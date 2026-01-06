"Доктрината Донро" - агресивната външна политика на Тръмп

Успехът увеличава апетита за още . Въодушевен от светкавичната операция на американските военни във Венецуела президентът Доналд Тръмп мисли за следващи акции, както заяви в неделя: "Колумбия също е много болна се управлява от един болен човек, който с удоволствие произвежда кокаин и го продава на Съединените щати . Той няма да го прави още дълго".
В отговор на репортерски въпорс - дали това означава още една военна акция, Тръмп казва: "Звучи добре". Вероятно и по отношение на Мексико ще трябва "да се предприеме нещо", макар че той ценял президентката на страната. Тъй като Мексико е под контрола на наркокартелите .
Стигна се и до Гренландия. Там е пълно с руски и китайски кораби - и има нужда от Гренландия дори и само заради националната сигурност, след като датчаните не могат да се справят с тази заплаха, заяви американският президент. "Знаехте ли, че напоследък Дания е повишила сигурността в Гренландия? Включили са още един шейна с кучешки впряг. Точно така е! Те смятат това за страхотно решение."
"Ще засилим и приложим доктрината Монро"
От Венецуела насам Тръмп и членовете на неговото правителство казват открито как смята да действа Америка в своята част от света. Външният министър Марко Рубио изтъкна: "Това е Западното полукълбо, ние живеем тук и няма да допуснем то да се превърне в оперативна база за противници, конкуренти и врагове на Съединените щати".
Това означава: САЩ вече не позволяват на другите суверенни държави в региона сами да решават с кои страни и с кои компании да поддържат отношения и да правят бизнес. Това е записано в новата стратегия за сигурност. На страница 15 може да се прочете следното: "След години на пренебрегване Съединените щати ще засилят и приложат доктрината Монро, за да възстановят американското господство в Западното полукълбо".
Доктрината е формулирана преди повече от 200 години от президента Джеймс Монро, припомня АРД. С нея той забрани всяка намеса на европейските сили в Латинска Америка. Като алюзия с името на Тръмп медиите вече пишат за доктрината Донро по отношение на новата външна политика на САЩ, а и самият Тръмп също вече използва това понятие.
Хегсет: "Това е доста умно"
Министърът на отбраната Пит Хегсет вчера също се позова на доктрината Монро пред група новобранци: "Имаше американци, приложили доктрината Монро още през 1823 година. Сега годината вече е 2026-а и президентът Тръмп възстановява доминирането и сплашването в нашето полукълбо. Те ще станат част от това наследство. Това е доста умно." Американските политици отдавна не са използвали толкова често думата "доминиране", колкото в последните дни, отбелязва германската обществена медия.
В самия края на главата за Западното полукълбо в Националната стратегия за сигурност е включено следното изречение: "Трябва да положим всички усилия, за да прогоним чуждестранните фирми, които осъществяват инфраструктурни проекти в региона". Звучи така, като че ли например строителните компании от Европа , които са ангажирани в Латинска Америка, ще се сблъскат с трудности от страна на правителството на Тръмп.
Автор: Карстен Кюнтоп (ARD)
1 Истината
Коментиран от #5, #17
13:17 06.01.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #4, #7, #9, #15
13:20 06.01.2026
3 Изкукуригал
13:21 06.01.2026
4 Вашето мнение
До коментар #2 от "Вашето мнение":Грешка, вместо стамболов, написах буров
Коментиран от #30
13:22 06.01.2026
5 Логично
До коментар #1 от "Истината":Така са му наредили ония, които го избраха с малките шапки. Остана да разчисти само Иран от БЕ и почва Пакс Юдейка, както е и плана.
13:22 06.01.2026
6 Кратко и ясно
13:23 06.01.2026
8 перфоратор
13:26 06.01.2026
10 За размисъл
Заговорят ли за спазване не права - очаквайте потъпкването им.
Заговорят ли за коалиция - очаквайте унищожаване на "партньорите".
Заговорят ли за защита - очаквайте нападение.
А за Украйна и Русия - който даде по-добрата оферта. Затова чувате, че ту Путин, ту Зеленски не му харесват.
Копейки, центове, евра - кучетата си лаят, а керванджията с кервана си върви.
Чакайте Русия, ЕС или НАТО да ви защитава. Поляците излезнаха най-умни. Кой разбрал - разбрал.
13:27 06.01.2026
11 Именно
13:28 06.01.2026
12 Един
Коментиран от #14
13:28 06.01.2026
13 Факти
Коментиран от #35
13:28 06.01.2026
14 Питам
До коментар #12 от "Един":Путин кво каза за Мадуро?Да не е онемял?
Коментиран от #21
13:30 06.01.2026
15 Факти
До коментар #2 от "Вашето мнение":Този път булката е Русия, а ние гледаме сеир от първия ред.
13:31 06.01.2026
16 Както
Добре поне, че Венецуела не е вие военна организация с Китай или Русия. САЩ щеше направо да ги изпепели, като в Хирошима и Нагасаки. Окото нямаше да им мигне.
13:33 06.01.2026
17 Кой редактор ще редактира
До коментар #1 от "Истината":редактираното от редактора от заглавие?
В Петел БГ поне имат контакт за съобщаване за неточности........
Кога ще ги стигнем петлите!
13:35 06.01.2026
18 не може да бъде
13:37 06.01.2026
19 Това означава:
Правилно. Иначе венецуелците могат да решат да правят военен съюз с Китай например. То ако така им се позволява, светът ще се докара много бързо до нова глобална война. Всяка жаба трябва да си знае мястото.
Коментиран от #29
13:39 06.01.2026
20 Дас Хаген
13:40 06.01.2026
21 Путин
До коментар #14 от "Питам":им изключи ПВО то да помогне на американските си колеги.
13:42 06.01.2026
22 Една мисъл не ми дава мира
13:43 06.01.2026
23 А Канада
Не може така.
13:46 06.01.2026
24 Тръмп е дъртак и заблуден шоумен
Това не е "Доктрината Донро" , а си е "Доктрината Тъпанаро “
13:47 06.01.2026
25 Поддържането
13:49 06.01.2026
26 Забелязвам една тенденция
13:49 06.01.2026
27 Чичо
13:51 06.01.2026
28 Българин
Това е новият световен ред, и който не се съобразява, много има да страда!
13:54 06.01.2026
29 Чичо
До коментар #19 от "Това означава:":Правилно .Да се върне всичко на индианците.Дошли белите там и се разпореждат.
13:54 06.01.2026
30 койдазнай
До коментар #4 от "Вашето мнение":Грешката е вярна, тези дето убиха Стамболов, затриха и Буров.
Който разбира се, е бил русофил.
13:56 06.01.2026
31 Вангелия Гущерова пророчица
13:58 06.01.2026
32 ВВП
13:59 06.01.2026
33 ВВП
14:02 06.01.2026
34 Дончи слончи
14:02 06.01.2026
35 Тръмпо
До коментар #13 от "Факти":И Канада с Мексико, чадо, и Канада с Мексико.
14:02 06.01.2026
38 Реалист
14:27 06.01.2026
39 МОНРО ТЪПАЦИ
А МОНРО
И НЕ Е МЕРЛИН МОНРО
14:32 06.01.2026