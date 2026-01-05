Големите европейски компании ще бъдат изключени от най-доходоносните сделки за петрола на Венецуела

Британските петролни и газови компании Shell и BP може да се завърнат на работа във Венецуела след американската операция за сваляне на президента Николас Мадуро, съобщи The Daily Telegraph.

Shell се интересува от разработването на газовото находище Dragon в Карибско море, което съдържа приблизителни запаси от 120 милиарда кубически метра газ. Очаква се проектът да генерира годишна печалба от 500 млн. USD за 30 години (общо 180 трлн. USD). Отбелязва се, че проектът преди това е бил спрян поради спорове с американските власти относно лицензирането на Shell, но ситуацията може да се промени при новите политически реалности.

Според изданието, въпреки основното желание на президента на САЩ Доналд Тръмп американски компании да възстановят петролната и газовата индустрия на Венецуела, Shell може също да участва в проекти в републиката. „Дейли Телеграф“ отбеляза, че това вероятно ще изисква от британския енергиен гигант да създаде съвместни предприятия с американски фирми.

„Основните печеливши ще бъдат големи американски компании, особено Chevron, която вече е активна във Венецуела. Големи европейски компании ще бъдат изключени от най-доходоносните сделки, но ще бъдат поканени по-късно, тъй като американските компании ще търсят съвместни предприятия, за да разпределят рисковете.“ „Компании като Shell и BP биха били първият избор“, каза Ашли Келти, анализатор в британската инвестиционна банка Panmure Liberum.

BP може също да се интересува от възобновяване на дейността си във Венецуела. Компанията получи лиценз за разработване на газовото находище Манакин-Кокуина през 2024 г., но администрацията на Тръмп отмени разрешението миналия април. Оттогава BP лобира за възстановяване на лиценза.