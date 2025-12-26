Новини
Зеленски: Ако се наложи болезнено териториално решение, най-добре да го подложим на референдум
  Тема: Украйна

Зеленски: Ако се наложи болезнено териториално решение, най-добре да го подложим на референдум

26 Декември, 2025 21:01, обновена 26 Декември, 2025 21:09

Президентът на Украйна уточни, че е готов на това, ако Русия се съгласи на прекратяване на огъня за поне 60 дни

Зеленски: Ако се наложи болезнено териториално решение, най-добре да го подложим на референдум - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Axios преди разговорите с американската страна, че ако окончателният 20-точков план изисква „много трудно“ решение по териториалния въпрос, тогава оптималният път би бил той да бъде внесен на национален референдум в Украйна.

Зеленски уточни, че е готов да внесе мирния план на референдум, ако Русия се съгласи на прекратяване на огъня за поне 60 дни. Зеленски призна напредъка в уреждането, но отбеляза, че планът на президента на САЩ Доналд Тръмп изисква Украйна да направи болезнени териториални отстъпки, съобщава изданието.

САЩ разглеждат готовността на Зеленски да проведе референдум като важна стъпка напред, отбелязва Axios. Както обаче подчерта самият украински лидер, организирането на гласуването е изпълнено със сериозни политически и свързани със сигурността рискове, така че провеждането му ще изисква поне 60-дневно прекратяване на огъня.

Висш американски служител заяви пред Axios, че руснаците разбират необходимостта от прекратяване на огъня, ако Зеленски инициира референдум, но искат по-кратък срок. Зеленски също изрази съмнения относно готовността на Москва да приеме плана на Тръмп, отбелязвайки, че ще разчита само на директни изявления от лидерите.

Украински служител заяви пред Axios, че Тръмп и Зеленски възнамеряват да проведат конферентен разговор с европейските лидери в събота, 27 декември. Според източника, разговорът в събота е необходим, за да се информират всички за текущото състояние на преговорите. Разговорите между Тръмп и Зеленски са насрочени за следващия ден, 28 декември, във Флорида, съобщава изданието.

Зеленски по-рано заяви в интервю за Axios, че повечето аспекти на бъдещото двустранно споразумение със САЩ вече са договорени и са изложени в пет документа. Той отбеляза, че може да бъде добавен и шести документ. По ключовия въпрос за гаранциите за сигурност президентът каза, че Украйна е готова да подпише, въпреки че остават някои технически подробности.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър Богомилов Богданов

    9 1 Отговор
    Здравейте. Има демокрация и тя е в пет-шест държави по света . Пряката демокрация .Четете книгата ми, безплатна е, :
    .
    .„ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАВЕЩАНАТА НИ ОТ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА “ - без царе, тирани, бащи на народите, партийни секретари, фюрери, дучета, вождове, водачи, спасители и пророци,
    .
    функционираща по 12-те правила на пряката демокрация, 3-те основни, които са : с референдуми се одобряват, приемат, изменят и отменят законите и конституцията, както и актовете на общинските съвети (прякото упражняване от народа на законодателната му власт ), съдът по съществото на спора е от 12 броя съдебни заседатели (прякото упражняване от народа на съдебната му власт), пряк, мажоритарен избор на лицата, използващи тази една минимална част от законодателната и съдебната ни власт, която народът не я употребява пряко и на лицата, използващи изпълнителната власт, доколкото за нея все още няма модел в съвременните държави за прякото ѝ упражняване от народа, плюс, неразривно свързаното с мажоритарния избор - отзоваване по всяко време, на всяко, злоупотребило с народното доверие - власт-ползващо лице . 298 стр., формат А4, завършена през 2024 г.
    .
    Книгата е единственият в Света учебник по въпроса : „КАК СЕ ПРАВИ НОВА ДЪРЖАВА, КАКВО Е НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И НАЧИН НА ФУНЦИОНИРАНЕ“. Тоест тя казва какво, по материята му, трябва да направим, за да създадем Новата ни, Човешка, Бого-Народо-Угодна държава.

