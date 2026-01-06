Новини
Свят »
САЩ »
"Доктрината Донро" - агресивната външна политика на Тръмп

"Доктрината Донро" - агресивната външна политика на Тръмп

6 Януари, 2026 13:15 1 342 39

  • николас мадуро-
  • донро-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • гренландия

След нападението срещу Венецуела Тръмп обмисля и други акции в "задния двор" на САЩ

"Доктрината Донро" - агресивната външна политика на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Успехът увеличава апетита за още . Въодушевен от светкавичната операция на американските военни във Венецуела президентът Доналд Тръмп мисли за следващи акции, както заяви в неделя: "Колумбия също е много болна се управлява от един болен човек, който с удоволствие произвежда кокаин и го продава на Съединените щати . Той няма да го прави още дълго".

В отговор на репортерски въпорс - дали това означава още една военна акция, Тръмп казва: "Звучи добре". Вероятно и по отношение на Мексико ще трябва "да се предприеме нещо", макар че той ценял президентката на страната. Тъй като Мексико е под контрола на наркокартелите .

Стигна се и до Гренландия. Там е пълно с руски и китайски кораби - и има нужда от Гренландия дори и само заради националната сигурност, след като датчаните не могат да се справят с тази заплаха, заяви американският президент. "Знаехте ли, че напоследък Дания е повишила сигурността в Гренландия? Включили са още един шейна с кучешки впряг. Точно така е! Те смятат това за страхотно решение."

"Ще засилим и приложим доктрината Монро"

От Венецуела насам Тръмп и членовете на неговото правителство казват открито как смята да действа Америка в своята част от света. Външният министър Марко Рубио изтъкна: "Това е Западното полукълбо, ние живеем тук и няма да допуснем то да се превърне в оперативна база за противници, конкуренти и врагове на Съединените щати".

Това означава: САЩ вече не позволяват на другите суверенни държави в региона сами да решават с кои страни и с кои компании да поддържат отношения и да правят бизнес. Това е записано в новата стратегия за сигурност. На страница 15 може да се прочете следното: "След години на пренебрегване Съединените щати ще засилят и приложат доктрината Монро, за да възстановят американското господство в Западното полукълбо".

Доктрината е формулирана преди повече от 200 години от президента Джеймс Монро, припомня АРД. С нея той забрани всяка намеса на европейските сили в Латинска Америка. Като алюзия с името на Тръмп медиите вече пишат за доктрината Донро по отношение на новата външна политика на САЩ, а и самият Тръмп също вече използва това понятие.

Хегсет: "Това е доста умно"

Министърът на отбраната Пит Хегсет вчера също се позова на доктрината Монро пред група новобранци: "Имаше американци, приложили доктрината Монро още през 1823 година. Сега годината вече е 2026-а и президентът Тръмп възстановява доминирането и сплашването в нашето полукълбо. Те ще станат част от това наследство. Това е доста умно." Американските политици отдавна не са използвали толкова често думата "доминиране", колкото в последните дни, отбелязва германската обществена медия.

В самия края на главата за Западното полукълбо в Националната стратегия за сигурност е включено следното изречение: "Трябва да положим всички усилия, за да прогоним чуждестранните фирми, които осъществяват инфраструктурни проекти в региона". Звучи така, като че ли например строителните компании от Европа , които са ангажирани в Латинска Америка, ще се сблъскат с трудности от страна на правителството на Тръмп.

Автор: Карстен Кюнтоп (ARD)


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    23 1 Отговор
    Рижия миротворец си показа рогата.

    Коментиран от #5, #17

    13:17 06.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    9 7 Отговор
    Света както обиктовено се пренарежда, а ние както е обичайно сме пак булката. От буров, когото правилно са заклали като прасе, та до днес политиците ни обичат тая роля.

    Коментиран от #4, #7, #9, #15

    13:20 06.01.2026

  • 3 Изкукуригал

    9 3 Отговор
    Преписвачите не могат и да преписват такъв е интелекта на умно красивите добро Монро едно и също

    13:21 06.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Грешка, вместо стамболов, написах буров

    Коментиран от #30

    13:22 06.01.2026

  • 5 Логично

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    Така са му наредили ония, които го избраха с малките шапки. Остана да разчисти само Иран от БЕ и почва Пакс Юдейка, както е и плана.

