Милан, Ювентус и Байерн Мюнхен в битка за нападател на Челси

Николас Джаксън отново е на радара на големите европейски клубове. Според информацията, Милан, Ювентус и Байерн Мюнхен са проучили условията за потенциален трансфер на нападателя на Челси. След пристигането на Лиъм Делап и Жоао Педро в състава на лондончани, Джаксън вече не се счита за недосегаем, а клубът би разгледал оферти, съобразени с текущите пазарни стойности за нападатели.

В случая на Ювентус, евентуален трансфер на Душан Влахович би бил необходим, за да се финансира сделката.

Също така, Нюкасъл следи отблизо ситуацията, тъй като пропусна да привлече Уго Екитике и Бенямин Шешко, и продължава да търси подходяща алтернатива в атака.