Големите европейски компании ще бъдат изключени от най-доходоносните сделки за петрола на Венецуела

5 Януари, 2026 13:53 2 126 19

Shell и BP планират да се завърнат в страната след свалянето на Мадуро

Големите европейски компании ще бъдат изключени от най-доходоносните сделки за петрола на Венецуела - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Британските петролни и газови компании Shell и BP може да се завърнат на работа във Венецуела след американската операция за сваляне на президента Николас Мадуро, съобщи The Daily Telegraph.

Shell се интересува от разработването на газовото находище Dragon в Карибско море, което съдържа приблизителни запаси от 120 милиарда кубически метра газ. Очаква се проектът да генерира годишна печалба от 500 млн. USD за 30 години (общо 180 трлн. USD). Отбелязва се, че проектът преди това е бил спрян поради спорове с американските власти относно лицензирането на Shell, но ситуацията може да се промени при новите политически реалности.

Според изданието, въпреки основното желание на президента на САЩ Доналд Тръмп американски компании да възстановят петролната и газовата индустрия на Венецуела, Shell може също да участва в проекти в републиката. „Дейли Телеграф“ отбеляза, че това вероятно ще изисква от британския енергиен гигант да създаде съвместни предприятия с американски фирми.

Основните печеливши ще бъдат големи американски компании, особено Chevron, която вече е активна във Венецуела. Големи европейски компании ще бъдат изключени от най-доходоносните сделки, но ще бъдат поканени по-късно, тъй като американските компании ще търсят съвместни предприятия, за да разпределят рисковете.“ „Компании като Shell и BP биха били първият избор“, каза Ашли Келти, анализатор в британската инвестиционна банка Panmure Liberum.

BP може също да се интересува от възобновяване на дейността си във Венецуела. Компанията получи лиценз за разработване на газовото находище Манакин-Кокуина през 2024 г., но администрацията на Тръмп отмени разрешението миналия април. Оттогава BP лобира за възстановяване на лиценза.


Венецуела
  • 1 Блажени

    20 1 Отговор
    Са вярващите......

    13:55 05.01.2026

  • 2 ес лакеите да козируват

    25 0 Отговор
    и клякат каквото им каже чичо сам
    и да дават милиарди за оръжие и чекмеджета за бункера

    13:57 05.01.2026

  • 3 Закривай ес

    17 0 Отговор
    Затворил съм 100 буркана с левове

    13:57 05.01.2026

  • 4 Пилотът Гошу

    18 0 Отговор
    Голяма новина... 😂😂😂 Е не, за европейските фирми ще работят американците... Алоууу, вие хептен за идиоти ни имате... Това въобще не е новина...

    13:59 05.01.2026

  • 5 Няма как европа

    18 0 Отговор
    Да добива американски петрол..... Пита защо тогава ручаха жабетата🤣🤣🤣

    13:59 05.01.2026

  • 6 Отпускар

    8 0 Отговор
    Ха ха ххаааа.... Спокойно си лягам след двете ракии... кару-цар съм-цар на племето "кару"

    14:00 05.01.2026

  • 7 Да питам само

    10 0 Отговор
    Защо на евромонетите от другата страна пише "стотинки"

    Коментиран от #12, #14

    14:03 05.01.2026

  • 8 Браво!

    5 1 Отговор
    Ще подържа войната ЕС
    Браво на Тръмп!

    14:14 05.01.2026

  • 9 Да де

    8 1 Отговор
    Лондонсити се точеше за ресурсите на Венецуела
    Тръмп ги удари през ръцете
    Как сега банкерското гнездо ще дава кредити за тези компании като няма да са обезпечени с ресурсите на Венецуела?
    Това искаха Те!
    Браво, Тръмп!!!!

    14:20 05.01.2026

  • 10 Хохо Бохо

    10 0 Отговор
    И от Гренландия да ги изключат тези толкова принципни плазмодии. Куата Кая осъди ли врче Путин за инвазията във Венецуела????

    14:25 05.01.2026

  • 11 каяка лас

    6 0 Отговор
    оранжевия ще го разкатая ако пиме датската територия!

    14:38 05.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Естествено

    6 0 Отговор
    че ще ги изключат. На слугите - обслужващия персонал се хвърлят огризките. Американците разбраха, че европейците са малоумни и вече дори не се интересуват от тях, нито от смешния им кооператив ЕС

    15:01 05.01.2026

  • 14 Щото

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да питам само":

    Си се набутал с фалшиви

    Коментиран от #18

    15:02 05.01.2026

  • 15 Гренландия

    3 0 Отговор
    и тя замина...

    15:03 05.01.2026

  • 16 Евроджендър

    4 0 Отговор
    Нито залък за Европа докато съществува ЕС!

    15:08 05.01.2026

  • 17 Т.е стягайте

    3 0 Отговор
    Си за...ниците евроотпадъци!

    Коментиран от #19

    15:11 05.01.2026

  • 18 Виж твоите

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Щото":

    И те са фалшиви

    15:21 05.01.2026

  • 19 Ккк

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Т.е стягайте":

    Глупендерските копейки естествено четат само заглавието, а не цялата статия. Драги еуглени,европейските компании ще бъдат поканени по-късно,четете преди да пишете малоумните наративи на руската диария

    15:21 05.01.2026