Европейските съюзници ще се срещнат през януари 2026 г., за да финализират гаранциите за сигурност за Украйна
  Тема: Украйна

Европейските съюзници ще се срещнат през януари 2026 г., за да финализират гаранциите за сигурност за Украйна

26 Декември, 2025 16:16, обновена 26 Декември, 2025 21:14

Засега не се предвижда телефонен разговор между Макрон и Путин

Европейските съюзници ще се срещнат през януари 2026 г., за да финализират гаранциите за сигурност за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорител на Елисейския дворец заяви пред Euractiv, че европейските съюзници ще се срещнат през януари 2026 г., за да финализират гаранциите за сигурност за Украйна.

Френският президент Еманюел Макрон иска страните от „коалицията на желаещите“ да финализират подробностите за подкрепата за Украйна след прекратяването на огъня следващия месец, уточни говорителят.

„Украинците, европейците и американците са съгласни и ние вярваме, че сега е ред на Русия да даде ясен отговор“, добави източникът.

Очаква се гаранциите да включват специфични процедури, даващи на Украйна „ясно“ разбиране за това как ще изглежда дългосрочната подкрепа, добави източникът.

„Коалицията на желаещите“ е съюз от над 30 държави, предимно европейски, които са отворени за участие в евентуална мироопазваща мисия в Украйна.

Предишната среща на страните-членки на коалицията се проведе на 11 декември. Те обсъдиха гаранциите за сигурност, които биха могли да бъдат предоставени на Украйна след края на конфликта.

Между френския президент Еманюел Макрон и руския държавен глава Владимир Путин напоследък не са осъществявани контакти и към момента не се предвижда телефонен разговор между двамата, съобщи днес Елисейският дворец, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Изявлението идва на фона на сериозно влошените отношения между Париж и Москва, които се намират на едно от най-ниските си нива, въпреки че и двете страни публично заявиха интерес към директна комуникация.

Френската президентска институция уточни, че засега няма осъществен контакт между двамата лидери, не се подготвя телефонен разговор и не се планира посещение на Еманюел Макрон в Москва.

Миналата седмица Кремъл обяви, че Владимир Путин е готов за разговор с френския президент, след като Макрон също даде знак за възможен диалог. В отговор Елисейският дворец определи тази позиция като „добре дошла“, като добави, че екипите ще обсъдят в следващите дни най-подходящия начин за евентуално продължаване, при условие че процесът бъде напълно прозрачен спрямо Киев и европейските партньори.

В същото време Москва съобщи, че е отправила предложение към Франция по случая с френския изследовател Лоран Винатие, който се намира в руски затвор от юни 2024 г. Според наблюдатели този ход може да се тълкува като сигнал за желание за възстановяване на диалога между двете страни.

Въпреки липсата на конкретни планове за контакт, от френската президентска канцелария подчертаха, че Макрон „остава в готовност“.

През януари в Париж предстои нова среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“, на която ще бъде разгледан чувствителният въпрос за гаранциите за сигурност на Украйна.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че скоро ще проведе среща с американския президент Доналд Тръмп. Според изданието „Аксиос“ разговорите ще се състоят в неделя в имението на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида. По-късно Зеленски потвърди, че планира да обсъди с Тръмп териториалните въпроси и сигурността на Украйна, съобщава Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Макарон

    31 1 Отговор
    Звъня му ама не дига.

    16:17 26.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спомням си

    31 1 Отговор
    преди две години, когато Макарони ревеше, че всеки ден звънял на Путин, а той не му вдигал телефона. Че и сега ще е пак от същото....
    Рев и с0.п.0.ли.

    Коментиран от #12

    16:19 26.12.2025

  • 4 Споко

    31 2 Отговор
    За Украйна Путин преговаря с главните от Сащ. Макрон на каква тема иска да си говори с Кремъл ?

    Коментиран от #16

    16:20 26.12.2025

  • 5 Хърватин

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пепи Волгата":

    Много ще ревеш и ти като нас. Ясно е.

    16:20 26.12.2025

  • 6 Българин

    24 2 Отговор
    Путин ще се унижи ако разговаря с герантофили!

