докато не изповядал всичките си грехове. Когато видял Исус, Йоан Кръстител веднага се поклонил и казал, че той трябва да се кръсти при него.
Исус влязъл във водите на река Йордан и тогава над него се отворили небесата, отгоре блеснала светлина, подобно на мълния, и духът Божи във, вид на гълъб, слязъл върху кръщаващия се Господ. Чул се глас, който казал: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение".
Това е и причината денят да се нарича още Богоявление.
През този ден се извършва служба в църквата, а след нея свещеникът хвърля в езеро или река кръст, който ергените трябва да извадят. Приема се, че успелият ще бъде здрав и щастлив през цялата година.
Ако кръстът бъде изваден заледен или времето е сухо и много студено, годината ще бъде добра и плодородна. Това също предвещава здраве и голям берекет.
Накрая с китка босилек свещеникът напръсква хората за здраве. Вярва се още, че на Йордановден водата спира, пречиства се, след което придобива голяма сила. Затова денят е известен още като Водици и Водокръщи.
На мястото, където е била хвърлена светинята пък, болните се изкъпват или напръскват, за да бъдат изцелени. Всеки вярващ измива лицето и ръцете си във водоема за здраве.
Според народното поверие през нощта срещу Богоявление в глуха доба небето се отваря и всеки, който го види ще получи от Бог това, което си пожелае.
На 6 януари се освещават военните части и бойните знамена. Първият водосвет е направен на 19 август 917 г. преди битката при Ахелой. Ритуалът се извършва от 1879 г. до 1946 г. На 6 януари 1993 г. със заповед на министъра на отбраната се възобновява българската традиция и на Богоявление се освещават бойните знамена на Българската армия.
Имен ден празнуват: Йордан, Йорданка, Данчо, Дана, Боян, Богдан, Богдана.
1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #42
06:12 06.01.2023
2 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
Коментиран от #5
10:16 06.01.2023
3 Странник
Коментиран от #4
16:55 06.01.2023
4 Иван съм
До коментар #3 от "Странник":Именник..И аз ли трябва да се пиша Ииван?
06:08 07.01.2023
5 Хихихи..
До коментар #2 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":Кат си Дълбоко Виждащ,открий с поглед някое газено-нефтено-златно находище в БГ че да ти дигнем паметник,можеш ли?
06:12 07.01.2023
6 Мъдрият
Статията днес е малко по-добре, но пак има важни неточности:
1. Днес честваният празник е "Кръщение Господне" или още "Богоявление"!
А Йорданов ден е народното название на празника, идващо от името на реката, в която се е извършило това събитие.
2. Пише се Иисус, с две букви "И". Господ Иисус Христос!
Така пишем православните християни! С една буква "И" - пишат протестантите!
3. Не е вярно следното: "Когато видял Исус, Йоан Кръстител веднага се поклонил и казал, че той трябва да се кръсти при него."
Йоан Кръстител не е казал това! Казал е точно обратното: "А Йоан го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идваш при мене? Но Иисус му отговори и рече: Остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоан Го допуска" (Мат. 3:13-15)
4. И пак сте написали за разни народни празни и безумни поверия и суеверия! Те са лъжа!
Ако не пишете за тях - явно не можете да спите!
5. В статията не е засегнато и най-важното: изводите от днес чествания велик празник:
Нека пак да се спрем на това, което е написано в Евангелията:
"и когато Иисус, след като се кръсти, се молеше, отвори се небето, и Дух Свети слезе върху Него в телесен вид, като гълъб" (Лука 3:21). "И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение" (Мат. 3:17).
При кръщението на Иисуса Христа се възвестила на свет
Коментиран от #14
06:49 06.01.2024
7 Мъдрият
Отец се явил на нашия слух, Духът се явил на човешкото зрение, а Синът - на осезанието ни в многогодишното Си общуване с човеците.
Отец изрекъл Своето свидетелство за Сина, Синът се кръстил, а Светият Дух като гълъб летял над водата.
Чрез свидетелството на Йоан: "Ето Агнецът Божи, Който взема върху Себе Си греха на света" (Йоан 1:29) и чрез кръщението на Иисус беше показана Христовата мисия на света и посочен пътят на нашето спасение. А именно: с потопяването в Йорданските води Господ взе върху Себе Си греховете на човешкия род и умря под неговото бреме, а излизането от водата показва Неговото оживяване, Неговото възкресение.
