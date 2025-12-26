Новини
Нападение във фабрика в Япония: множество ранени при атака с нож и химично вещество

26 Декември, 2025 14:33 496 8

38-годишен мъж е задържан след инцидент във фабрика на Yokohama Rubber Company в префектура Шидзуока

Нападение във фабрика в Япония: множество ранени при атака с нож и химично вещество - 1
Снимка: Shutterstock
Тридесет и осем годишен мъж беше арестуван днес в Япония, след като извърши нападение във фабрика за производство на гуми в централната част на страната. При атаката осем души са били намушкани с нож, а други седем са пострадали от вещество, за което се предполага, че е белина, съобщиха официални представители, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.

Инцидентът е станал във фабрика на компанията Yokohama Rubber Company в град Мишима, префектура Шидзуока, разположена западно от Токио. Местната противопожарна служба „Фуджисан Нанто“ съобщи, че всички осем намушкани с нож са били транспортирани до болница.

По данни на службата петима от пострадалите са в тежко състояние, като към момента не се съобщават допълнителни подробности за здравословното им състояние.

Полицията в префектура Шидзуока потвърди ареста на заподозрения по подозрение за опит за убийство, без да предоставя повече информация по случая.

Освен ранените с нож, още седем души са пострадали, след като по време на нападението срещу тях е било хвърлено химично вещество, за което се предполага, че е белина, допълват от противопожарната служба.

Разследването продължава, а към този момент няма повече официални данни, отбелязва Асошиейтед прес.


Подобни новини