    16:20 26.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оня с коня

    19 1 Отговор
    Путин от притеснение не спи , седи на телефона и чака с нетърпение Макарон да му се обади 🤣🤣🤣

    16:24 26.12.2025

  • 10 Горски

    23 0 Отговор
    След Де Гол може би Франция не е имала мъж за премиер и президент. Тоя е един от гробокопачите на Путин, който сам падна в изкопания гроб. Марионетката на Ротшилд е вероятно най-жалкия президент, който Петата република е имала. Икономическите цифри, които в крайна сметка са един от най-важните показатели говорят сами. Съотношението публичен дълг- БВП на Франция вече надвишава 120 %, докато за целия период от 1980-2024 това съотношение не е надвишавало 66,33. Просто това жалко човече докара страната си до фалит. Макрон е едно от знаковите лица на неолиберализма, довело Франция и ЕС до прага на колапс. Франция бе хубава страна и предпочитана туристическа дестинация. Но след управлението на двамата последни президенти - Оланд и Макрон, положението се влоши. И продължава да се влошава. Това е един истински бавноразвиващ се французин.

    16:27 26.12.2025

  • 11 Уса

    12 0 Отговор
    Макроница да му подаде вазелина,че с Тръмп разтургаме вредната за САЩ кочина ЕС

    16:29 26.12.2025

  • 12 Оня с коня

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спомням си":

    Явно не обича да вдига на непознати номера 🤣

    16:30 26.12.2025

  • 13 Фен

    10 1 Отговор
    Е той, Путин, с треторазрядни западащи политици, за какво да си говори. Виж, ние, като вече солидарен длъжник на Франция, по сме му на нивото.

    16:40 26.12.2025

  • 14 Помнещ

    15 2 Отговор
    "Миналата седмица Кремъл обяви, че Владимир Путин е готов за разговор с френския президент, след като Макрон също даде знак за възможен диалог"

    Хайде на пропагандата - с пресни и топли лъжи. Че той Макрон първи каза че трябвало да се разговаря с Москва а Путин му отговори че няма нищо против - не сме чак с толкова къса памет като нашите козячета. Сега ни го представят все едно че Макрон е отказал на Путин - абе пропагандата трябва да върви нищо че е 100% лъжи.

    16:40 26.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Запознат

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Споко":

    "Макрон на каква тема иска да си говори с Кремъл"

    Надява се Путин да убеди бабата да не го шамари толкова много.

    16:44 26.12.2025

  • 17 ЧИТАТЕЛ

    9 1 Отговор
    Кремъл не иска да говори със смешни петли-пе Еасси.

    "френския ИЗСЛЕДОВАТЕЛ" - много се смеех!!!

    16:45 26.12.2025

  • 18 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "В Якутия свършиха кюмюра за огрев":

    Ти от там ли се връщаш че знаеш какво били свършили или от посолството те увериха - до кога ще се мъчите да правите пропаганда с плоски лъжи.

    16:46 26.12.2025

  • 19 Макарона да се бара през джоба

    8 1 Отговор
    Путин няма да му вдигне телефона !!!!!!!

    16:46 26.12.2025

  • 20 Бъдеще

    10 1 Отговор
    Ето ви още една тема за статия, със същото международно значение като вашата:

    Днес не се предвижда телефонен разговор по телефона между мен и съпругата ми!!!

    16:47 26.12.2025

  • 21 Абе тия западняци са много нагли бе !!!

    12 1 Отговор
    Тоя тъпанар ще има ли очи да иска разговор със ПУТИН ???

    16:48 26.12.2025

  • 22 СМЕШНИ ЖАБАРИТЕ

    8 1 Отговор
    СМЕШНИ ЖАБАРИТЕ

    НОРМАЛЕН ЧОВЕК НЯМА ДА ЯДЕ ОХЛЮВИ

    Коментиран от #34

    16:48 26.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Помнещ

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "В Якутия свършиха кюмюра за огрев":

    Знаем знаем, те руснаците ракетите свършиха даже още 2022, яйцата свършиха, бензина свърши, чиповете свършиха (крадат перални), танковете свършиха и свалят Т-34 от пиедесталите, автоматите свършиха и се бият само с лопатки.

    Някоя друга глупост няма ли да измислите или за това трябва акъл

    16:54 26.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гай Турий

    10 1 Отговор
    Макаронът е остракиран от Путин като негоден палячо, марсолан, несериозен елемент. Путин повече изобщо не го забелязва. Петлякът решил да се прави на наполеончо, ама Ротшилдовата дъртуша му оскуба гребенчето като на декоративно петле. Шут, като зеления потник в Киев. Декоративното кукуригалниче има 10 % одобрение в макарония, така че е пълен аутсайдер.

