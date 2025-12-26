Турското разузнаване залови терорист, който е подготвял атентати в навечерието на Нова година

Турското разузнаване (МИТ) е заловило терорист от „Ислямска държава“ (ДАЕШ), който е подготвял атентати в навечерието на Нова година, съобщиха турските медии, цитирани от БТА.
Терористът на име Ибрахим Буртакучин е заловен в резултат на съвместна операция на МИТ и Генералната дирекция по сигурността в град Малатия, Югоизточна Турция, посочва турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.
В информацията, която се позовава на данни, предоставени от турското разузнаване, се посочва, че терористът е действал в Турция от името на „Ислямска държава“. Посещавал е конфликтни зони. Бил е свързан с хора на „Ислямска държава“, с които са подготвяли атентати, включително и самоубийствени, в Турция от името на терористичната организация.
При операцията на разузнавателната служба съвместно с екипите по сигурността на адреса в град Малатия, на който се е укривал терористът, са намерени цифрови пропагандни материали на „Ислямска държава“ и вещества, използвани при атентати, които са иззети.
„В резултат на съвместната операция са осуетени плановете на „Ислямска държава“ за атентати в Турция, както и са разкрити опитите на организацията за набиране на членове за подривна дейност“, посочва „Хаберлер“.
Вчера турските власти задържаха други 115 заподозрени членове на „Ислямска държава“, за които се твърди, че са планирали атаки по време на коледните и новогодишните празници в страната.
