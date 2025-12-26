Новини
Свят »
Турция »
Турското разузнаване залови терорист, който е подготвял атентати в навечерието на Нова година

Турското разузнаване залови терорист, който е подготвял атентати в навечерието на Нова година

26 Декември, 2025 14:21 544 17

  • тероризъм-
  • турция-
  • ислямска държава-
  • малатия

Намерени са цифрови пропагандни материали на „Ислямска държава“ и вещества, използвани при атентати

Турското разузнаване залови терорист, който е подготвял атентати в навечерието на Нова година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турското разузнаване (МИТ) е заловило терорист от „Ислямска държава“ (ДАЕШ), който е подготвял атентати в навечерието на Нова година, съобщиха турските медии, цитирани от БТА.

Терористът на име Ибрахим Буртакучин е заловен в резултат на съвместна операция на МИТ и Генералната дирекция по сигурността в град Малатия, Югоизточна Турция, посочва турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

В информацията, която се позовава на данни, предоставени от турското разузнаване, се посочва, че терористът е действал в Турция от името на „Ислямска държава“. Посещавал е конфликтни зони. Бил е свързан с хора на „Ислямска държава“, с които са подготвяли атентати, включително и самоубийствени, в Турция от името на терористичната организация.

При операцията на разузнавателната служба съвместно с екипите по сигурността на адреса в град Малатия, на който се е укривал терористът, са намерени цифрови пропагандни материали на „Ислямска държава“ и вещества, използвани при атентати, които са иззети.

„В резултат на съвместната операция са осуетени плановете на „Ислямска държава“ за атентати в Турция, както и са разкрити опитите на организацията за набиране на членове за подривна дейност“, посочва „Хаберлер“.

Вчера турските власти задържаха други 115 заподозрени членове на „Ислямска държава“, за които се твърди, че са планирали атаки по време на коледните и новогодишните празници в страната.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаспелге

    0 0 Отговор
    И да не е, ще му се наложи.

    14:23 26.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 онзи

    2 1 Отговор
    Тоя сега ще види кон боб яде ли и свиня в джамия влиза ли ....

    14:25 26.12.2025

  • 4 Пепи

    1 1 Отговор
    Аз смятам,че залови ли се атентатор -смърт без съд.Такув изрод не заслужава да ангажира съд.

    14:25 26.12.2025

  • 5 овч,

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Мехмед историка":

    Дай си почивка , че ти прегря гънчицата и няма да те изкара дълго !

    Коментиран от #9

    14:26 26.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Онзи

    1 0 Отговор
    Голяма беда са предотвратили , браво на службите

    14:29 26.12.2025

  • 8 Варна 3

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Мехмед историка":

    Християнството да не би подпомагал на Израел?

    14:30 26.12.2025

  • 9 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "овч,":

    Лично съм свидетел как еврейския мошеник исус, (божия син) промиваше мозъци през 31г. в римската провинция юдея

    Коментиран от #13, #14

    14:36 26.12.2025

  • 10 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    1 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:38 26.12.2025

  • 11 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    1 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:38 26.12.2025

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    1 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:38 26.12.2025

  • 13 бай ти Меемед историка

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":

    Що не си .........................! ?

    14:41 26.12.2025

  • 14 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":

    Не се крий под чужди никове - разконспириран си!

    Коментиран от #15

    14:42 26.12.2025

  • 15 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ха-ха":

    На мен затова ми плащат

    14:43 26.12.2025

  • 16 Поредните фейкове тук

    2 0 Отговор
    Мюсюлманите празнуват нова година по лунния календар и това няма нищо общо с нашата Нова Година.

    14:47 26.12.2025

  • 17 Терантино БГ

    1 0 Отговор
    Турското разузнавае е арестувал а къде е нашето от 35 години май само някои хора само взимат тлъсти заплати.Държавата дава гражданство на сюлю пюлю с арабски и турски имена дали ги проверява....?!

    14:54 26.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания