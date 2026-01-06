Бразилец в Левкси разкри, че вече преговаря за нов договор

Левият бек на Левски Майкон даде интервю пред бразилския подкаст “Quilombo Retiro”, в което говори за пътя си във футбола, преминаването в Левски и бъдещето. 25-годишният южноамериканец сподели любопитни подробности от престоя в България, като разкри, че вече преговаря за нов договор със "сините".

„Офертата от Левски дойде веднага след мача срещу Фламего, когато бях в Нова Игуасу. Тогава пристигна скаут на клуба, който бе придружаван от човек, който помага по трансферите от Бразилия в България (б.р. визира Джери Перейра). Представителят на Левски ме хареса. Каза го на клуба и оттам всичко стана. Гледаха ме в един мач, харесаха ме и всичко стана. Преди това не знаех. Разбрах след мача. Договорът ми с клуба е за още година и половина. До юни 2027-а е и разговорите за нов договор са в ход“, заяви Майкон.