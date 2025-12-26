Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ман Сити се разделя с няколко играча през януари?

26 Декември, 2025

В клуба са притеснени, че атаката е прекалено зависима от Ерлинг Холанд

Снимка: БГНЕС
Манчестър Сити може да се раздели с няколко играча през януарския трансферен прозорец. Една от причините е евентуалното привличане на Антоан Семеньо от Борнемут.

В клуба са притеснени, че атаката е прекалено зависима от Ерлинг Холанд. Норвежецът се представя блестящо и бележи гол след гол, но евентуална негова контузия би означавала край на амбициите на Сити за трофей. Именно поради това "гражданите" искат да подсилят нападението си.

Според някои английски медии Семеньо е избрал проекта на Манчестър Сити пред тези на Ливърпул, Челси и Манчестър Юнайтед. За да го привлекат обаче, "небесно-сините" трябва да се разделят с някои футболисти през януари. Един от тях е Оскар Боб, към когото има интерес от страна на Борусия (Дортмунд).

Клубът ще пусне Щефан Ортега да си тръгне, след като той стана четвърти вратар. Нейтън Аке също обмисля напускане. Бранителят има желание да получава повече игрово време преди участието си на Световното първенство с отбора на Нидерландия.