    21:11 26.12.2025

  • 2 Вашето мнение

    15 3 Отговор
    Тц, те натю и циливилизованите не можаха да ти спасят териториите, та някакви оръфани бандерюги ли.

    21:11 26.12.2025

  • 3 Софи

    19 0 Отговор
    А референдум за еврото ще има ли?

    21:12 26.12.2025

  • 4 Майна

    16 2 Отговор
    Референдум при нацистки диктат?
    Интересно...
    След теб , ще има

    21:12 26.12.2025

  • 5 Зеленски президент

    4 12 Отговор
    От 2019 година вече 7-ма година. Путя го направи пожизнен

    Коментиран от #9, #39

    21:12 26.12.2025

  • 6 И Киев е Руски

    13 1 Отговор
    За тоя или добро или нищо.

    21:13 26.12.2025

  • 7 Българин

    17 1 Отговор
    Териториални отстъпки ще направиш и още как.Русия ди иска териториите,които са и принадлежали.Така,че какъв референдум,какви пет пари.Стига си протакал.Ще стане още по-лошо.

    21:13 26.12.2025

  • 8 Щом може реферрндум

    15 1 Отговор
    Може и избори. Просрочения наркоман ще го дууууа.

    21:13 26.12.2025

  • 9 Даааа

    2 16 Отговор

    До коментар #5 от "Зеленски президент":

    Преди 4 години Киев за 3 днях и "смяна на нацисткия режим" а Зеленски го разката сибирското жуже и Киев никогда хаха

    Коментиран от #22, #28, #30, #31, #33

    21:14 26.12.2025

  • 10 Хихихи

    11 1 Отговор
    Сми излезте от Донбас както нареди президента Тръмп !

    21:14 26.12.2025

  • 11 Обективен

    16 0 Отговор
    Ама сега ли се сети. Които от гражданите искат да не се дават територии да ходят на фронта , и като победите ще станете най- великата страна в свет.а

    21:14 26.12.2025

  • 12 Майна

    14 1 Отговор
    Този бежанец откъде се обажда..
    Вече не мога да го засека в коя страна е..

    21:14 26.12.2025

  • 13 Вашето мнение

    14 1 Отговор
    Още от ден едно Вашето мнение ви говори, Русия сама ще размаже натю, а тоя клоун вече е на доизживяване. Каквото каже Путин това ще е руско.

    21:14 26.12.2025

  • 14 Зеленият

    14 0 Отговор
    Нацист поставя условия
    Боже бъди справедлив П...ИБЕРИ ГО

    21:14 26.12.2025

  • 15 Боко Престъпникът

    12 1 Отговор
    Излагаш се, колега. Какъв референдум за това стадо?!? Стегни се!😎

    21:14 26.12.2025

  • 16 404

    6 0 Отговор
    Когато се появи еврото, американците веднага обявиха ЕС за наш основен конкурент и че трябва да направим всичко възможно, за да го унищожим. Това беше дълга игра и САЩ спечелиха

    21:14 26.12.2025

  • 17 Запознат

    8 0 Отговор
    "така че провеждането му ще изисква поне 60-дневно прекратяване на огъня"

    Това го играхте вече - прекратяване на огъня за да може да ви доставят оръжия и да наловите ново пушечно месо - с един и същи номер две представления да играете няма да стане. Пък и колкото договорки и планове да правите с Тръмп или европуделите не питате ли Путин няма да ви се получи.

    21:15 26.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Зеления сам разката

    1 0 Отговор
    Няколко милиарда живеещи още в средновековието като неандерталцй - русия,китай,индия, северна корея, иран ,Венецуела,южна африка

    Коментиран от #21

    21:18 26.12.2025

  • 20 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Искат да преметнат Путин.

    21:19 26.12.2025

  • 21 Точно

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Зеления сам разката":

    Братята руси началото на ноември за 52 път бяха превзели Покровск!

