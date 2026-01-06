Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски отпътува за Турция

Левски отпътува за Турция

6 Януари, 2026 11:59 498 2

  • левски-
  • футбол-
  • турция-
  • зимна подготовка

Първият официален мач на Левски е на 3 февруари срещу Лудогорец за Суперкупата на България

Левски отпътува за Турция - 1
Снимка: sportal.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Левски отпътува за зимния си лагер в Турция. "Сините" ще прекарат 20 дни в Белек, където ще проведат основната част от подготовката си за пролетния полусезон.

Тимът на Хулио Веласкес вече направи две тренировки на стадион "Георги Аспарухов". До този момент клубът се раздели с Патрик Мислович и Цунами, като все още няма нови футболисти.

В югоизточната ни съседка столичани ще изиграят четири контролни срещи:

13 януари – Ниредхаза (Унгария)
17 януари – Войводина (Сърбия)
21 януари – Заглебие (Полша)
25 януари – Тренчин (Словакия)

"Сините" се прибират в София на 27 януари, а за следващия ден е предвидена проверка с Вихрен (Сандански) на "Герена". Първият официален мач на Левски е на 3 февруари срещу Лудогорец за Суперкупата на България.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    Левски е обесен от турците❗

    12:06 06.01.2026

  • 2 ДрБр

    2 2 Отговор
    Добре дошли на родна земя!

    12:09 06.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