И в нас трябва да умре чрез светото Кръщение старият греховен и прокълнат човек и да излезем от свещения купел като наново оживели, очистени, обновени и възродени.
Празникът Богоявление се нарича още Просвещение, защото Йорданското събитие ни просвещава, като ни показва Бога изявен в непостижимата тайна на единосъщната и неразделна Троица. Всеки от нас чрез светото Кръщение бва осиновен от Отеца на Светлината чрез заслугата на Сина и чрез силата на Светия Дух. За това просвещение славослови и богоявленския кондак:
"Явил си се днес на вселената и Твоята светлина, Господи, се отрази върху нас, които разумно Те възпяваме
06:50 06.01.2024
12 Мъдрият
Явил си се днес на вселената и Твоята светлина, Господи, се отрази върху нас, които разумно Те възпяваме: дошъл си и си се явил, Светлина непристъпна.
Богоявленският празник е свързан с великото водосвещение, което трябва да ни напомня, че при бреговете на река Йордан Бог е обновил чрез вода и Дух нашата овехтяла от греха природа.
07:00 06.01.2024
13 Мъдрият
В Иордан, когато се кръщаваше Ти, Господи, Троичното поклонение се яви,
защото Родителевият глас свидетелстваше за Тебе, именуващ Те Възлюбления Син,
и Духът във вид на гълъб известяваше потвърждението на Словото,
че Си се явил, Христе Боже, посвещаващ света, слава на Тебе.
Още веднъж честит празник! Да бъдем живи и здрави, и разумни и мъдри, и винаги да търсим Бога и неговото царство, а всичко останало - ще ни се придаде!
07:01 06.01.2024
14 Анджо
До коментар #6 от "Мъдрият":Брав, това е естината. Тия в статиятя да бяха прочели поне едно от четирите евангелия.
Дали го наричаме Иисус или Исус няма значение, който е вярващ, знае за какво става дума. Аз не празнувам тия измислени празници , имен ден.
Кокто съм кръстен така , това значи , че докато си жив имаш имен ден. Православната църква я опорочиха комунягите. Честито Богоявление.
07:35 06.01.2024
15 Идън
Коментиран от #18
09:44 06.01.2024
16 Идън
10:12 06.01.2024
17 Хасан
Да, моята партия любима ме бе кръстила Йордан, та и до днес празнувам на този светъл ден.
11:47 06.01.2024
18 Мъдрият
До коментар #15 от "Идън":"Гълъбчето е символ на Божия глас" - не е така!
Светият Дух се е явил във вид на гълъб!
Прочети внимателно това, което съм написал! Именно за това празникът е и Богоявление: защото и трите лица на Бога - Светата Троица се явяват едновременно на хората!
За Свети Йоан Кръстител - не пишеш правилно! Той насила никого нищо не е карал!
Преданието казва, че е изчаквал, докато хората изповядват греховете си, а Господ Иисус Христос е излязъл от водата, веднага, защото е нямал никави грехове.
И изповедта е много важно нещо в Православната църква! Тя е Тайнство! Чрез нея получаваме прошка на греховете си и можем да пристъпим след това към Свето Причастие!
Вярното от написаното от теб е, че при православните християни - няма индулгенции!
Коментиран от #19, #21, #22
12:07 06.01.2024
19 Не съм християнин
До коментар #18 от "Мъдрият":"Именно за това празникът е и Богоявление: защото и трите лица на Бога - Светата Троица се явяват едновременно на хората!"
Извинявай, но къде в написаното от теб като цяло, Бог Отец се е явил на хората??? По християнската традиция, Бог Отец е говорил за Исус, но не се е явил да го мидят хората!!! Бог Отец е невидим за хората според Юдаизма и Исляма!
Коментиран от #20
12:39 06.01.2024
20 Мъдрият
До коментар #19 от "Не съм християнин":Бог Отец се е явил чрез глас, а Светия Дух във вид на гълъб, Господ Иисус Христос като човек, но така или иначе това си е явяване!
Иначе Бог Отец няма как да се яви изцяло и наяве на човека, защото сам Той казва на Мойсей, че не може човек да Го види и да остане жив!
Коментиран от #23
12:46 06.01.2024
21 Не съм християнин
До коментар #18 от "Мъдрият":И защо на Йорданов ден се хвърля кръст в водата в името на Исус? Какво общо има кръста с кръщението на Исус от Йоан на река Йордан? Искам и на всички тук, които спорят за името на Исус или Иисус да напиша. Месията нито се е казвал Исус, нито Иисус! Истинското му име е било Йешуа доколкото знам и е бил евреин! Но масово българския народ е доста невеж и не чете и учи!
