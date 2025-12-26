Зеленски: Ако се наложи болезнено териториално решение, най-добре да го подложим на референдум

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Axios преди разговорите с американската страна, че ако окончателният 20-точков план изисква „много трудно“ решение по териториалния въпрос, тогава оптималният път би бил той да бъде внесен на национален референдум в Украйна.
Зеленски уточни, че е готов да внесе мирния план на референдум, ако Русия се съгласи на прекратяване на огъня за поне 60 дни. Зеленски призна напредъка в уреждането, но отбеляза, че планът на президента на САЩ Доналд Тръмп изисква Украйна да направи болезнени териториални отстъпки, съобщава изданието.
САЩ разглеждат готовността на Зеленски да проведе референдум като важна стъпка напред, отбелязва Axios. Както обаче подчерта самият украински лидер, организирането на гласуването е изпълнено със сериозни политически и свързани със сигурността рискове, така че провеждането му ще изисква поне 60-дневно прекратяване на огъня.
Висш американски служител заяви пред Axios, че руснаците разбират необходимостта от прекратяване на огъня, ако Зеленски инициира референдум, но искат по-кратък срок. Зеленски също изрази съмнения относно готовността на Москва да приеме плана на Тръмп, отбелязвайки, че ще разчита само на директни изявления от лидерите.
Украински служител заяви пред Axios, че Тръмп и Зеленски възнамеряват да проведат конферентен разговор с европейските лидери в събота, 27 декември. Според източника, разговорът в събота е необходим, за да се информират всички за текущото състояние на преговорите. Разговорите между Тръмп и Зеленски са насрочени за следващия ден, 28 декември, във Флорида, съобщава изданието.
Зеленски по-рано заяви в интервю за Axios, че повечето аспекти на бъдещото двустранно споразумение със САЩ вече са договорени и са изложени в пет документа. Той отбеляза, че може да бъде добавен и шести документ. По ключовия въпрос за гаранциите за сигурност президентът каза, че Украйна е готова да подпише, въпреки че остават някои технически подробности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър Богомилов Богданов
.
.„ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАВЕЩАНАТА НИ ОТ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА “ - без царе, тирани, бащи на народите, партийни секретари, фюрери, дучета, вождове, водачи, спасители и пророци,
.
функционираща по 12-те правила на пряката демокрация, 3-те основни, които са : с референдуми се одобряват, приемат, изменят и отменят законите и конституцията, както и актовете на общинските съвети (прякото упражняване от народа на законодателната му власт ), съдът по съществото на спора е от 12 броя съдебни заседатели (прякото упражняване от народа на съдебната му власт), пряк, мажоритарен избор на лицата, използващи тази една минимална част от законодателната и съдебната ни власт, която народът не я употребява пряко и на лицата, използващи изпълнителната власт, доколкото за нея все още няма модел в съвременните държави за прякото ѝ упражняване от народа, плюс, неразривно свързаното с мажоритарния избор - отзоваване по всяко време, на всяко, злоупотребило с народното доверие - власт-ползващо лице . 298 стр., формат А4, завършена през 2024 г.
.
Книгата е единственият в Света учебник по въпроса : „КАК СЕ ПРАВИ НОВА ДЪРЖАВА, КАКВО Е НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И НАЧИН НА ФУНЦИОНИРАНЕ“. Тоест тя казва какво, по материята му, трябва да направим, за да създадем Новата ни, Човешка, Бого-Народо-Угодна държава.
21:11 26.12.2025
2 Вашето мнение
21:11 26.12.2025
3 Софи
21:12 26.12.2025
4 Майна
Интересно...
След теб , ще има
21:12 26.12.2025
5 Зеленски президент
Коментиран от #9, #39
21:12 26.12.2025
6 И Киев е Руски
21:13 26.12.2025
7 Българин
21:13 26.12.2025
8 Щом може реферрндум
21:13 26.12.2025
9 Даааа
До коментар #5 от "Зеленски президент":Преди 4 години Киев за 3 днях и "смяна на нацисткия режим" а Зеленски го разката сибирското жуже и Киев никогда хаха
Коментиран от #22, #28, #30, #31, #33
21:14 26.12.2025
10 Хихихи
21:14 26.12.2025
11 Обективен
21:14 26.12.2025
12 Майна
Вече не мога да го засека в коя страна е..