    13:22 06.01.2026

  • 6 Кратко и ясно

    3 5 Отговор
    "Това е Западното полукълбо, ние живеем тук и няма да допуснем то да се превърне в оперативна база за противници, конкуренти и врагове на Съединените щати."

    13:23 06.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 перфоратор

    14 0 Отговор
    следващата дупка няма да е в ухото, а в челото.

    13:26 06.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 За размисъл

    12 2 Отговор
    Заговорят ли за демокрация - очаквайте диктатура.
    Заговорят ли за спазване не права - очаквайте потъпкването им.
    Заговорят ли за коалиция - очаквайте унищожаване на "партньорите".
    Заговорят ли за защита - очаквайте нападение.
    А за Украйна и Русия - който даде по-добрата оферта. Затова чувате, че ту Путин, ту Зеленски не му харесват.
    Копейки, центове, евра - кучетата си лаят, а керванджията с кервана си върви.
    Чакайте Русия, ЕС или НАТО да ви защитава. Поляците излезнаха най-умни. Кой разбрал - разбрал.

    13:27 06.01.2026

  • 11 Именно

    9 6 Отговор
    Затова САЩ проявява разбиране към руската позиция по отношение на Украйна - да не допуска бесни кучета в региона си. Големите системни държави нямат безгранично търпение и поносимост към подобни враждебни провокации в регионите си.

    13:28 06.01.2026

  • 12 Един

    8 9 Отговор
    DW кажете нещо за Путин? То Тръмп е ясно , че погреба "международното право" като за световно! Да не стане така , че да се молите на Русия на пусне нещо по потока ...

    Коментиран от #14

    13:28 06.01.2026

  • 13 Факти

    19 0 Отговор
    Украйна, Палестина, Венецуела, Иран, Гренландия... чакай малко Тръмпи, не се разкрачвай толкова да не цепнеш панталона.

    Коментиран от #35

    13:28 06.01.2026

  • 14 Питам

    6 11 Отговор

    До коментар #12 от "Един":

    Путин кво каза за Мадуро?Да не е онемял?

    Коментиран от #21

    13:30 06.01.2026

  • 15 Факти

    5 15 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Този път булката е Русия, а ние гледаме сеир от първия ред.

    13:31 06.01.2026

  • 16 Както

    10 2 Отговор
    САЩ не търпят враждебни песове в близост до границите си, така и Руската федерация и Китай няма да оставят подобни държави покрай техните граници да ги провокират и предизвикват дълго време.
    Добре поне, че Венецуела не е вие военна организация с Китай или Русия. САЩ щеше направо да ги изпепели, като в Хирошима и Нагасаки. Окото нямаше да им мигне.

    13:33 06.01.2026

  • 17 Кой редактор ще редактира

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    редактираното от редактора от заглавие?
    В Петел БГ поне имат контакт за съобщаване за неточности........
    Кога ще ги стигнем петлите!

    13:35 06.01.2026

  • 18 не може да бъде

    9 1 Отговор
    Един много умен човек каза нещо по този въпрос ама кой да слуша умните хора -техните приказки хич не са приятни ...А виж умнокрасивите ранобудни и жълтопаветни са друга работа!?А един човек който ги разбира тези работи казва -Тръмп превърна географията в присъда!?

    13:37 06.01.2026

  • 19 Това означава:

    1 4 Отговор
    "САЩ вече не позволяват на другите суверенни държави в региона сами да решават с кои страни и с кои компании да поддържат отношения и да правят бизнес. Това е записано в новата стратегия за сигурност."
    Правилно. Иначе венецуелците могат да решат да правят военен съюз с Китай например. То ако така им се позволява, светът ще се докара много бързо до нова глобална война. Всяка жаба трябва да си знае мястото.

    Коментиран от #29

    13:39 06.01.2026

  • 20 Дас Хаген

    5 0 Отговор
    Скоро ще видим гъбата, ще бъдем изтрити като написано с тебешир на черна дъска! На там бутат всички няма демократи, няма комунисти всички са диктатори!

