Алваро Мората се завръща в Серия А: Трансферът в Комо е на финалната права

7 Август, 2025 19:00 311 0

Галатасарай приема 5 милиона евро компенсация, а Милан отваря пътя за сделката

Алваро Мората се завръща в Серия А: Трансферът в Комо е на финалната права - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

След дни на застой и неяснота около бъдещето на Алваро Мората, трансферната сага изглежда е на път да приключи. Испанският нападател е все по-близо до завръщане в Серия А, този път с екипа на новака Комо. Милан, Галатасарай и Комо най-сетне постигнаха споразумение, което ще позволи на сделката да се осъществи.

Галатасарай първоначално настояваше за 8 милиона евро компенсация, за да прекрати предсрочно наема на Мората, валиден до 20 януари 2026 г., но в крайна сметка турският клуб прие по-ниска сума – около 5 милиона евро. Това отваря вратата за окончателно прекратяване на наема, което ще позволи на Милан да освободи играча и той да се присъедини към Комо.

Планът предвижда Мората да премине в Комо първоначално под наем, но с клауза за задължителен откуп, която се очаква да бъде на стойност около 10 милиона евро. Трансферът бележи не само завръщане на нападателя в италианския елит, където той вече е играл и за Ювентус, но и сериозно заявление от страна на амбициозния Комо, който прави пореден ход за утвърждаване сред големите.

Сделката, разкрита от журналиста Фабрицио Романо, е на финален етап и може да бъде обявена официално още в следващите дни.


