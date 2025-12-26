Новини
Звездата на Ювентус постави условия, за да подпише нов договор

26 Декември, 2025 11:59 680 0

"Биаконерите" ще подновят разговори за удължаване на контракта на турчина в близките седмици, след като назначат нов спортен директор

Звездата на Ювентус постави условия, за да подпише нов договор - 1
Звездата на Ювентус Кенан Йълдъз е поставил някои условия, за да подпише нов договор с клуба. "Биаконерите" ще подновят разговори за удължаване на контракта на турчина в близките седмици, след като назначат нов спортен директор. Сегашният договор на Йълдъз е до юни 2029 г., но той бързо се превръща в най-важният играч на клуба и двете страни смятат, че е време за подобряване на условията.

Кенан иска да стане най-високо платеният играч в Ювентус, твърди "Гадзета дело Спорт". Освен това той иска гаранции за амбициите на клуба, тъй като има желание да е в отбор, който ще се бори за трофеи, а в момента "бианконерите" не са на подобно ниво.

Самата заплата на футболиста не се очаква да е голям проблем проблем. В момента той взима по 1.7 милиона евро. Ювентус е готов да му предложи между 4 и 5 милиона плюс бонуси. За да стане най-високоплатеният той трябва да взима около 6 милиона.


