Милан преговаря за Влахович

26 Декември, 2025 10:29 473 0

  • душан влахович-
  • ювентус-
  • милан-
  • футбол

Според италиански медии, „росонерите“ вече са се свързали с представителите на сръбския нападател, за да проучат намеренията му

Милан преговаря за Влахович - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В опит да подсили атакуващата си линия Милан е започнал преговори за привличането на Душан Влахович, чийто договор с Ювентус изтича през лятото на 2026 година.

Според италиански медии, „росонерите“ вече са се свързали с представителите на сръбския нападател, за да проучат намеренията му. Целта на Милан е да си осигури споразумение с играча още от предстоящия януари, за да може да го привлече като свободен агент след изтичането на договора му със „Старата госпожа“.


