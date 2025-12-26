Израелските сили нанесоха удари по обекти на "Хизбула" в Ливан

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че са нанесли удари по няколко обекта на проиранското движение "Хизбула" в Ливан, като заявиха, че са нанесли удари по тренировъчен център и складове за оръжие, предаде Франс прес, съобщи БТА.

От своя страна ливанската новинарска агенция ННА съобщи за "серия от въздушни удари" в планинските райони на юг от Набатия и Джезине, както и в източната част на страната.

"Бяха ударени редица складове за оръжие и терористична инфраструктура, които бяха използвани от "Хизбула" за подготовка на терористични атаки срещу държавата Израел", гласи съобщение на израелската армия. Сред мишените е бил и тренировъчен център, който е служил на силите на "Ар Радуан", елитна единица на ливанското шиитско движение.

Въпреки примирието от ноември 2024 г. между двете страни израелската армия продължава редовно да нанася удари на ливанска територия, като твърди, че те са насочени срещу "Хизбула".

Под силен натиск от страна на САЩ и от страх от засилване на израелските удари Ливан се ангажира да разоръжи "Хизбула" и до края на годината да разформирова военните структури на групировката между израелската граница и река Литани, на около 30 километра на север.

Израел постави под съмнение ефективността на този процес и обвини "Хизбула", че се превъоръжава. Шиитското движение отхвърли призивите да се откаже от оръжията си.

Споразумението за прекратяване на огъня сложи край на два месеца открита война между Израел и "Хизбула", по време на която лидерът на движението Хасан Насралла и други командири бяха убити при израелски удари.

Войната последва година на престрелки по границата между Ливан и Израел на фона на войната в Газа, предизвикана от атаката на 7 октомври 2023 г. на палестинската групировка "Хамас".

Вчера израелската армия обяви, че е убила в Ливан член на силите "Кудс", клон за външните операции на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция. Според информация от Израел той е планирал атаки "от Сирия и Ливан".

Според ливанските власти при израелските удари вчера са загинали общо трима души.

Повече от 340 души са били убити от израелски удари в Ливан от началото на примирието според преброяване на АФП, базирано на данни на ливанското министерство на здравеопазването.