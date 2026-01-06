Новини
Координационният център за еврото представи първи данни: Близо 37% от левовете в обращение вече са изтеглени от БНБ

6 Януари, 2026

Обменът на валута върви гладко, като на 5 януари 2025 г. са извършени хиляди операции за милиони левове без сериозни проблеми, освен временен недостиг на банкноти от 10 и 20 евро. Гражданите се призовават да използват официалните канали – банки и пощи – и да избягват улични обменни места или нелегални практики, обясни още председателят на центъра Владимир Иванов

Координационният център за еврото представи първи данни: Близо 37% от левовете в обращение вече са изтеглени от БНБ - 1
Снимка: БГНЕС
От шест дни вече официално сме в еврозоната. Фокусът е върху контрола на цените и необоснованото поскъпване на стоки и услуги. Днес Координационният център към Механизма за еврото представи на брифинг информация за динамиката на цените и пазара, съобщават от Нова телевизия. В брифинга взеха участие представители на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, НАП, КЗП и министерства. Продължават проверките за необосновано повишение на цените. Областните управители трябва да са създали областни координационни центрове.

"Основната задача на центъра е да подпомага дейността на механизма като информира медиите и обществеността за резултата от контрола на държавните органи. КЗП е извършила близо 4000 проверки, образувани са 275 административно-наказателни преписки, издадени са 80 наказателни постановления, сключени са 100 споразумения. 7% от проверените обекти са извършили нарушения. Наложените санкции са в минимален размер, тъй като са за първи нарушения. Близо 37% от левовете в обращение вече са изтеглени от БНБ", съобщи председателят на центъра Владимир Иванов.

По думите му в началото на кампанията проверките на НАП са над 800. "Образувани са 70 броя административно-наказателни преписки, по които са издадени 27 наказателни постановления за 135 000 лева. От 1 до 5 януари са подадени около 400 сигнала, по които се работи. Над 300 проверки на ден ще се извършат през тази седмица. Те са предвидени за търговията на дребно с хранителни стоки, козметични услуги, платени паркинги, преводи, фитнес зали, езикови курсове и др. От 8 януари стартират проверки и в зимните курорти. На 5.1. са обменени без заявка 4 534 операции, на обща стойност около 3,5 милиона лева", заяви още Иванов.

Той съобщи, че основната част от наличната партида левове ще бъде изтеглена до края на януари. "Всички левови банкноти и монети могат да се обменят по официалния курс в търговските банки до 30.06.2026 г., а в БНБ - безсрочно. В райони без банки обменът ще се извършва от пощите, до 1000 лева на ден на човек, а до 10 000 лева - след предварителна заявка. Пенсиите ще се изплащат по обичайния график както по банков път, така и чрез пощите. Ваучерите в левове ще се причисляват към евро по официалния курс. Общественият ред е осигурен с полицейско присъствие и мобилни екипи за незабавна реакция. Таксиметровите апарати с проблеми при преход от лева в евро ще бъдат коригирани безплатно в сервизи", отбеляза още председателят на Координационния център.

По думите на Иванов обменът на валута върви гладко, като на 5 януари 2025 г. са извършени хиляди операции за милиони левове без сериозни проблеми, освен временен недостиг на банкноти от 10 и 20 евро. Гражданите се призовават да използват официалните канали – банки и пощи – и да избягват улични обменни места или нелегални практики. При нарушения на банките или подвеждане на потребителите могат да се подават сигнали към БНБ, Комисията за защита на потребителите и МВР, като контактите са публикувани на сайта evroto.bg. Ограничения от банките извън закона за еврото (например отказ за обмяна на лица, които не са клиенти) не са допустими и ще бъдат проверявани. Координационният център ще продължи редовно да информира медиите и гражданите за хода на процеса по контрол.

Шефът на НАП съобщи, че не се стига до масови нарушения, а санкциите не са самоцел. Според него глобите са инструмент за наказание на добросъвестните търговци и за запазване на коректните.


