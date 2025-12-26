Зеленски: Ако се наложи болезнено териториално решение, най-добре да го подложим на референдум

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Axios преди разговорите с американската страна, че ако окончателният 20-точков план изисква „много трудно“ решение по териториалния въпрос, тогава оптималният път би бил той да бъде внесен на национален референдум в Украйна.

Зеленски уточни, че е готов да внесе мирния план на референдум, ако Русия се съгласи на прекратяване на огъня за поне 60 дни. Зеленски призна напредъка в уреждането, но отбеляза, че планът на президента на САЩ Доналд Тръмп изисква Украйна да направи болезнени териториални отстъпки, съобщава изданието.

САЩ разглеждат готовността на Зеленски да проведе референдум като важна стъпка напред, отбелязва Axios. Както обаче подчерта самият украински лидер, организирането на гласуването е изпълнено със сериозни политически и свързани със сигурността рискове, така че провеждането му ще изисква поне 60-дневно прекратяване на огъня.

Висш американски служител заяви пред Axios, че руснаците разбират необходимостта от прекратяване на огъня, ако Зеленски инициира референдум, но искат по-кратък срок. Зеленски също изрази съмнения относно готовността на Москва да приеме плана на Тръмп, отбелязвайки, че ще разчита само на директни изявления от лидерите.

Украински служител заяви пред Axios, че Тръмп и Зеленски възнамеряват да проведат конферентен разговор с европейските лидери в събота, 27 декември. Според източника, разговорът в събота е необходим, за да се информират всички за текущото състояние на преговорите. Разговорите между Тръмп и Зеленски са насрочени за следващия ден, 28 декември, във Флорида, съобщава изданието.

Зеленски по-рано заяви в интервю за Axios, че повечето аспекти на бъдещото двустранно споразумение със САЩ вече са договорени и са изложени в пет документа. Той отбеляза, че може да бъде добавен и шести документ. По ключовия въпрос за гаранциите за сигурност президентът каза, че Украйна е готова да подпише, въпреки че остават някои технически подробности.