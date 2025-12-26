Новини
Норвежкият биатлонист, открит мъртъв, е бил с хипоксична маска в хотела си

Норвежкият биатлонист, открит мъртъв, е бил с хипоксична маска в хотела си

26 Декември, 2025 14:01

  • сиверт гуторм бакен-
  • хипоксична маска-
  • биатлон-
  • хотел-
  • спорт-
  • мъртъв

27-годишният Бакен е открит в стая на хотел Albergo Dolomiti на прохода Лаваце

Норвежкият биатлонист, открит мъртъв, е бил с хипоксична маска в хотела си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Норвежкият биатлонист Сиверт Гуторм Бакен е бил с хипоксична маска за тренировки на голяма надморска височина в момента, когато е намерен мъртъв в понеделник в хотелска стая в Трентино.

27-годишният Бакен е открит в стая на хотел Albergo Dolomiti на прохода Лаваце. По информация на федерацията, устройството, което е носил, е предназначено да намалява количеството кислород, достигащо до белите дробове — метод, използван от някои спортисти с цел симулация на тренировки на височина.

„Обстоятелствата около придобиването и използването на маската към момента остават неясни“, се казва в официалното изявление.

Аутопсията ще бъде извършена в Италия през следващите дни, а семейството на Бакен поддържа постоянен контакт с местните власти. „Полицията и криминалистите ще изяснят хронологията на събитията и причината за смъртта. При наличие на нова информация медиите ще бъдат своевременно информирани“, заявиха от федерацията.

Бакен спря с биатлона през 2023 г. поради перикардит — възпаление на сърдечната обвивка, но след почти двегодишно отсъствие се върна в Световната купа.

Т.нар. „маска за височинни тренировки“, позната с абревиатурата ETM, позволява значително ограничаване на кислородния поток — според производителите до 6–10 пъти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 маската работи

    8 0 Отговор
    наистина е намалила кислорода

    14:04 26.12.2025

  • 2 Перикардитите са

    6 3 Отговор
    следствие на ковид ваксините.

    Коментиран от #5

    14:08 26.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абу Будалиб

    2 0 Отговор
    Вместо душене с найлонов плик по време на онанизъм например. То и свинските опашки са опасни ,особено с мис Сливенски затвор.

    Коментиран от #13

    14:12 26.12.2025

  • 5 Здрасти

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Перикардитите са":

    Не, батко. Перикардитите са следствие от ковид. Споделям от личен опит

    Коментиран от #8

    14:14 26.12.2025

  • 6 Евроталибан

    5 0 Отговор
    Питайте ,бе. Анита Шмайзер има опит с тия техники.

    14:15 26.12.2025

  • 7 Ваксата

    7 0 Отговор
    Това прави,а този биатлонист е бил ваксиниран със три дози до 2023 г.След ваксинацията получава този Пиакардит и се отказва временно от биатлона но през 2025 се връща отново.На сто процента ваксината си е дала отражение другото е празни приказки.

    14:23 26.12.2025

  • 8 Аннна

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Здрасти":

    Какъв Ковид те гони бе нашия.Няма Ковид имаше Усилен Грипен вирус пуснат от лаборатории и наречен Ковид за да може да излъжат хората да се бодът със лъже ваксини.

    14:27 26.12.2025

  • 9 Механик

    5 1 Отговор
    Някой може ли да ми обясни причините поради които тази статия се намира в български вестник?
    Хващам се на бас на каквото искате, че не повече от 1% от българите знаят тоя спортист и се интересуват от това какво му се е случило.

    Коментиран от #12

    14:31 26.12.2025

  • 10 да, ама

    1 0 Отговор
    са го намерили с изправена щека.

    Коментиран от #14

    14:31 26.12.2025

  • 11 Тоа пич е страдал от миокардит,

    0 0 Отговор
    който се появи след Ваксинациите за Ковид от след 2020 - краят началото на и средата на 2021 г., Миокардит засягащ предимно млади хора в 20те години на своят живот и първостепенно Спортисти без значения какъв спорт.

    Сега в Щатите на Ковид Ваксинации има предупреждение че "увреждат сърцето и причиняват Миокардит", въпросът тук бил ли Ваксиниран за Ковид?
    Ако е бил Ваксиниран за Ковид, вероятността Миокардитът да е причинен от Ковид Ваксинните е съществена!
    Още нещо, без значение кои сте и от къде сте, "Недостигът на Кислород до Главният Мозък причинява смърт на милиони Мозъчни Клетки!!!
    Обикновено High Altitude Mountain Climbing страдат от ефекта на недостиг на Кислород!
    Това е все едно Knockdown и Knockout в бокса!
    Профи спорта е шантава работа, внимавайте с какво се захващате, младите?

    14:36 26.12.2025

  • 12 Факти препечатват всичко от което

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    смятат че може да изкарат някой и друг лв. и някое и друго кликване, затова смятам от Новата 2026-та да не ги отварям!

    14:40 26.12.2025

  • 13 Ниро Улф

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абу Будалиб":

    Без съмнение е престъпление на сексуална основа, а щом става дума за норвежец е просто сигурно! Като проверят алибито на всички негри и араби в хотела, обстоятелствата ще се изяснят.

    14:44 26.12.2025

  • 14 Маската

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "да, ама":

    и тя, понапръскана..... със сняг.

    14:51 26.12.2025

