Християн Касабов с нов национален рекорд и сребро за България на Европейското по лека атлетика в Тампере

Българският лекоатлет Християн Касабов изгря на европейската сцена, след като спечели сребърен медал на шампионата за юноши и девойки в Тампере, Финландия.

Само на 17 години, талантът от Варна впечатли всички, като пробяга 110 метра с препятствия за феноменалните 13.31 секунди – нов национален рекорд за възрастовата група.

Вълнуващият финал се превърна в истински трилър, където четиримата най-бързи атлети се бориха рамо до рамо до последния сантиметър. Победител стана Матео Тони от Италия, който изпревари Касабов с едва 0.04 секунди, оставяйки българина на почетното второ място.

Още по-драматична бе битката за бронза – Касабов успя да изпревари чеха Матиаш Зах само с две стотни, а Зах на свой ред измести британеца Тоби Райт от медалите със същата минимална разлика.

С този успех Християн Касабов не само донесе второ отличие за България от престижния форум, но и затвърди позициите си като един от най-обещаващите млади спринтьори в Европа.