Челси иска да продаде 21-годишен халф

Челси иска да продаде полузащитника Лесли Угочукву, твърди Фабрицио Романо. 21-годишният французин няма бъдеще на "Стамфорд Бридж", тъй като не попада в сметките на мениджъра Енцо Мареска.

През миналия сезон дефанзивният полузащитник беше преотстъпен на Саутхемптън, с който изпадна от Висшата лига. Интерес към Угочукву има от Валенсия и други клубове от Висшата лига, които обаче го искат под наем. Желанието на "сините" обаче е да го продадат.

Челси привлече Лесли Угочукву от Рен в началото на 2023 година за 27 млн. евро. Той има едва 15 мача за лондончани, като не успя да се наложи в отбора.

🚨🔵 Chelsea are not accepting loan proposals for Lesley Ugochukwu as priority is for permanent sale.



Valencia and more clubs interested but Chelsea say no to loan move. There are Premier League clubs also keen. pic.twitter.com/t4U3IpzPg5