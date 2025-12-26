Новини
Финансист: Пригответе пари в брой за първите дни след Нова година

26 Декември, 2025 14:37 583 4

  • финансист-
  • кеш-
  • пари в брой

Експертът очаква да се появят известни затруднения през януари, когато ще имаме възможност да плащаме и в левове, и в евро, но търговците ще бъдат задължени да ни връщат рестото само в евро

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Нека хората да си предвидят някакви средства в брой за първите дни от новата година и за самата новогодишна нощ". Такъв съвет даде в ефира на БНР Иван Стойков, експерт от финансовия портал "Моите пари".

"Самите банки предупредиха хората да се подготвят за този преход в новогодишната нощ с оглед на това, че е възможно да има някакви смущения, някои устройства дори въобще да не могат да работят.

Логично е да очакваме, че един такъв преход няма как да стане за една нощ".

Друг съвет на финансовия експерт е хората да платят първата си вноска по кредита или да захранят сметка в евро в клон на банка, а не на банкомат.

Мисля, че е рано да говорим за увеличаване на лихвите по депозитите след приемането на еврото, коментира още Стойков в предаването "Преди всички".

Банките следват една линия на постепенно покачване на такси, което може да означава и корекция на някои от тях след първи януари, добави той.

"Приемането на еврото може да не е причината".

Експертът очаква да се появят известни затруднения през януари, когато ще имаме възможност да плащаме и в левове, и в евро, но търговците ще бъдат задължени да ни връщат рестото само в евро.

"Дали те ще имат достатъчно количества монети. Ние пък, като потребители трябва много внимателно да следим какво плащаме и в каква валута, да си сметнем курса дали е правилен. Ще трябва да си припомним някои аритметични действия".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    На първи януари ще обикалят камиони с евраци и ще хвърлят по улиците.Само събирайте!

    14:40 26.12.2025

  • 2 бою циганина

    3 0 Отговор
    сложих го отново на цялата държава

    14:49 26.12.2025

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Щото зор за един месец да приключи всичко… добре беше първоначално 6 месеца до юни месец ама не .. убава работа ама българска за пореден път…

    14:51 26.12.2025

  • 4 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Ама въобще не е заради еврото. Не, да не си помислите нещо. 🤣

    14:54 26.12.2025