    13:40 06.01.2026

  • 21 Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Питам":

    им изключи ПВО то да помогне на американските си колеги.

    13:42 06.01.2026

  • 22 Една мисъл не ми дава мира

    3 3 Отговор
    Защо копейките каквото кажат става точно обратното?

    13:43 06.01.2026

  • 23 А Канада

    3 0 Отговор
    кога? Това е една случайна държава, която не обслужва американските интереси, а тези на британците. САЩ няма да ги търпят дълго време. И фентанил внасят нелегално.
    Не може така.

    13:46 06.01.2026

  • 24 Тръмп е дъртак и заблуден шоумен

    5 1 Отговор
    Ааа, НЕ...!!!!

    Това не е "Доктрината Донро" , а си е "Доктрината Тъпанаро “

    13:47 06.01.2026

  • 25 Поддържането

    1 0 Отговор
    на баланса на силите в света не е проста работа. Дисциплинирането на регионите на големите военни сили е неминуемо в условия на конкуренция. Западът промотира конкуренцията нали.

    13:49 06.01.2026

  • 26 Забелязвам една тенденция

    6 0 Отговор
    Колкото по-възрастен е Президента на САЩ толкова по-неадекватни са неговите действия. Изглежда тези, в сенките се възползуват от старческата немощ и началните признаци на деменция, за да прокарват техните си интереси, които в много случаи не са в интерес на самите САЩ! За по-любознателните - нека погледната картите.Колумбия е с площ 1 138 910 km2, четвърта е по големина в Южна Америка, с гъсти и неизследвани джунгли и с население от близо 53 милиона души.С оглед на терена, на съществуването на картели обучени да водят война от години с армията и полицията на Колумбия Виетнам ще се стори песен на Тръмп!

    13:49 06.01.2026

  • 27 Чичо

    4 0 Отговор
    Доктрината на Гангстеро.

    13:51 06.01.2026

  • 28 Българин

    1 2 Отговор
    Тръмп с гордост демонстрира всички нови продобивка на САЩ - цяла Америка. И също така показва, че европата, Азия и Африка си имат други Господари и те определят правилата там. За това открито казва, че ще изпълни всички искания на Путин , защото те били разумни и обосновани и бил голям приятел със Си.
    Това е новият световен ред, и който не се съобразява, много има да страда!

    13:54 06.01.2026

  • 29 Чичо

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Това означава:":

    Правилно .Да се върне всичко на индианците.Дошли белите там и се разпореждат.

    13:54 06.01.2026

  • 30 койдазнай

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Грешката е вярна, тези дето убиха Стамболов, затриха и Буров.
    Който разбира се, е бил русофил.

    13:56 06.01.2026

  • 31 Вангелия Гущерова пророчица

    3 0 Отговор
    2026-та ЕСССР-о ке падне!

    13:58 06.01.2026

  • 32 ВВП

    1 3 Отговор
    Чакаме доктрината Путин...Да станем част от Руската сфера на влияние .Тия делта Форд ги бия с лявата а ръка .Сзмо руските и окропите ми се опъват .Серт хора .Чакам новия световен ред..

    13:59 06.01.2026

  • 33 ВВП

    1 1 Отговор
    Евала на Тромп..зда идат руските .Ние нямаме петрол..зСамо любов платоническа ..Свобода ,равенство ,и малко братство..

    14:02 06.01.2026

  • 34 Дончи слончи

    2 0 Отговор
    По-скоро доктрината Нанай-Моро, кратък успех и после грандиозен провал.

    14:02 06.01.2026

  • 35 Тръмпо

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    И Канада с Мексико, чадо, и Канада с Мексико.

    14:02 06.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Реалист

    0 0 Отговор
    Ако съдим по доктрината Монро излиза, че Тръмп ще управлява като император западното полукълбо, Путин Европа, Африка и близкия изток, а каквото остане ще е за Си Дзипин..... Пак ще се завърнем в лоното на братушките!

    14:27 06.01.2026

  • 39 МОНРО ТЪПАЦИ

    0 0 Отговор
    НЕ Е ДОНРО
    А МОНРО
    И НЕ Е МЕРЛИН МОНРО

    14:32 06.01.2026