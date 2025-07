Галатасарай: Без Осимен няма да се върнем в Истанбул

Турският гранд Галатасарай е готов да плати 75 милиона евро за нападателя на Наполи Виктор Осимен, като новото предложение включва 40 милиона евро, които да бъдат платени веднага, и още 35 милиона втора вноска.

Новината беше първо разпространена в Турция от журналиста Яъз Сабунджуоглу, а по-късно потвърдена и от Фабрицио Романо. Ситуацията се развива динамично, но остава изключително сложна.

Въпреки че срокът за активиране на освобождаващата клауза на Осимен изтече, Наполи настоява да получи за него 75 милиона евро.

Основният проблем сега е как да бъде структурирана сделката. Ръководството на Наполи е категорично, че сумата трябва да бъде преведена на не повече от две вноски, докато Галатасарай първоначално е планирал пет.

Ако Галатасарай успее да предостави необходимите банкови гаранции за цялата сума, сделката може да бъде финализирана и Осимен да получи разрешение да пътува за Истанбул.

🚨🟡🔴 Victor Osimhen has informed Napoli of his desire to get deal sealed with Galatasaray ASAP.



Galatasaray will pay €75m as release clause value — but negotiating payment terms in 5 years as exclusively revealed.



Contract ready since Sunday; until June 2028 plus option. pic.twitter.com/9O0H42x323