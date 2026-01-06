Новини
Бранител на Левски гледа към Добрич

6 Януари, 2026 09:59 529 0

На този етап Хулио Веласкес няма нужда от него, защото разполага с два десни бранители

Снимка: БГНЕС
Патрик-Габриел Галчев очаквано няма да попадне в групата от играчи, с която Левски ще тръгне днес за подготовката в Турция.

Най-вероятната дестинация към момента за него е Добруджа, пише „Мач Телеграф“.

На този етап Хулио Веласкес няма нужда от него, защото разполага с два десни бранители. Това са Оливер Камдем и Алдаир. Последният се възстановява от операция, но ще се очаква скоро да се завърне в основната група и да бъде готов за двубоя с Лудогорец за Суперкупата.

Галчев бе преотстъпен доскоро от Левски на Локомотив Сф, но стана излишен в „Надежда", нищо че през есента бе титуляр. Станислав Генчев реши да заложи на друг играчи.

Така „сините" търсят друг отбор, където Галчев, който има договор с тях, да продължи кариерата си.

Най-вероятно това ще стане в Добруджа, където от няколко дни работи кадър, който е тясно свързан с Левски - Ясен Петров.

Той със сигурност има нужда от нови попълнения и Галчев може да му свърши работа.


