Норвежкият биатлонист, открит мъртъв, е бил с хипоксична маска в хотела си

Норвежкият биатлонист Сиверт Гуторм Бакен е бил с хипоксична маска за тренировки на голяма надморска височина в момента, когато е намерен мъртъв в понеделник в хотелска стая в Трентино.
27-годишният Бакен е открит в стая на хотел Albergo Dolomiti на прохода Лаваце. По информация на федерацията, устройството, което е носил, е предназначено да намалява количеството кислород, достигащо до белите дробове — метод, използван от някои спортисти с цел симулация на тренировки на височина.
„Обстоятелствата около придобиването и използването на маската към момента остават неясни“, се казва в официалното изявление.
Аутопсията ще бъде извършена в Италия през следващите дни, а семейството на Бакен поддържа постоянен контакт с местните власти. „Полицията и криминалистите ще изяснят хронологията на събитията и причината за смъртта. При наличие на нова информация медиите ще бъдат своевременно информирани“, заявиха от федерацията.
Бакен спря с биатлона през 2023 г. поради перикардит — възпаление на сърдечната обвивка, но след почти двегодишно отсъствие се върна в Световната купа.
Т.нар. „маска за височинни тренировки“, позната с абревиатурата ETM, позволява значително ограничаване на кислородния поток — според производителите до 6–10 пъти.
1 маската работи
14:04 26.12.2025
2 Перикардитите са
Коментиран от #5
14:08 26.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абу Будалиб
Коментиран от #13
14:12 26.12.2025
5 Здрасти
До коментар #2 от "Перикардитите са":Не, батко. Перикардитите са следствие от ковид. Споделям от личен опит
Коментиран от #8
14:14 26.12.2025
6 Евроталибан
14:15 26.12.2025
7 Ваксата
14:23 26.12.2025
8 Аннна
До коментар #5 от "Здрасти":Какъв Ковид те гони бе нашия.Няма Ковид имаше Усилен Грипен вирус пуснат от лаборатории и наречен Ковид за да може да излъжат хората да се бодът със лъже ваксини.
14:27 26.12.2025
9 Механик
Хващам се на бас на каквото искате, че не повече от 1% от българите знаят тоя спортист и се интересуват от това какво му се е случило.
Коментиран от #12
14:31 26.12.2025
10 да, ама
Коментиран от #14
14:31 26.12.2025
11 Тоа пич е страдал от миокардит,
Сега в Щатите на Ковид Ваксинации има предупреждение че "увреждат сърцето и причиняват Миокардит", въпросът тук бил ли Ваксиниран за Ковид?
Ако е бил Ваксиниран за Ковид, вероятността Миокардитът да е причинен от Ковид Ваксинните е съществена!
Още нещо, без значение кои сте и от къде сте, "Недостигът на Кислород до Главният Мозък причинява смърт на милиони Мозъчни Клетки!!!
Обикновено High Altitude Mountain Climbing страдат от ефекта на недостиг на Кислород!
Това е все едно Knockdown и Knockout в бокса!
Профи спорта е шантава работа, внимавайте с какво се захващате, младите?
14:36 26.12.2025
12 Факти препечатват всичко от което
До коментар #9 от "Механик":смятат че може да изкарат някой и друг лв. и някое и друго кликване, затова смятам от Новата 2026-та да не ги отварям!
14:40 26.12.2025
13 Ниро Улф
До коментар #4 от "Абу Будалиб":Без съмнение е престъпление на сексуална основа, а щом става дума за норвежец е просто сигурно! Като проверят алибито на всички негри и араби в хотела, обстоятелствата ще се изяснят.
14:44 26.12.2025
14 Маската
До коментар #10 от "да, ама":и тя, понапръскана..... със сняг.
14:51 26.12.2025