21:14 26.12.2025
13 Вашето мнение
21:14 26.12.2025
14 Зеленият
Боже бъди справедлив П...ИБЕРИ ГО
21:14 26.12.2025
15 Боко Престъпникът
21:14 26.12.2025
16 404
21:14 26.12.2025
17 Запознат
Това го играхте вече - прекратяване на огъня за да може да ви доставят оръжия и да наловите ново пушечно месо - с един и същи номер две представления да играете няма да стане. Пък и колкото договорки и планове да правите с Тръмп или европуделите не питате ли Путин няма да ви се получи.
21:15 26.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Зеления сам разката
Коментиран от #21
21:18 26.12.2025
20 Хасковски каунь
21:19 26.12.2025
21 Точно
До коментар #19 от "Зеления сам разката":Братята руси началото на ноември за 52 път бяха превзели Покровск!
Русия е заседнала в градски боеве в Покровск: вече е загубила 26500 войници там.
Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на фронта, където украинските сили успяха да спрат настъплението на руските войски. Публикувани са кадри от уличните боеве в самия град които не са за хора със слаби сърца!
Украински командоси ликвидират руски агресори отказали да се предадат. Разчленявайки телата им докато са все още живи!
Това заяви в интервю за NV командирът на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна Евгений Ласейчук.
Коментиран от #29
21:19 26.12.2025
22 Антитрол
До коментар #9 от "Даааа":"а Зеленски го разката сибирското жуже"
Ха ха ха това че зеления и господарите му си правят поредния "план за мир" не значи че Путин ще спре да им набива канчетата. Можеш ли ми каза кой подред е този "план за мир" че аз им изгубих бройката.
И какво стана нали с Русия щяхте да разговаряте единствено след като освободи всички украински земи и то от "позиция на силата" - пък сега план след план как да спасите кожата.
21:21 26.12.2025
23 ХА ХА
Ама ккремал няма да го допусне, защото е наясно че вече и най тапи@рушляк е наясно че този дето му е строшил къщата му е враг.
21:21 26.12.2025
24 Няма никогаш да се види
21:21 26.12.2025
25 Механик
Я, как заговори ти?! Кво стана?
п.п.
И това за 60-дневно примирие го забрави окончателно. Няма да ви дадат и миг примирие, че да се прегрупирате и да си разкарвате оръжие и войски по фронта.
21:22 26.12.2025
26 Тъй тъй .... еволюция пуяк
21:22 26.12.2025
27 ЗАПОЧНАХА ОПРАВДАНИЯТА.
21:23 26.12.2025
28 Факт
До коментар #9 от "Даааа":Бившият министър на отбраната завършил военна академия проф. Тодор Тагарев с анализ за войната в Украйна -
Бившият военен министър критикува президента Радев за призивите към Киев да вдигне "белия флаг"
"Засега няма сигнал за скорошно споразумение за мир в Украйна." Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на bTV. По думите му, обявеният наскоро план за мир е по-скоро с икономическа насоченост, отколкото с военна или дипломатическа.
"Предвижда много инвестиционни фондове, кой ще ги управлява и т.н.", коментира Тагарев и допълни, че Москва вече дава сигнали за несъгласие с този план от 28 точки.
Предупреждение за България
Експертът отправи сериозно предупреждение относно развитието на конфликта и потенциалните последици за нашата страна.
Той отправи остри критики към позицията на държавния глава Румен Радев относно войната. Според бившия министър, президентът внушава, че Русия вече е победила, което не отговаря на реалността на фронта.
"Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила, без да е победила. Той казва на Зеленски - вдигайте белия флаг. Какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България - не ми се мисли", заяви Тагарев.
Цената на руския напредък
Бившият министър на отбраната направи и анализ на териториалните промени и цената, която руската армия плаща за тях.
"От пика на руската инвазия през пролетта на 2022 година досега руската армия е успяла
Коментиран от #38
21:23 26.12.2025
29 Антитрол
До коментар #21 от "Точно":Мечтаеш ли си - помечтай си. Защо ли няма едно изявление от щаба на ВСУ за мечтаните ти "боеве" в Покровск.
То бит и еб... не си признавали та и нашите козячета така.
21:24 26.12.2025
30 Факт
До коментар #9 от "Даааа":Бившият военен министър критикува президента Радев за призивите към Киев да вдигне "белия флаг"
"Засега няма сигнал за скорошно споразумение за мир в Украйна." Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на bTV. По думите му, обявеният наскоро план за мир е по-скоро с икономическа насоченост, отколкото с военна или дипломатическа.
"Предвижда много инвестиционни фондове, кой ще ги управлява и т.н.", коментира Тагарев и допълни, че Москва вече дава сигнали за несъгласие с този план от 28 точки.
Предупреждение за България
Експертът отправи сериозно предупреждение относно развитието на конфликта и потенциалните последици за нашата страна.
