Ерлинг Холанд изуми навръх рождения си ден (СНИМКА)

Норвежкият национал Ерлинг Холанд призова хората да не го критикуват за външния му вид. Навръх 25-ия си рожден ден нападателят на Манчестър Сити публикува селфи от яхта в социалните мрежи и написа:

„На половината път до петдесет! Благодаря на всички за пожеланията за рождения ден.

И преди да започнете да се шегувате с косата ми, отидете до огледалото и честно се запитайте: „Имам ли право да съдя прическа, която изглежда по-добре от моята?“.

Half way to 50! 😂

Thanks everyone for all the birthday wishes.

Before you come for my hair, take a moment in front of the mirror and ask yourself—am I truly qualified to judge hair that looks better than mine? pic.twitter.com/y1kG9nShlt