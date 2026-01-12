Левски отклони интереса на турски елитен клуб за Сангаре

Лидерът в efbet Лига – Левски, е отклонил интереса на турския Еюпспор към централния си нападател Мустафа Сангаре. Тимът, който се намира на предпоследното 17-о място в класирането на местната Суперлига, е проявил желание да привлече национала на Мали, но от „Герена“ са категорични, че няма да се разделят с основен футболист през зимния трансферен прозорец.

Ръководството на „сините“ не планира продажби на ключови играчи, тъй като целта е запазване на стабилното ядро за продължаване на битката за шампионската титла. Единствено при оферта за Марин Петков е възможно да бъде направено изключение. След отказа от страна на Левски, Еюпспор бързо е насочил вниманието си към друг вариант в атака и вече е привлякъл френския нападател на Сент Етиен Лени Пинто.

Още през есента Левски отхвърли предложение от над един милион евро за правата на Сангаре, отправено от тунизийския Есперанс. Старши треньорът на столичани Хулио Веласкес призна, че офертата е била изключително изгодна във финансов аспект за самия играч, но нападателят е проявил професионализъм и е приел решението на ръководството да остане. Допълнителен фактор е и нежеланието на Сангаре да продължи кариерата си в Африка, тъй като приоритет за него е трансфер в клуб от Западна Европа. В миналото интерес към него имаше още от отбори от Русия и Саудитска Арабия, но до сделка така и не се е стигна.

27-годишният таран записа 23 мача във всички турнири през есенния дял на сезона, като реализира девет попадения и добави четири асистенции. Сангаре не попадна в състава на националния отбор на Мали за Купата на африканските нации и започна зимната подготовка наравно със съотборниците си от Левски.