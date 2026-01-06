Левски отпътува за Турция

Отборът на Левски отпътува за зимния си лагер в Турция. "Сините" ще прекарат 20 дни в Белек, където ще проведат основната част от подготовката си за пролетния полусезон.

Тимът на Хулио Веласкес вече направи две тренировки на стадион "Георги Аспарухов". До този момент клубът се раздели с Патрик Мислович и Цунами, като все още няма нови футболисти.

В югоизточната ни съседка столичани ще изиграят четири контролни срещи:

13 януари – Ниредхаза (Унгария)

17 януари – Войводина (Сърбия)

21 януари – Заглебие (Полша)

25 януари – Тренчин (Словакия)



"Сините" се прибират в София на 27 януари, а за следващия ден е предвидена проверка с Вихрен (Сандански) на "Герена". Първият официален мач на Левски е на 3 февруари срещу Лудогорец за Суперкупата на България.