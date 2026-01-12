Откраднаха голяма сума пари и злато от апартамент в Дупница, съобщиха от полицията.
От там уточняват, че снощи е съобщено за кражбата.
При извършения оглед на място служителите установили, че проникването в жилището е осъществено чрез ползване на техническо средство.
Досъдебно производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.
