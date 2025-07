Ювентус привлича на канадски голаджия

Ювентус е напът да финализира трансфера на Джонатан Дейвид, след като нападателят напусна Лил като свободен агент, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

Според информацията италианският гранд е изпратил нова оферта на канадския национал и двете страни са в напреднала фаза на преговори. Очаква се съвсем скоро да бъде дадена и окончателната зелена светлина за сделката.

25-годишният Дейвид бе свързван в миналото с Манчестър Юнайтед, Тотнъм и други водещи европейски клубове, но изглежда избраният от него път ще го отведе в Серия А.

