Прелитащи дронове предизвикали предупредителна стрелба в центъра на Каракас, нямало сблъсъци в града ВИДЕО

6 Януари, 2026 03:53, обновена 6 Януари, 2026 05:30 2 506 12

  • дворец-
  • каракас-
  • президентство-
  • евакуация-
  • стрелба-
  • венецуела

Ситуацията в страната била спокойна

Прелитащи дронове предизвикали предупредителна стрелба в центъра на Каракас, нямало сблъсъци в града ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стрелбата в центъра на венецуелската столица Каракас е била предизвикана от появата на дронове. Не става дума за сблъсъци в града, съобщи РИА Новости, позовавайки се на правителствен източник.

„Случилото се в центъра на Каракас е причинено от дронове, прелитащи над района без разрешение, и предупредителни изстрели от полицията. Нямаше конфронтация и цялата страна е в състояние на пълно спокойствие“, заяви източникът.

NBC News отбелязва, че Съединените щати следят отблизо съобщенията за стрелбата във венецуелската столица. Източници от американската администрация подчертават, че няма участие на Вашингтон в инцидента.

Преди това беше съобщено, че в Каракас, близо до правителствени сгради, е започнала евакуация поради стрелба. Работата на предприятия, разположени там, е преустановена, а достъпът до близките райони е блокиран. Хората в сградите са принудени да останат вътре, в очакване на връщане към нормализация на обстановката..

Малко преди стрелбата в небето над президентския дворец е бил забелязан безпилотен летателен апарат. Очевидци съобщават, че са видели конвой от военни машини, включително бронирани, да се движи към правителствения квартал.

За стрелба край президентския дворец във венецуелската столица Каракас първо съобщи порталът BNO News.

На 5 януари отвлеченият от САЩ президент на страната Николас Мадуро и съпругата му се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Американските власти ги обвиняват в участие в трафик на наркотици. Те пледираха невинни по обвиненията.

Тръмп заяви, че Съединените щати ще поемат временен контрол над Венецуела. Освен това, американският премиер изрази увереност, че Вашингтон ще получи компенсация от Каракас за американските петролни компании. Белият дом изтъкна, че тези компании ще осигурят средства за възстановяване на петролната инфраструктура на Венецуела.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лудия оранжев дъртак нали каза

    13 6 Отговор
    Делсита, ако не ме слушка, ще ѝ се случи нещо по-лошо от затвор.

    04:31 06.01.2026

  • 2 Тест

    9 4 Отговор
    Край с Венецуела. Ще я сринат със земята

    Коментиран от #3

    04:43 06.01.2026

  • 3 На чужд гроб ревеш

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тест":

    Не виждаш ли каква развалина е България?

    Коментиран от #9, #12

    04:46 06.01.2026

  • 4 Гост

    8 1 Отговор
    Великите сили помпат ресурсите на изостаналите икономически държави, така и крадат златните залежи на България, а Боко Тиква вика няма пари и тегли по 30 млрд на година.

    05:20 06.01.2026

  • 5 РАДAH KЪHEВ

    3 1 Отговор
    ПРИЗОВАВАМ АМЕРИКАНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ДО 24 ЧАСА ДА ВЪРНЕ МАДУРО В КАРАКАС. АКО НЕ ГО ИЗПЪЛНИ МОЙТЕ ДЕМОКРАТИ, НАЧЕЛО С КАМИЛАТА ЩЕ ГО СВАЛЯТ И ЩЕ ЛЕЖИ ДОЖИВОТ.

    05:23 06.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "На чужд гроб ревеш":

    РАЗВАЛИНА Е БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОБОРА! И ТАКА СА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ КЪДЕТО Е ВЛЯЗАЛ КРАВАРИНА!

    Коментиран от #11

    06:26 06.01.2026

  • 10 фсë

    0 0 Отговор
    идëт по плану !

    07:08 06.01.2026

  • 11 моруна

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    хочеш лом

    07:09 06.01.2026

  • 12 сосай

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "На чужд гроб ревеш":

    не отвлекайся

    07:10 06.01.2026