Той отправи остри критики към позицията на държавния глава Румен Радев относно войната. Според бившия министър, президентът внушава, че Русия вече е победила, което не отговаря на реалността на фронта.
"Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила, без да е победила. Той казва на Зеленски - вдигайте белия флаг. Какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България - не ми се мисли", заяви Тагарев.
Цената на руския напредък
Бившият министър на отбраната направи и анализ на териториалните промени и цената, която руската армия плаща за тях.
"От пика на руската инвазия през пролетта на 2022 година досега руската армия е успяла да превземе още толкова украинска земя, колкото е Бургаска област", поясни той.
Според данните, предста
21:24 26.12.2025
31 Факт
До коментар #9 от "Даааа":"Засега няма сигнал за скорошно споразумение за мир в Украйна." Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на bTV. По думите му, обявеният наскоро план за мир е по-скоро с икономическа насоченост, отколкото с военна или дипломатическа.
"Предвижда много инвестиционни фондове, кой ще ги управлява и т.н.", коментира Тагарев и допълни, че Москва вече дава сигнали за несъгласие с този план от 28 точки.
Предупреждение за България
Експертът отправи сериозно предупреждение относно развитието на конфликта и потенциалните последици за нашата страна.
Той отправи остри критики към позицията на държавния глава Румен Радев относно войната. Според бившия министър, президентът внушава, че Русия вече е победила, което не отговаря на реалността на фронта.
"Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила, без да е победила. Той казва на Зеленски - вдигайте белия флаг. Какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България - не ми се мисли", заяви Тагарев.
Цената на руския напредък
Бившият министър на отбраната направи и анализ на териториалните промени и цената, която руската армия плаща за тях.
"От пика на руската инвазия през пролетта на 2022 година досега руската армия е успяла да превземе още толкова украинска земя, колкото е Бургаска област", поясни той.
Според данните, представени от Тагарев, човешките загуби за този териториален напредък са огромни. "За този успех тя е дала
21:25 26.12.2025
32 хххх
21:25 26.12.2025
33 Факт
До коментар #9 от "Даааа":Експертът отправи сериозно предупреждение относно развитието на конфликта и потенциалните последици за нашата страна.
Той отправи остри критики към позицията на държавния глава Румен Радев относно войната. Според бившия министър, президентът внушава, че Русия вече е победила, което не отговаря на реалността на фронта.
"Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила, без да е победила. Той казва на Зеленски - вдигайте белия флаг. Какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България - не ми се мисли", заяви Тагарев.
Цената на руския напредък
Бившият министър на отбраната направи и анализ на териториалните промени и цената, която руската армия плаща за тях.
"От пика на руската инвазия през пролетта на 2022 година досега руската армия е успяла да превземе още толкова украинска земя, колкото е Бургаска област", поясни той.
Според данните, представени от Тагарев, човешките загуби за този териториален напредък са огромни. "За този успех тя е дала над 1 800 000 убити и ранени руски войници", обобщи експертът.
21:25 26.12.2025
34 Луд
Коментиран от #37
21:26 26.12.2025
35 Зеления унижава жуже путя всеки ден
21:27 26.12.2025
36 Стига де!
21:28 26.12.2025
37 Ами
До коментар #34 от "Луд":Можеше изобщо да не започва войната. Нито тази, нито онези в Чечня, Грузия, Осетия, Абхазия... Милиони човешки животи отнети от един сатрап.
21:28 26.12.2025
38 Антитрол
До коментар #28 от "Факт":"Според бившия министър, президентът внушава, че Русия вече е победила, което не отговаря на реалността на фронта"
И каква е реалността на фронта - "смелите" украинци уверено напредват в посока запад. Ами щом Русия не била победила защо ли зеления, европуделите и Тръмп ревът за мир - план след план - с 10, 20, 30 или 100 точки.
Аз не съм чул до сега руснаците да са предлагали мир.
21:29 26.12.2025
39 Така е
До коментар #5 от "Зеленски президент":Според геолокализирани кадри на Украинска територия са севернокорейски военни. Според различни източници са между 17 и 25 хиляди. Видно е че руската армия изпитва жесток недостиг на жива сила след огромните загуби. Руското външно министерство отговори че е в сила клаузата по договора за взаимопомощ между русия и северна корея. По същата логика Украйна ще подпише същия договор с Германия, Франция и Великобритания и на нейна територия ще бъдат изпратени военни от тези държави. Значи русия може да търси помощ и войници от други страни а Украйна няма това право ли? Стана окончателно ясно за безпомощността на руската армия която моли за пушечно месо да им пратят диктатори.
21:30 26.12.2025