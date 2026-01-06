Лидерът на демократите в САЩ: Не получих никакви гаранции, че няма да се опитаме да направим същото и в други страни

Лидерът на демократите в американския Сенат Чък Шумър разкритикува плановете на американското правителство да поеме временно управлението на Венецуела като неясни, незадоволителни и „основаващи се на пожелателно мислене“, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Не получих никакви гаранции, че няма да се опитаме да направим същото и в други страни“, заяви Шумър вчера след заседание за информиране на лидерите на Конгреса с операцията във Венецуела. Той описа срещата като пространна и продължителна, но отбеляза, че тя по-скоро е повдигнала още въпроси, вместо да даде отговори.
„Когато Съединените щати се ангажират с подобна смяна на режима и така нареченото изграждане на нация, това винаги завършва с вреди за САЩ. Напуснах брифинга с усещането, че това ще се случи отново“, добави той.
По-рано Чък Шумър предупреди, че действията на Тръмп във Венецуела са само началото на опасен външнополитически подход, тъй като президентът публично сигнализира интересите си към Колумбия, Куба и Гренландия. „Американският народ не се е записвал за нов кръг от безкрайни войни“, каза Шумър, цитиран от АП.
Съединените щати извършиха военна операция във Венецуела в събота, арестуваха авторитарния лидер Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес по обвинения в наркотрафик и ги изведоха от страната.
Президентът Доналд Тръмп заяви след операцията, че САЩ временно ще управляват Венецуела.
Американският държавен секретар Марко Рубио обаче заяви вчера, че Вашингтон има за цел да използва съществуващата петролна блокада, за да доведе до политически промени в страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
13:04 06.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Мадуро нито е първият държавен глава отвлечен или убит от янките, надали ще е и последният‼️
13:05 06.01.2026
3 Гаранция Франция
Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла,а и всички действия на САЩ и Европа потвърждават това.
Митата срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол ,а и санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,чие дело са? Американците сега с Венецуела ще имат най- много петрол и ще диктуват цената му...
13:09 06.01.2026
4 Демокрацията идва с Делта
13:12 06.01.2026
5 Гаранция
13:15 06.01.2026
6 Фокс
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Къде го видя
13:25 06.01.2026
7 Рамбо Силек
13:26 06.01.2026
8 Хохо Бохо
13:34 06.01.2026
9 Дизайнер
Коментиран от #15
13:36 06.01.2026
10 Демокрацията е бита карта
Ако някой розов все още не го е осъзнал трябва да го направи.
13:38 06.01.2026
11 Мария Силвестер
- Кой е днешния президент на България?
Бабата отговаря:
- Ами вчера казаха по телевизията, че е Мадуро!
13:41 06.01.2026
12 Кими
13:47 06.01.2026
13 Дедо
13:57 06.01.2026
14 Гост
13:59 06.01.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Дизайнер":Той на ПЕТ снимки е с ПЕТ различни облекла, сякаш са го отвлекли с гардероба му🤔
Коментиран от #16
14:13 06.01.2026
16 За ревюто
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Клонинги, сър. Голям страх да не го отвлекат обратно. Няма снимки с жена му, тя е по-европейски тип, по-трудно намиране на двойник.
14:20 06.01.2026