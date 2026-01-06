Прелитащи дронове предизвикали предупредителна стрелба в центъра на Каракас, нямало сблъсъци в града ВИДЕО

Стрелбата в центъра на венецуелската столица Каракас е била предизвикана от появата на дронове. Не става дума за сблъсъци в града, съобщи РИА Новости, позовавайки се на правителствен източник.

„Случилото се в центъра на Каракас е причинено от дронове, прелитащи над района без разрешение, и предупредителни изстрели от полицията. Нямаше конфронтация и цялата страна е в състояние на пълно спокойствие“, заяви източникът.

NBC News отбелязва, че Съединените щати следят отблизо съобщенията за стрелбата във венецуелската столица. Източници от американската администрация подчертават, че няма участие на Вашингтон в инцидента.

Преди това беше съобщено, че в Каракас, близо до правителствени сгради, е започнала евакуация поради стрелба. Работата на предприятия, разположени там, е преустановена, а достъпът до близките райони е блокиран. Хората в сградите са принудени да останат вътре, в очакване на връщане към нормализация на обстановката..

Малко преди стрелбата в небето над президентския дворец е бил забелязан безпилотен летателен апарат. Очевидци съобщават, че са видели конвой от военни машини, включително бронирани, да се движи към правителствения квартал.

За стрелба край президентския дворец във венецуелската столица Каракас първо съобщи порталът BNO News.

На 5 януари отвлеченият от САЩ президент на страната Николас Мадуро и съпругата му се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Американските власти ги обвиняват в участие в трафик на наркотици. Те пледираха невинни по обвиненията.

Тръмп заяви, че Съединените щати ще поемат временен контрол над Венецуела. Освен това, американският премиер изрази увереност, че Вашингтон ще получи компенсация от Каракас за американските петролни компании. Белият дом изтъкна, че тези компании ще осигурят средства за възстановяване на петролната инфраструктура на Венецуела.