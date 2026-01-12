Новини
Минус 17° в Самоков, минус 13° - в Пещера

12 Януари, 2026

Очаква се много студено да остане и през следващите 24 часа

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

На места температурите стигнаха до минус 17 градуса. Тази температура беше измерена в Самоков тази сутрин, в Пещера е било минус 13, сочат данните на Националния институт по метеорология и хидрология.

Очаква се много студено да остане и през следващите 24 часа.

Проходими, но при зимни условия са пътищата от републиканската мрежа в Добричко.

На места има заледявания, въпреки обработката със сол. В сила е жълт код за опасно студено време, но във всички 30 детски градини и 13 училища се провежда нормален учебен процес.

„80% вече са пристигнали, все пак на някой му се случва да се поуспи, по-трудничко да върви, така че всички ще пристигнат навреме“, коментира Райна Михова, учител в Обединено училище „Добри Войников” в село Победа.

„За отоплителния сезон сме осигурили нужното гориво през октомври месец. Пали се, работи парното. Ще гори повече парното. Това не ни притеснява, че ще бъде по-студено. Няма причина да стоим вкъщи“, посочи Евгения Минчева, директор на училището.


  • 1 Възраждане

    Да честитим на Брюксел глобалното затопляне. Благодарение на електрическите тостери по пътищата е така. Иначе щеше да е сигурно около нулата

    13:42 12.01.2026

