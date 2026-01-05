Големите европейски компании ще бъдат изключени от най-доходоносните сделки за петрола на Венецуела

Британските петролни и газови компании Shell и BP може да се завърнат на работа във Венецуела след американската операция за сваляне на президента Николас Мадуро, съобщи The Daily Telegraph.
Shell се интересува от разработването на газовото находище Dragon в Карибско море, което съдържа приблизителни запаси от 120 милиарда кубически метра газ. Очаква се проектът да генерира годишна печалба от 500 млн. USD за 30 години (общо 180 трлн. USD). Отбелязва се, че проектът преди това е бил спрян поради спорове с американските власти относно лицензирането на Shell, но ситуацията може да се промени при новите политически реалности.
Според изданието, въпреки основното желание на президента на САЩ Доналд Тръмп американски компании да възстановят петролната и газовата индустрия на Венецуела, Shell може също да участва в проекти в републиката. „Дейли Телеграф“ отбеляза, че това вероятно ще изисква от британския енергиен гигант да създаде съвместни предприятия с американски фирми.
„Основните печеливши ще бъдат големи американски компании, особено Chevron, която вече е активна във Венецуела. Големи европейски компании ще бъдат изключени от най-доходоносните сделки, но ще бъдат поканени по-късно, тъй като американските компании ще търсят съвместни предприятия, за да разпределят рисковете.“ „Компании като Shell и BP биха били първият избор“, каза Ашли Келти, анализатор в британската инвестиционна банка Panmure Liberum.
BP може също да се интересува от възобновяване на дейността си във Венецуела. Компанията получи лиценз за разработване на газовото находище Манакин-Кокуина през 2024 г., но администрацията на Тръмп отмени разрешението миналия април. Оттогава BP лобира за възстановяване на лиценза.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Блажени
13:55 05.01.2026
2 ес лакеите да козируват
и да дават милиарди за оръжие и чекмеджета за бункера
13:57 05.01.2026
3 Закривай ес
13:57 05.01.2026
4 Пилотът Гошу
13:59 05.01.2026
5 Няма как европа
13:59 05.01.2026
6 Отпускар
14:00 05.01.2026
7 Да питам само
Коментиран от #12, #14
14:03 05.01.2026
8 Браво!
Браво на Тръмп!
14:14 05.01.2026
9 Да де
Тръмп ги удари през ръцете
Как сега банкерското гнездо ще дава кредити за тези компании като няма да са обезпечени с ресурсите на Венецуела?
Това искаха Те!
Браво, Тръмп!!!!
14:20 05.01.2026
10 Хохо Бохо
14:25 05.01.2026
11 каяка лас
14:38 05.01.2026
13 Естествено
15:01 05.01.2026
14 Щото
До коментар #7 от "Да питам само":Си се набутал с фалшиви
Коментиран от #18
15:02 05.01.2026
15 Гренландия
15:03 05.01.2026
16 Евроджендър
15:08 05.01.2026
17 Т.е стягайте
Коментиран от #19
15:11 05.01.2026
18 Виж твоите
До коментар #14 от "Щото":И те са фалшиви
15:21 05.01.2026
19 Ккк
До коментар #17 от "Т.е стягайте":Глупендерските копейки естествено четат само заглавието, а не цялата статия. Драги еуглени,европейските компании ще бъдат поканени по-късно,четете преди да пишете малоумните наративи на руската диария
15:21 05.01.2026