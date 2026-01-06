Барса си върна опитен бранител

Барселона постигна пълно съгласие за завръщането на Жоао Кансело на „Камп Ноу“. Португалският защитник се присъединява към каталунците под наем от саудитския Ал-Хилал, като се очаква само официалното потвърждение на трансфера.

31-годишният футболист прекара сезон 2023/24 под наем при „блаугранас“, след което се завърна в Манчестър Сити и по-късно бе продаден на Ал-Хилал за 25 милиона евро. Въпреки че през лятото трансферът не се осъществи поради финансови причини, сега всички страни – Барселона, Ал-Хилал и играчът са дали зелена светлина.

Ключов фактор за трансфера се оказа контузията на Андреас Кристенсен, който е извън строя до април. Барселона се възползва от правилата на Ла Лига, които позволяват на клубове с дълготрайно контузени играчи да използват 80% от освободения от тях бюджет за заплати за нов футболист.

Първоначално старши треньорът Ханзи Флик е бил скептичен към идеята, предпочитайки привличането на централен защитник. В крайна сметка обаче германският специалист е одобрил сделката. Изглежда, че Кансело ще бъде единственото ново попълнение за Барселона през януарския трансферен прозорец.

Очаква се португалецът да бъде на разположение на отбора веднага след завръщането на тима от Саудитска Арабия, където Барселона ще вземе участие в турнира за Суперкупата на Испания.