Големи проблеми за ас на ПСЖ, грозят го до 15 г. затвор

Един от асовете на Пари Сен Жермен - Ашраф Хакими е застрашен от затвор до 15 години по обвинение в изнасилване. Срещу футболиста може да бъде образувано дело, след като прокуратурата на парижкото предградие Нантер е подписала окончателен обвинителен акт срещу него, съобщава вестник “Льо Паризиен”.

Става въпрос за случка от февруари 2023 г. Тогава 24-годишна жена разказва, че се е запознала с Хакими чрез лични съобщения в социалната мрежа Instagram. След виртуални разговори, продължили повече от месец, тя отишла в дома на играча в петък вечерта в Булон-Биланкур (департамент О дьо Сен) за първа среща, в превозно средство на Uber, поръчано от играча. При пристигането си нещата бързо ескалирали.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Achraf Hakimi is facing up to 15 years in prison for rape charges. He has argued it was a setup for financial gain. The Nanterre prosecutor's office has just requested the indictment of the player before the Hauts-de-Seine departmental criminal court.



