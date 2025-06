България може да домакинства на мачове от Евролигата

Израелският Апоел Тел Авив търси място, където да домакинства в мачовете си от баскетболната Евролига за мъже и това може да бъде българската столица София. Тимът, който през миналия сезон играеше домакинските си срещи от Еврокъп в Самоков, спечели втората по сила европейска клубна надпревара и си осигури участие в Евролигата през новия сезон.

Засега не е обявено официално къде отборът ще домакинства в елитната надпревара, но специализираното издание basketballsphere.com твърди, че израелският клуб е избрал да играе домакинските си мачове за сезон 2025/2026 отново на българска земя - в София, освен ако не се случи нещо извънредно, съобщава БТА. Информацията по-късно бе разпространена и от друго специализирано баскетболно издание Basketball Sphere.

Hapoel Tel Aviv is expected to play its home games in Sofia, Bulgaria next season.https://t.co/lLHsngjW7h