    Русия е заседнала в градски боеве в Покровск: вече е загубила 26500 войници там.
    Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на фронта, където украинските сили успяха да спрат настъплението на руските войски. Публикувани са кадри от уличните боеве в самия град които не са за хора със слаби сърца!
    Украински командоси ликвидират руски агресори отказали да се предадат. Разчленявайки телата им докато са все още живи!

    Това заяви в интервю за NV командирът на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна Евгений Ласейчук.

    Коментиран от #29

    21:19 26.12.2025

  • 22 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Даааа":

    "а Зеленски го разката сибирското жуже"

    Ха ха ха това че зеления и господарите му си правят поредния "план за мир" не значи че Путин ще спре да им набива канчетата. Можеш ли ми каза кой подред е този "план за мир" че аз им изгубих бройката.

    И какво стана нали с Русия щяхте да разговаряте единствено след като освободи всички украински земи и то от "позиция на силата" - пък сега план след план как да спасите кожата.

    21:21 26.12.2025

  • 23 ХА ХА

    1 0 Отговор
    Еми да, референдум с грандиозен контрол от оон, и ще видиме кой какво защо.
    Ама ккремал няма да го допусне, защото е наясно че вече и най тапи@рушляк е наясно че този дето му е строшил къщата му е враг.

    21:21 26.12.2025

  • 24 Няма никогаш да се види

    1 0 Отговор
    това "поне 60-дневно прекратяване на огъня". Гласуването е за 1-2 дни и толкоз. Пак болни сънища и фантазии. Аман вече от простотии...

    21:21 26.12.2025

  • 25 Механик

    2 0 Отговор
    Ай, ай, ай! Зели, кво стана с "победата на бойното поле", задължителното връщане на Крим и "ни педя украинска земя на руснаците"???
    Я, как заговори ти?! Кво стана?
    п.п.
    И това за 60-дневно примирие го забрави окончателно. Няма да ви дадат и миг примирие, че да се прегрупирате и да си разкарвате оръжие и войски по фронта.

    21:22 26.12.2025

  • 26 Тъй тъй .... еволюция пуяк

    3 1 Отговор
    референдум !

    21:22 26.12.2025

  • 27 ЗАПОЧНАХА ОПРАВДАНИЯТА.

    1 0 Отговор
    Днес един негов ортак портфейла му каза няма да си отида сам. Онзи ден друг негов първи човек изгонен за корупция каза няма да мълча ще се РАЗПРИКАЗВАМ. Един по един корумпета се изказват. Днес той щял референдуми да прави. А кога Тръмп му каза за избори не можело били във война. ТОЯ ОТ ВСЯКЪДЕ Е ОПЛЕСКАН СЪС КАФЯВО ЖЪЛТО. А НЯКОИ ГО ФАНФАРИСВАТ.

    21:23 26.12.2025

  • 28 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Даааа":

    Бившият министър на отбраната завършил военна академия проф. Тодор Тагарев с анализ за войната в Украйна -


    Бившият военен министър критикува президента Радев за призивите към Киев да вдигне "белия флаг"

    "Засега няма сигнал за скорошно споразумение за мир в Украйна." Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на bTV. По думите му, обявеният наскоро план за мир е по-скоро с икономическа насоченост, отколкото с военна или дипломатическа.

    "Предвижда много инвестиционни фондове, кой ще ги управлява и т.н.", коментира Тагарев и допълни, че Москва вече дава сигнали за несъгласие с този план от 28 точки.

    Предупреждение за България

    Експертът отправи сериозно предупреждение относно развитието на конфликта и потенциалните последици за нашата страна.



    Той отправи остри критики към позицията на държавния глава Румен Радев относно войната. Според бившия министър, президентът внушава, че Русия вече е победила, което не отговаря на реалността на фронта.

    "Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила, без да е победила. Той казва на Зеленски - вдигайте белия флаг. Какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България - не ми се мисли", заяви Тагарев.

