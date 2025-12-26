Нападение във фабрика в Япония: множество ранени при атака с нож и химично вещество

Тридесет и осем годишен мъж беше арестуван днес в Япония, след като извърши нападение във фабрика за производство на гуми в централната част на страната. При атаката осем души са били намушкани с нож, а други седем са пострадали от вещество, за което се предполага, че е белина, съобщиха официални представители, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.
Инцидентът е станал във фабрика на компанията Yokohama Rubber Company в град Мишима, префектура Шидзуока, разположена западно от Токио. Местната противопожарна служба „Фуджисан Нанто“ съобщи, че всички осем намушкани с нож са били транспортирани до болница.
По данни на службата петима от пострадалите са в тежко състояние, като към момента не се съобщават допълнителни подробности за здравословното им състояние.
Полицията в префектура Шидзуока потвърди ареста на заподозрения по подозрение за опит за убийство, без да предоставя повече информация по случая.
Освен ранените с нож, още седем души са пострадали, след като по време на нападението срещу тях е било хвърлено химично вещество, за което се предполага, че е белина, допълват от противопожарната служба.
Разследването продължава, а към този момент няма повече официални данни, отбелязва Асошиейтед прес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пепи Волгата
14:40 26.12.2025
2 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:40 26.12.2025
3 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #7
14:40 26.12.2025
4 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
14:40 26.12.2025
5 На война като на война
14:42 26.12.2025
6 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
14:42 26.12.2025
7 факт
До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":Фашизма винаги е бил в Русия. Втората Световна война Хитлер я загуби, но съюзника му фашиста Йосиф Сталин пороби цяла Източна Европа и я държа поробена цели 45 години. А България даже 80.
Коментиран от #8
14:44 26.12.2025
8 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
До коментар #7 от "факт":Фашизма е на запад
14:56 26.12.2025