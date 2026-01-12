Новини
България »
Откраднаха голяма сума пари и злато от апартамент в Дупница

Откраднаха голяма сума пари и злато от апартамент в Дупница

12 Януари, 2026 12:51 1 236 8

  • кражба-
  • апартамент-
  • дупница

При извършения оглед на място служителите установили, че проникването в жилището е осъществено чрез ползване на техническо средство

Откраднаха голяма сума пари и злато от апартамент в Дупница - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Откраднаха голяма сума пари и злато от апартамент в Дупница, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че снощи е съобщено за кражбата.

При извършения оглед на място служителите установили, че проникването в жилището е осъществено чрез ползване на техническо средство.

Досъдебно производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    Големи неприятности в малката Дуп Ница.

    12:54 12.01.2026

  • 2 Гръм и мълнии

    8 0 Отговор
    А опишете "техническото средство" 🤣🤣🤣

    Коментиран от #4

    12:55 12.01.2026

  • 3 Аз не знам

    1 0 Отговор
    как се влиза с взлом без техническо средство, било то и шут на вратата.

    13:07 12.01.2026

  • 4 Ааааа не може

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гръм и мълнии":

    Води се следствие, не искаме да попречим на колегите.

    13:09 12.01.2026

  • 5 хихи

    1 0 Отговор
    Откраднали от Дупница и го скрили в Сливница...

    13:09 12.01.2026

  • 6 Бат Венце Сикаджията

    1 0 Отговор
    Бедни били. Портмонета с по 7000 евро се намират, тук се крадат злата и пари иначе бедни били.

    13:15 12.01.2026

  • 7 има много крадци и измамници

    1 0 Отговор
    Пазете се от Мариела Димитрова – изпечен лъжец, мошеник и измамник. Същата е измамила много хора в Козлодуй с много пари. Сега се укрива в гр. Тетевен, Ж.К „Пеновото”, бл. 11. Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се! Става въпрос за професионален измамник!

    13:47 12.01.2026

  • 8 Тома

    2 0 Отговор
    От където дошли там и заминали.Другите пари и злато са в зайчарника за сведение.

    13:52 12.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове