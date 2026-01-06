Координационният център за еврото представи първи данни: Близо 37% от левовете в обращение вече са изтеглени от БНБ

От шест дни вече официално сме в еврозоната. Фокусът е върху контрола на цените и необоснованото поскъпване на стоки и услуги. Днес Координационният център към Механизма за еврото представи на брифинг информация за динамиката на цените и пазара, съобщават от Нова телевизия. В брифинга взеха участие представители на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, НАП, КЗП и министерства. Продължават проверките за необосновано повишение на цените. Областните управители трябва да са създали областни координационни центрове.
"Основната задача на центъра е да подпомага дейността на механизма като информира медиите и обществеността за резултата от контрола на държавните органи. КЗП е извършила близо 4000 проверки, образувани са 275 административно-наказателни преписки, издадени са 80 наказателни постановления, сключени са 100 споразумения. 7% от проверените обекти са извършили нарушения. Наложените санкции са в минимален размер, тъй като са за първи нарушения. Близо 37% от левовете в обращение вече са изтеглени от БНБ", съобщи председателят на центъра Владимир Иванов.
По думите му в началото на кампанията проверките на НАП са над 800. "Образувани са 70 броя административно-наказателни преписки, по които са издадени 27 наказателни постановления за 135 000 лева. От 1 до 5 януари са подадени около 400 сигнала, по които се работи. Над 300 проверки на ден ще се извършат през тази седмица. Те са предвидени за търговията на дребно с хранителни стоки, козметични услуги, платени паркинги, преводи, фитнес зали, езикови курсове и др. От 8 януари стартират проверки и в зимните курорти. На 5.1. са обменени без заявка 4 534 операции, на обща стойност около 3,5 милиона лева", заяви още Иванов.
Той съобщи, че основната част от наличната партида левове ще бъде изтеглена до края на януари. "Всички левови банкноти и монети могат да се обменят по официалния курс в търговските банки до 30.06.2026 г., а в БНБ - безсрочно. В райони без банки обменът ще се извършва от пощите, до 1000 лева на ден на човек, а до 10 000 лева - след предварителна заявка. Пенсиите ще се изплащат по обичайния график както по банков път, така и чрез пощите. Ваучерите в левове ще се причисляват към евро по официалния курс. Общественият ред е осигурен с полицейско присъствие и мобилни екипи за незабавна реакция. Таксиметровите апарати с проблеми при преход от лева в евро ще бъдат коригирани безплатно в сервизи", отбеляза още председателят на Координационния център.
По думите на Иванов обменът на валута върви гладко, като на 5 януари 2025 г. са извършени хиляди операции за милиони левове без сериозни проблеми, освен временен недостиг на банкноти от 10 и 20 евро. Гражданите се призовават да използват официалните канали – банки и пощи – и да избягват улични обменни места или нелегални практики. При нарушения на банките или подвеждане на потребителите могат да се подават сигнали към БНБ, Комисията за защита на потребителите и МВР, като контактите са публикувани на сайта evroto.bg. Ограничения от банките извън закона за еврото (например отказ за обмяна на лица, които не са клиенти) не са допустими и ще бъдат проверявани. Координационният център ще продължи редовно да информира медиите и гражданите за хода на процеса по контрол.
Шефът на НАП съобщи, че не се стига до масови нарушения, а санкциите не са самоцел. Според него глобите са инструмент за наказание на добросъвестните търговци и за запазване на коректните.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евpoдe...л
Коментиран от #6
13:20 06.01.2026
2 Eдин
13:23 06.01.2026
3 Измислици, премислици
13:25 06.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #25
13:25 06.01.2026
5 Реален виц
13:27 06.01.2026
6 Григор
До коментар #1 от "Евpoдe...л":Ма той умрял ма.
Да на еврото!
Не на кирилицата!
13:29 06.01.2026
7 Верваме ама друг път
Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!
13:46 06.01.2026
8 Никой
Без да работи просто - умора и главоболие.
14:01 06.01.2026
9 Урсулките са токсична валута!
14:02 06.01.2026
10 Българин
14:07 06.01.2026
11 Ивелин Михайлов
Коментиран от #20
14:07 06.01.2026
12 Евраджиите
14:07 06.01.2026
13 И колко са тези
Коментиран от #19
14:10 06.01.2026
14 Бойко Българоубиец
14:11 06.01.2026
15 Пазете левовете
14:11 06.01.2026
16 Исторически парк
14:12 06.01.2026
17 идиоти вън
14:12 06.01.2026
18 Еврото е фалшиво
14:13 06.01.2026
19 Няма такова
До коментар #13 от "И колко са тези":Няма български евра. Машините на бнб са нарязани и за скрап. България няма право да печата евро.
14:14 06.01.2026
20 Връщай
До коментар #11 от "Ивелин Михайлов":Парите бе!
14:15 06.01.2026
21 Въпрос към
КЪДЕ СА ПЕЧАТАНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ЕВРА ОТ 2025 Г????
ЗАЛЯХТЕ НИ СЪС СТАРИ- ОТ 2002,2013,2014,2015
14:18 06.01.2026
22 Чувам копейски рев
Коментиран от #26, #30
14:21 06.01.2026
23 Вчера
Тъй като сега предимно купуваме с левове, и хоп - изненада - като съберем цените в лева от етикетите и отидем на касата за плащане, то ВИНАГИ се оказва, че цената в лева е няколко стотинки повече от пресметната. Май нещо ни баламосва тоя капацитет
14:24 06.01.2026
24 Свобода или евро!
14:24 06.01.2026
25 всъщност
До коментар #4 от "Последния Софиянец":за 5 дни изтеглиха 1/3 от останалите в обръщение левове. До 20 януари ще е финито
14:24 06.01.2026
26 4 километър
До коментар #22 от "Чувам копейски рев":Чуваш гласове - идвай при нас
14:25 06.01.2026
27 три добри новини
Вързждане оттича у канала
Копейките за на Вокзала с Чамоданчик в ръка и с еднопосочен билет в другата ръка чакат международния влак за Истанбул.
14:26 06.01.2026
28 Разликата между
14:26 06.01.2026
29 МАМУТ
14:27 06.01.2026
30 Българин
До коментар #22 от "Чувам копейски рев":То и България като падне под турско робство пак ще ти капе сороспио!
Коментиран от #32
14:29 06.01.2026
31 Къде са ми българските евра бре?
Коментиран от #34
14:30 06.01.2026
32 по-добре
До коментар #30 от "Българин":Важното е могучая да не изпадне пак под монголско робство. Чух че големото Д плащало и на Чингиз Хан. Да не стане скоро рублите в Тугрици да обръщате.
14:31 06.01.2026
33 Мхм
14:31 06.01.2026
34 лесно е
До коментар #31 от "Къде са ми българските евра бре?":В Еврозоната е все тая какви са ти еврата.
14:32 06.01.2026
35 фори
14:33 06.01.2026