    Цената на руския напредък

    Бившият министър на отбраната направи и анализ на териториалните промени и цената, която руската армия плаща за тях.

    "От пика на руската инвазия през пролетта на 2022 година досега руската армия е успяла

    Коментиран от #38

    21:23 26.12.2025

  • 29 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Точно":

    Мечтаеш ли си - помечтай си. Защо ли няма едно изявление от щаба на ВСУ за мечтаните ти "боеве" в Покровск.

    То бит и еб... не си признавали та и нашите козячета така.

    21:24 26.12.2025

  • 30 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Даааа":

    Бившият военен министър критикува президента Радев за призивите към Киев да вдигне "белия флаг"

    "Засега няма сигнал за скорошно споразумение за мир в Украйна." Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на bTV. По думите му, обявеният наскоро план за мир е по-скоро с икономическа насоченост, отколкото с военна или дипломатическа.

    "Предвижда много инвестиционни фондове, кой ще ги управлява и т.н.", коментира Тагарев и допълни, че Москва вече дава сигнали за несъгласие с този план от 28 точки.

    Предупреждение за България

    Експертът отправи сериозно предупреждение относно развитието на конфликта и потенциалните последици за нашата страна.



    Той отправи остри критики към позицията на държавния глава Румен Радев относно войната. Според бившия министър, президентът внушава, че Русия вече е победила, което не отговаря на реалността на фронта.

    "Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила, без да е победила. Той казва на Зеленски - вдигайте белия флаг. Какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България - не ми се мисли", заяви Тагарев.

    Цената на руския напредък

    Бившият министър на отбраната направи и анализ на териториалните промени и цената, която руската армия плаща за тях.

    "От пика на руската инвазия през пролетта на 2022 година досега руската армия е успяла да превземе още толкова украинска земя, колкото е Бургаска област", поясни той.

    Според данните, предста

    21:24 26.12.2025

  • 31 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Даааа":

    "Засега няма сигнал за скорошно споразумение за мир в Украйна." Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на bTV. По думите му, обявеният наскоро план за мир е по-скоро с икономическа насоченост, отколкото с военна или дипломатическа.

    "Предвижда много инвестиционни фондове, кой ще ги управлява и т.н.", коментира Тагарев и допълни, че Москва вече дава сигнали за несъгласие с този план от 28 точки.

    Предупреждение за България

    Експертът отправи сериозно предупреждение относно развитието на конфликта и потенциалните последици за нашата страна.



    Той отправи остри критики към позицията на държавния глава Румен Радев относно войната. Според бившия министър, президентът внушава, че Русия вече е победила, което не отговаря на реалността на фронта.

    "Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила, без да е победила. Той казва на Зеленски - вдигайте белия флаг. Какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България - не ми се мисли", заяви Тагарев.

    Цената на руския напредък

    Бившият министър на отбраната направи и анализ на териториалните промени и цената, която руската армия плаща за тях.

    "От пика на руската инвазия през пролетта на 2022 година досега руската армия е успяла да превземе още толкова украинска земя, колкото е Бургаска област", поясни той.

    Според данните, представени от Тагарев, човешките загуби за този териториален напредък са огромни. "За този успех тя е дала

    21:25 26.12.2025

  • 32 хххх

    1 1 Отговор
    И като направят един референдум в Крим, ама този под наблюдението на международната общност и тогава Русия ще трябва да се откажеже доброволно или принудително от него.

    21:25 26.12.2025

  • 33 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Даааа":

    Експертът отправи сериозно предупреждение относно развитието на конфликта и потенциалните последици за нашата страна.



    Той отправи остри критики към позицията на държавния глава Румен Радев относно войната. Според бившия министър, президентът внушава, че Русия вече е победила, което не отговаря на реалността на фронта.

    "Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила, без да е победила. Той казва на Зеленски - вдигайте белия флаг. Какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България - не ми се мисли", заяви Тагарев.

