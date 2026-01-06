Новини
Спорт »
Бг футбол »
Херо: Няма как да съм казал, че съдиите са по-корумпирани от политиците ни, те са Шампионска лига

Херо: Няма как да съм казал, че съдиите са по-корумпирани от политиците ни, те са Шампионска лига

6 Януари, 2026 11:39 660 3

  • ботев пловдив-
  • димитър димитров - херо-
  • футбол

Вижда се, че Георги Иванов се опитва да прави промени, особено това за чужденците

Херо: Няма как да съм казал, че съдиите са по-корумпирани от политиците ни, те са Шампионска лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров даде интервю в началото на зимната подготовка на "канарчетата". Вчера футболистите на Херо се събраха за своята първа тренировка за 2026 г. Бургазлията говори по различни теми, свързани както с клуба от "Колежа", така и с реалностите в родния футбол.

"Не съм се усещал като страничен човек спрямо българския футбол. Денонощно футбол ми е в главата, гледане, разговори, коментари с приятели, футболисти, колеги. Няма как. Сега при нас ситуацията е динамична – играчи, които няма да ни свършат работа, искат да си изкарат договора, а ние пък търсим нови. Собственикът каза, че този сезон трябва да останем в лигата, и сега зимната селекция е трудна. Аз и Илиян Филипов сме два остри камъка? То е ясно, ако не мелим брашно, какво ще стане. Тръгва си работникът, а не работодателят.

Питах собственика не се ли притеснява, че съм свързан с Локомотив (Пловдив). Но той ми гарантира, че няма такива настроения. Четох, че е проведена анкета сред феновете на Ботев със седем-осем имена и аз съм с най-много гласове. Важно е първото отношение, ако не те приемат, няма смисъл да започваш. Минали са над 20 години, откакто бях треньор на Локо, това е едно младо поколение. В края на краищата съм работил коректно, винаги съм благодарил за отношението, най-вече на феновете. Дори да бъда обиждан или провокиран, няма да отговоря. Само респект и уважение. Дерменджиев, Иван Глухчев, Садъков, Коце Видолов, Мартин Камбуров са били от двете страни на барикадата. И смятам, че аз не трябва да се притеснявам. Сега ще гоня и защитавам интересите на Ботев. Преди много години казах, че единственият български клуб, в който няма да работя, е ЦСКА. И въпреки това Илия Павлов доста настояваше да водя ЦСКА, а аз отказах категорично.

Вижда се, че Георги Иванов се опитва да прави промени, особено това за чужденците. Но пък богатите отбори могат да си позволят да си платят. И пак става неравнопоставеност с бедните. А ако питат мен, от тези четирима човека българи аз бих наредил условие двама от тях да са под 21-годишни. За да може младите да имат стимул, говорим за това и следващото поколение, не за единични момчета. Не знам дали знаете за последното ми наказание. Бил съм казал, че съдиите ни са по-корумпирани от политиците. А аз това няма как да го кажа, защото не го мисля, тъй като политиците ни са Шампионска лига.

Когато направим добър отбор и силни игри, ще ги върнем тези хора. Когато видя "Колежа" да се пълни, вече мога да се откажа от футбола. Още имаме някакви забрани да правим трансфери, тези пари можехме в школа и селекция да се влагат", заяви Димитър Димитров пред "Тема Спорт".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 херо иде от херодот

    0 0 Отговор
    любчо може да не се опрай . да вземат да съберат дарения . превозвачите имат много милиони евро . евтин бензин и нафта . малки заплати . ниски тол такси . могат да дарят на любчо . хероин е сред забранените вещества от министерството на спорта . херингите са сред диетините риби . а корупцията се бори с още по голяма несправедливост . нямало уреждане на мачове, а имало разни интриги и заплахи . за 20 години са разстреляни 4-5 собственици на футболни клубове и 6-7 треньори . пране на пари . наемни убийци .

    11:49 06.01.2026

  • 2 Удри с лопатата

    1 1 Отговор
    Знаем те и теб,светецо.

    12:00 06.01.2026

  • 3 Боко

    0 0 Отговор
    Някой да не си помисли ,че става въпрос за мен

    12:10 06.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