Коментиран от #25
12:48 06.01.2024
22 Идън
До коментар #18 от "Мъдрият":Изповедта и РАЗКАЯНИЕТО са само пред Бога - не пред друг човек. Дали ще прости греховете- също решава ТОЙ. Винаги е по- добре да се стремиш да не правиш грехове- отколкото да разчиташ, че ще ти бъде простено всичко ако се изповядаш. Има непростими грехове... Пиша така както аз го разбирам. и така трябва да се проповядва- на достъпен и разбираем език със свои думи-писанията на религиозен език често не са разбираеми и са за други места.
Коментиран от #24
12:48 06.01.2024
23 Не съм християнин
До коментар #20 от "Мъдрият":Това че Бог е говорел, не означава че се е явил! Гласа не се явява, той се чува! Така че това явяване според мен е грешно тълкуване и объркване за хората. Но както искайте го разбирайте.
12:52 06.01.2024
24 Мъдрият
До коментар #22 от "Идън":Не е така!
Ти имаш вяра, но си още невърковена! Трябва да се стремиш да се въцърковиш!
Покаянието пред Бога е хубаво нещо, човек като съгреши - да се покае първо пред Бога, но това не е изповед! И така греховете не се опрощават!
Именно Бог е наредил и определил да се изповядваме пред православния свещеник, като той е само свидетел! Но той трябва да ни излуша и да прецени дали ще ни прочете разрешителната молитва, чрез което ни се прощават греховете!
Да, по-добре е човек да не прави грехове - но това практически е невъзможно! Дори и светците са имали и допускали грехове! Затова ни е дадено Тайнството Покаяние и изповед!
Коментиран от #26
14:21 06.01.2024
25 Мъдрият
До коментар #21 от "Не съм християнин":Йешуа е на иврит или на арамейски. Но на църковно славянски е преведено Иисус!
А кръстът се хвърля в река или друг водоизточник, за да се осветят всички води!
14:24 06.01.2024
26 Идън
До коментар #24 от "Мъдрият":Агностик съм. ,,Вцърковена ,, съм до толкова, колкото съм преценила, че е Богоугодно и ми е достатъчно. И това е мое право- както на всеки отделен човек сам да определя да вярва ли- в какво да вярва- колко да вярва. Детето ми е кръстено в църква. Даже мисля да го насоча да учи Богословие.. или поне да му предам вярата към Бога, да се пази от грехове и грешни пътища... Както и да не налага своето верую на другите...
Коментиран от #37
15:13 06.01.2024
27 Попът
Коментиран от #28
06:10 06.01.2025
28 От номер 27
До коментар #27 от "Попът":да се чете " ръси с китка чемшир"
06:12 06.01.2025
30 Мъдрият
До коментар #29 от "Мъдрият":Това не е писано от мен!
Недей да ползваш моя НИК!
Коментиран от #34
07:09 06.01.2025
32 Мъдрият
Статията отново е от миналата година, то лошо няма, но когато статията е добра! А тази не е такава - в миналогодишните си коментари(започващи от номер 6) съм обяснил защо и съм разказал и някои важни неща за днес чествания велик православен християнски празник!
Желая на всички православни християни твърдо да вървят по своя път към Бога и да водят семействата и близките си хора към спасение!
А на тези, които още не са стъпили(не са започнали) на своя път към Бога и не са повярвали в Него, пожелавам да се повярват от цялата си душа и сърце в Бога, и да се обърнат към Него като приемат Свето Тайнство Кръщение в православната църква и започнат да живеят Богоугодно!
07:18 06.01.2025
34 Какъв ник
До коментар #30 от "Мъдрият":Това е ИРОНИМ.
07:24 06.01.2025
35 Мадераторът е
До коментар #33 от "Мъдрият":мАдАр колкото теб
07:28 06.01.2025
36 Име
07:53 06.01.2025
39 Бог се роди Коледе
Коментиран от #40
13:11 06.01.2025
40 Марк
До коментар #39 от "Бог се роди Коледе":Не, утре - на 7-ми януари е Рождество Христово по стар стил
13:29 06.01.2025
41 Абе
13:49 06.01.2025
42 Йордан
До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Неграмотичко си, чадо!
15:14 06.01.2025