    16:54 26.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 не Гър

    10 1 Отговор
    макарон иска да поиска разрешение от Путин да се върне в Африка, за да ограби по-нататък негрите. Защото когато руснаците го изгониха оттам, във френската икономика започнаха проблеми.

    16:59 26.12.2025

  • 29 az СВО Победа 80

    8 1 Отговор
    То пък сякаш В.В.Путин има за какво да говори с Макрон! 🤣

    17:03 26.12.2025

  • 30 az СВО Победа 80

    15 1 Отговор
    Абе, тоя нали уж щеше да праща френската "армия" да "срази" руснаците в бивша Украйна???

    Забравили ли? 🤣
    Сега защо драпа за телефонен разговор с Путин?

    17:16 26.12.2025

  • 31 1111

    5 1 Отговор
    Тоз па някой брои ли го за слива?

    Коментиран от #33

    18:15 26.12.2025

  • 32 Тоа па

    6 1 Отговор
    Кой изобщо иска на говори нещо с него?
    Никой е....

    18:24 26.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 стоян

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "СМЕШНИ ЖАБАРИТЕ":

    До 22 ком - то нормален рузнак и черен хайвер не яде - ядът го путин и неговите олигарси

    18:30 26.12.2025

  • 35 Величко

    0 0 Отговор
    Оффф ... , многократно съм писал , че руския президент дедя Вова е Бог , а Еманюелчо е случайник , при това наркоманче ... За какъв диалог , дявол да го вземе , някой си мечтае ? !

    20:19 26.12.2025

  • 36 Ццц

    1 0 Отговор
    Миналата седмица МИкрон заяви, че иска да говори с Путин и допусна дисциплинарно нарушение на трудовите си задължения. Работодателите са много недоволни, защото вреди на продажбата на геймчейнджъри. Това е писменото обяснение на наетия служител, а не новина! Кой е казал, че Путин ще говори с тази карикатура? Мистър Бийн така си подаряваше коледни подаръци и се изненадваше, че някой се е сетил за него. 🤣 По същая начин европейският ЛИДЕР сам си каза, че иска разговор, а сега излиза, че не е съгласен със себе си. Лидер! 🤣

    20:33 26.12.2025

  • 37 Тотална мизерия!

    0 0 Отговор
    Макарончо е хитър като баба си, ще изчака да види какво ще стане на срещата в Маями, какъв вятър ше повее и тогава ще каже, каквото ще казва! Това показва що за политик е!

    20:44 26.12.2025

  • 38 Майна

    1 0 Отговор
    И къде?
    Вие сте финализирани..
    На 8 ми в Германия започва общонационална стачка..
    Явно Мерц търси оправдание да не е тук..
    Бежанци ще сте

    21:17 26.12.2025

  • 39 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния

    Коментиран от #47

    21:19 26.12.2025

  • 40 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 0 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    21:20 26.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Коалицията на фашистите

    3 0 Отговор
    Ще обсъжда как да поддържат войната до последният украинец и унищожението на Европа.

    21:23 26.12.2025

  • 43 дедо

    0 0 Отговор
    На тези акъла е след 100 години няма да дойде!

    21:23 26.12.2025

  • 44 101 кила

    0 0 Отговор
    Зеленски е евреин

    21:24 26.12.2025

  • 45 Ние не искаме

    1 0 Отговор
    Да участваме и не даваме нито стотинка за фашистите.

    21:25 26.12.2025

  • 46 Пепи Волгата

    1 0 Отговор
    Ей то било хубаво така, всеки месец по 20000 еврака в топлото джобче!

    Коментиран от #49

    21:25 26.12.2025

  • 47 мишо

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Бай Ганьо":

    що бе, ти средно европския ли си хванал?

    Коментиран от #50

    21:25 26.12.2025

  • 48 Гошо

    0 0 Отговор
    Булгар,
    най-скъсаната територия приемана в клуба на богатити прецедент

    21:25 26.12.2025

  • 49 Ами да си учил

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пепи Волгата":

    да изкарваш, а не да тролиш и фашистите да ти се радват, че си евтина и глупава.

    21:26 26.12.2025

  • 50 Бай Ганьо

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "мишо":

    Още по -хубаво е, че ще спрат кранчето на нашите копейки!

    21:27 26.12.2025

