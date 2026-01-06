Новини
Лидерът на демократите в САЩ: Не получих никакви гаранции, че няма да се опитаме да направим същото и в други страни

6 Януари, 2026 13:01 1 212 16

Когато Съединените щати се ангажират с подобна смяна на режима и така нареченото изграждане на нация, това винаги завършва с вреди за САЩ, каза той

Лидерът на демократите в САЩ: Не получих никакви гаранции, че няма да се опитаме да направим същото и в други страни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на демократите в американския Сенат Чък Шумър разкритикува плановете на американското правителство да поеме временно управлението на Венецуела като неясни, незадоволителни и „основаващи се на пожелателно мислене“, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Не получих никакви гаранции, че няма да се опитаме да направим същото и в други страни“, заяви Шумър вчера след заседание за информиране на лидерите на Конгреса с операцията във Венецуела. Той описа срещата като пространна и продължителна, но отбеляза, че тя по-скоро е повдигнала още въпроси, вместо да даде отговори.

„Когато Съединените щати се ангажират с подобна смяна на режима и така нареченото изграждане на нация, това винаги завършва с вреди за САЩ. Напуснах брифинга с усещането, че това ще се случи отново“, добави той.

По-рано Чък Шумър предупреди, че действията на Тръмп във Венецуела са само началото на опасен външнополитически подход, тъй като президентът публично сигнализира интересите си към Колумбия, Куба и Гренландия. „Американският народ не се е записвал за нов кръг от безкрайни войни“, каза Шумър, цитиран от АП.

Съединените щати извършиха военна операция във Венецуела в събота, арестуваха авторитарния лидер Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес по обвинения в наркотрафик и ги изведоха от страната.

Президентът Доналд Тръмп заяви след операцията, че САЩ временно ще управляват Венецуела.

Американският държавен секретар Марко Рубио обаче заяви вчера, че Вашингтон има за цел да използва съществуващата петролна блокада, за да доведе до политически промени в страната.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Американски самолети кръжат над Тихуана.

    Коментиран от #6

    13:04 06.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор
    Какви гаранции иска тоА🤔❗
    Мадуро нито е първият държавен глава отвлечен или убит от янките, надали ще е и последният‼️

    13:05 06.01.2026

  • 3 Гаранция Франция

    9 7 Отговор
    Тръмп (САЩ) и Европа играят в отбора на "лошото" и "добро " чeнге, а познайте кой е престъпника (в бункера😁.)

    Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла,а и всички действия на САЩ и Европа потвърждават това.

    Митата срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол ,а и санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,чие дело са? Американците сега с Венецуела ще имат най- много петрол и ще диктуват цената му...

    13:09 06.01.2026

  • 4 Демокрацията идва с Делта

    14 0 Отговор
    Форс скоро и при Вас!

    13:12 06.01.2026

  • 5 Гаранция

    6 0 Отговор
    няма , държат хората нащрек .

    13:15 06.01.2026

  • 6 Фокс

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Къде го видя

    13:25 06.01.2026

  • 7 Рамбо Силек

    8 1 Отговор
    Що се правиш на гламав? Гаранции ... Нали и "демократи", и "републиканци" сте двете страни на една американска монета. Все едно, че го това с Венецуела ви е за първи път.

    13:26 06.01.2026

  • 8 Хохо Бохо

    10 1 Отговор
    Дания утече!

    13:34 06.01.2026

  • 9 Дизайнер

    2 1 Отговор
    Анцунгът на Nike в сиво като на Мадуро от снимката е почти изчерпан като цената му вече е тройна.

    Коментиран от #15

    13:36 06.01.2026

  • 10 Демокрацията е бита карта

    3 1 Отговор
    Когато имаш мускули и здрави топки къщата на съседа ти се превръща в твоя собственост.
    Ако някой розов все още не го е осъзнал трябва да го направи.

    13:38 06.01.2026

  • 11 Мария Силвестер

    4 0 Отговор
    пита една баба седнала на пейка:
    - Кой е днешния президент на България?
    Бабата отговаря:
    - Ами вчера казаха по телевизията, че е Мадуро!

    13:41 06.01.2026

  • 12 Кими

    5 1 Отговор
    Ще опитате пак да атакувате слаби и безпомощни страни, кравари мръсни ! Защо не се опитате да превземете Северна Корея например ? Защото Ви е страх, че Ким ще превърне скапаната Ви държава в паркинг за един ден !

    13:47 06.01.2026

  • 13 Дедо

    3 0 Отговор
    Ам чи те русняците моа сеги да окраднат Зальонския. Щом е позволено.

    13:57 06.01.2026

  • 14 Гост

    4 0 Отговор
    Сега разбирам защо Северна Корея се готвеше през цялото време за война.

    13:59 06.01.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дизайнер":

    Той на ПЕТ снимки е с ПЕТ различни облекла, сякаш са го отвлекли с гардероба му🤔

    Коментиран от #16

    14:13 06.01.2026

  • 16 За ревюто

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Клонинги, сър. Голям страх да не го отвлекат обратно. Няма снимки с жена му, тя е по-европейски тип, по-трудно намиране на двойник.

    14:20 06.01.2026