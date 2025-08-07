Новини
Спорт »
Световен футбол »
Милан, Ювентус и Байерн Мюнхен в битка за нападател на Челси

Милан, Ювентус и Байерн Мюнхен в битка за нападател на Челси

7 Август, 2025 22:30 305 0

  • николас джаксън -
  • челси-
  • футбол-
  • милан-
  • ювентус-
  • байерн мюнхен

Джаксън вече не се счита за недосегаем

Милан, Ювентус и Байерн Мюнхен в битка за нападател на Челси - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Николас Джаксън отново е на радара на големите европейски клубове. Според информацията, Милан, Ювентус и Байерн Мюнхен са проучили условията за потенциален трансфер на нападателя на Челси. След пристигането на Лиъм Делап и Жоао Педро в състава на лондончани, Джаксън вече не се счита за недосегаем, а клубът би разгледал оферти, съобразени с текущите пазарни стойности за нападатели.

В случая на Ювентус, евентуален трансфер на Душан Влахович би бил необходим, за да се финансира сделката.

Също така, Нюкасъл следи отблизо ситуацията, тъй като пропусна да привлече Уго Екитике и Бенямин Шешко, и продължава да търси подходяща алтернатива в атака.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