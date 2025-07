Испански модел отказала да присъства на рождения ден на Ямал заради неприемливи условия

Моделът Клаудия Калво, носителка на титлата Miss Teenager Europe 2022, разкри в интервю за предаването TardeAR по испанската телевизия Telecinco, че е отказала да присъства на рождения ден на футболиста на Барселона Ламин Ямал, след като е била поканена при условия, които определя като неприемливи.

„Поканиха ме да отида на рождения ден на Ламин Ямал. Предложиха ни между 10 000 и 20 000 евро, но не знаех какво точно се очаква от нас“, заяви Калво. „Искаха блондинки с много конкретни размери на бюста. Не ни беше позволено да носим телефони.“

По думите ѝ, организаторите са настоявали тя да доведе още 12 момичета, подбрани изцяло по външен вид. „Интересуваха се единствено от размера на гърдите и цвета на косата“, подчерта моделът.

"Но истината е, че никога не знаеш в какво точно се забъркваш, защо ти дават тази покана и какво всъщност се очаква от теб, освен да ‘прекараш добре’ на партито“, заяви Калво.

Моделът разкри, че разполага с доказателства, които потвърждават думите ѝ. „Имам скрийншоти от всичко – разговорите, координатите на локацията на яхтата, както и самоличността на човека, стоящ зад всичко това.“

Разкритията на Калво доливат масло в огъня на вече разрастващия се скандал около празненството по повод 18-ия рожден ден на Ямал. По-рано той беше остро критикуван от Асоциацията на хората с ахондроплазия (ADEE), която обяви, че ще предприеме съдебни действия заради участието на хора с нисък ръст в развлекателната програма.