    Цената на руския напредък

    Бившият министър на отбраната направи и анализ на териториалните промени и цената, която руската армия плаща за тях.

    "От пика на руската инвазия през пролетта на 2022 година досега руската армия е успяла да превземе още толкова украинска земя, колкото е Бургаска област", поясни той.

    Според данните, представени от Тагарев, човешките загуби за този териториален напредък са огромни. "За този успех тя е дала над 1 800 000 убити и ранени руски войници", обобщи експертът.

    21:25 26.12.2025

  • 34 Луд

    0 0 Отговор
    Можеше да има мир още много години,Някои реши да е зле,Мизерия,Много умрели и голяма емиграция.Защо ли никои не разбра това и продължават да гинат и емигрират.

    Коментиран от #37

    21:26 26.12.2025

  • 35 Зеления унижава жуже путя всеки ден

    1 0 Отговор
    Украинските сили за специални операции (ССО) съобщиха за няколко удари с дронове на 23 декември по руски логистични точки и концентрации на войски, подпомагащи операцията в Покровск. Един удар порази индустриален обект в града, който руски снайперисти бяха превърнали в огнева позиция с висок стратегически потенциал. Друг удар беше насочен към елементи на 336-и морски пехотен полк североизточно от града, където руски части се опитваха да затворят северната част на джоба. Допълнителни удари с дронове поразиха склад за боеприпаси и място за събиране на войски, свързано с 6-и танков полк в окупирания Сонцевка, на около 27 километра южно от Покровск, както и друг склад в Докучаевск, на около 71 километра югоизточно, който снабдяваше руските части, напредващи в района.ISW подчертава, че на Русия напредъкът е изключително бавен: на Москва са ѝ били нужни почти две години, за да премести фронта с около 40 километра до сегашната линия. Завземането на останалата част от Донецка област, особено силно укрепените градове на запад, ще изисква продължителни и изключително трудни боеве с още много руски жертви, според Института.Паралелно, украински телеграм канали и няколко медии съобщават, че щурмови бригади са възвърнали контрол върху центъра на Покровск. 7-и бързодействащ корпус посочва, че техни хора, подпомогнати от артилерия и дронове, са прочистили района около жп гарата, педагогическия колеж и площад Соборни. Операцията е водена от 425-и щурмов пехотен полк, изве

    21:27 26.12.2025

  • 36 Стига де!

    0 0 Отговор
    Тоя иска да е на масата но не разбира че е част от обяда. Не разбирам смисьла в губенето на време на основните фигури , просто е несеризно да вземаш клоуна на сериозно.

    21:28 26.12.2025

  • 37 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Луд":

    Можеше изобщо да не започва войната. Нито тази, нито онези в Чечня, Грузия, Осетия, Абхазия... Милиони човешки животи отнети от един сатрап.

    21:28 26.12.2025

  • 38 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    "Според бившия министър, президентът внушава, че Русия вече е победила, което не отговаря на реалността на фронта"

    И каква е реалността на фронта - "смелите" украинци уверено напредват в посока запад. Ами щом Русия не била победила защо ли зеления, европуделите и Тръмп ревът за мир - план след план - с 10, 20, 30 или 100 точки.

    Аз не съм чул до сега руснаците да са предлагали мир.

    21:29 26.12.2025

  • 39 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зеленски президент":

    Според геолокализирани кадри на Украинска територия са севернокорейски военни. Според различни източници са между 17 и 25 хиляди. Видно е че руската армия изпитва жесток недостиг на жива сила след огромните загуби. Руското външно министерство отговори че е в сила клаузата по договора за взаимопомощ между русия и северна корея. По същата логика Украйна ще подпише същия договор с Германия, Франция и Великобритания и на нейна територия ще бъдат изпратени военни от тези държави. Значи русия може да търси помощ и войници от други страни а Украйна няма това право ли? Стана окончателно ясно за безпомощността на руската армия която моли за пушечно месо да им пратят диктатори.

    21:30 26.12.2025

