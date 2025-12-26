Новини
Бивш играч на Ювентус: Това беше година на разочарования

26 Декември, 2025 12:28 426 0

Заради две травми той има само шест мача за Форест в Премиър лийг, а и преди това в Торино имаше трудности

Халфът Дъглас Луис изпраща тежка година, в която така и не успя да разгърне потенциала си. До лятото той беше в Ювентус, а от новия сезон е в Нотингам Форест. На документи той се води преотстъпен, но английският клуб е задължен да го откупи.

Заради две травми той има само шест мача за Форест в Премиър лийг, а и преди това в Торино имаше трудности.

“Това беше година на разочарования, но сега съм щастлив”, заяви бразилецът.

„Имаше много промени, а това е трудно както психически, така и физически - продължи Луис. - Откакто пристигнах във Форест, вече се изредиха трима различни мениджъри и е трудно да намериш начин да си във форма, защото те имат различна нагласа. Когато има промяна, планът за игра се променя, а с него и стилът на тренировки. Някои от тях предпочитат по-леки тренировки, други – по-интензивни, и в началото това беше трудно за тялото ми. Сега трябва да се концентрирам много върху формата си. Промених начина си на мислене за това как да се възстановявам.“


