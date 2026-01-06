Google Gemini вече е по-умен и при телевизорите

Google подобрява телевизионната си платформа на CES 2026, като представя значително „обновяване в средата на цикъла“ за интерфейса на Google TV, базиран на Gemini. Тези нови възможности имат за цел да елиминират трудностите при навигирането във вградени менюта. Технологичният гигант позиционира Gemini като втори пилот за хола, позволявайки на потребителите да оптимизират „средата в кабината“ с прости гласови команди. Като съобщите на системата, че екранът е прекалено тъмен или диалогът се губи, изкуственият интелект автоматично ще прекалибрира настройките на картината и аудиото на заден план, гарантирайки, че зрителят ще получи най-доброто преживяване.

Актуализацията въвежда и по-мощна „телеметрична“ система за лични медии, интегрирана дълбоко с Google Photos. Собствениците ще могат да извършват разговорни търсения за конкретни пътници или важни събития от своите цифрови архиви и незабавно да прилагат артистични „ливреи“ с помощта на инструмента Photos Remix. За да разшири още повече визуалните възможности, Google внедрява най-новите си високопроизводителни модели, Nano Banana и Veo, директно на големия екран. Това позволява напълно ново виждане за личната фотография, като дава възможност на потребителите да създават оригинални цифрови активи и видеоклипове с висока точност, без да напускат таблото на своя смарт телевизор.

За тези, които търсят нещо повече от забавление, Google добавя функция за навигация „Deep Dive“, която обработва сложни информационни запитвания. Когато потребител зададе въпрос по сложна тема, Gemini ще отговори с визуално богат, озвучен брифинг, проектиран да бъде интуитивен като дисплей с прожекция. Тези отговори ще се адаптират в реално време, като ще включват изображения с висока разделителна способност и актуални спортни новини, за да предоставят изчерпателен обзор на ситуацията за цялото семейство. Това е амбициозен опит да се превърне телевизорът от пасивен дисплей в активен интелигентен център, който опростява информацията, подобно на съвременна навигационна система, която обработва сложни данни за трафика.

Този високотехнологичен пакет ще дебютира в избрани флагмански устройства на TCL, преди да бъде пуснат в по-широката гама на Google TV, включително проектори и други производители, през следващите месеци. Въпреки че пускането на пазара следва поетапен производствен график, тази стъпка сигнализира за намерението на Google да превърне естествения език в основния интерфейс за цифровото домакинство. Чрез сливането на високотехнологична генеративна изкуствена интелигентност с практичен хардуерен контрол, Google залага на това, че бъдещето на хола не е в по-добрите дистанционни управления, а в по-отзивчив, интегриран AI асистент, който предвижда нуждите на потребителя.