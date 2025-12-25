Новини
Дронова атака срещу Одеска област взе жертва и причини материални щети
Дронова атака срещу Одеска област взе жертва и причини материални щети

25 Декември, 2025 10:59 893 45

Ударени са пристанищни и промишлени обекти, службите ликвидират последиците

Дронова атака срещу Одеска област взе жертва и причини материални щети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а други двама са били ранени при нощна атака с дронове срещу пристанищната и индустриалната инфраструктура в Одеска област. Това съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер чрез публикация в своя канал в „Телеграм“, предава БТА.

По информация на местните власти, вследствие на удара са нанесени щети на административни и производствени сгради, както и на складови помещения. На място са изпратени всички компетентни служби, които работят по отстраняване на пораженията и обезопасяване на засегнатите райони.

Одеска област е дом на значителна българска общност. По данни от последното официално преброяване в Украйна, в региона живеят над 150 000 българи, което ги нарежда на трето място по численост сред етническите групи. В самия град Одеса броят на българите се оценява на около 50-60 хиляди души, като най-компактно българско население има в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    20 5 Отговор
    Честита Коледа на крайна, ха-ха-ха!

    Коментиран от #6

    11:05 25.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ха-ха

    22 3 Отговор
    Нали ви казах , че за Коледа руснаците ще спретнах една хууубава заря за урките !

    11:06 25.12.2025

  • 5 РЕАЛИСТ

    30 7 Отговор
    Ако не споменете , че в Одеса има голяма българска общественост, няма да ви бъде. И що има такава. Ами щото Русия в давала убежище на всички българи, които не са искали да живеят под турско робство. Одеса е руски град и отново ще бъде такъв.

    Коментиран от #7

    11:06 25.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ако се вземе решение Киев за Нова година

    23 3 Отговор
    може да се потопи. Александър Арутюнов военен експерт, бивш офицер от специалните части на Русия. Експерта съобщава, че Украйна продължава да изпитва търпението на Русия, като продължава терористичните атаки срещу Руски градове и Нефтепреработвателни съоръжения. Но търпението не е безгранично, смята експертът. Скоро може Руската армия да накара Киев да потъне и да се удави за една нощ. Въоръжените сили на Русия могат да започнат да използват бомби и ракети в Украйна срещу онези съоръжения с двойна употреба, които преди това са били умишлено недокосвани. Язовирът на Киевската ВЕЦ също може да се превърне в такъв обект, след което столицата на Украйна ще бъде залята с 10 метрови водни вълни при което Киев ще потъне изцяло под вода. "Днес имаме толкова много крилати и балистични ракети, че можем да си позволим да ги използваме срещу вражески инфраструктурни обекти на дълбочина", казал Арутюнов - Ако бях на мястото на Украйна, наистина щях да съм подготвен за факта, че рано или късно Ударите ще пристигнат до ВЕЦ, до този язовир, който се намира близо до Киев, и Киев ще потъне. Дадохме да се разбере по всякакъв начин, че сме братски народи и братя не можем да останем без ток, канализация, газ, водоснабдяване, асансьори през зимата... Но колко дълго може да продължи това? "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да се спре, за съжаление.” Очаквайте такива торпедни удари скоро”.

    11:07 25.12.2025

  • 9 гръмовержецът

    21 4 Отговор
    Коледна заря за укрите - кеф ! Само така , браво на руснаците !

    11:07 25.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Честита Коледа

    20 4 Отговор
    На всички русофили които са православни християни.
    Русофобите изповядват католическа, юдейска и мохомеданска религии

    Коментиран от #20

    11:11 25.12.2025

  • 13 да напомня

    10 10 Отговор
    българите сме в България! Не съм чул някой държава да брои части от американския народ за свои сънародници, а и едните и другите са там по едно и също време 1770-те години! Хората там са си украинци! Всичко което се върти около тях се върши за политическа изгода!

    11:11 25.12.2025

  • 14 Копейкиииии

    4 17 Отговор
    Имате 6 дни и 13 часа да спасявате левчето.
    Ха ха.Няма отърване😁

    Коментиран от #42

    11:12 25.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Инна

    19 3 Отговор
    Какво е известно за ударите по цели в Украйна на 25 декември.

    В нощта на 25 декември руските сили нанесоха удари по цели на украинските въоръжени сили и енергийна инфраструктура в Одеска, Харковска, Днепропетровска, Сумска и Черниговска области, съобщи военният блогър Олег Царев в своя Telegram канал.

    „В Одеска област ракети „Геран“ атакуваха цели в Иличевск, Затока и Маяки. Одеса и околността са частично без електричество, започнаха и прекъсвания на водоснабдяването. Ракети „Геран“ и РСЗО „Торнадо-С“ също поразиха цели в Харков. Започнаха прекъсвания на топлоподаването в няколко района на града. Експлозии са станали във Василковка и Чаплино в Днепропетровска област. Удар с балистична ракета е станал в Тростянец в Сумска област“, ​​отбеляза той.

    Според Сергей Лебедев, координатор на Николаевското метро, ​​само за един ден от 24 до 25 декември са регистрирани 27 серии от удари, повечето от които са поразили обекти на критична инфраструктура в Черниговска област.

    Коментиран от #19, #43

    11:13 25.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 викаш,

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Не обиждай":

    този произхожда от пумите, че е пУмияр?!?🤣🤣🤣

    11:14 25.12.2025

  • 19 Геро

    2 14 Отговор

    До коментар #16 от "Инна":

    Нали ти казах, че мнението на от-падъци като теб е без значение.

    11:15 25.12.2025

  • 20 В България няма русофили.

    2 18 Отговор

    До коментар #12 от "Честита Коледа":

    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал.

    Коментиран от #27, #35

    11:16 25.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кривогледа лайкова

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "прошляк ,":

    И аз съм на Евраци!

    Коментиран от #26

    11:17 25.12.2025

  • 23 Хахахахаха

    16 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ае копейките":

    Укри нали в другата статия много се радвахте, защо сега ревете като жени(опп забравих, че вие ще жени), относно до 6 коментар аз искам да дойдеш да ме накараш да събирам карантии, ама да дойдеш, само да не се покриеш като натовските ревлювци

    11:18 25.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ае копейките":

    Днес го правим без пари, за истинската демокрация от сащ, а не от Ес

    Коментиран от #31

    11:19 25.12.2025

  • 26 прошляк ,

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Кривогледа лайкова":

    Ха-ха ! На евраци бил , а чака пред магазина някой да му подаде нещичко за празниците .....

    11:19 25.12.2025

  • 27 Ха ХаХа

    15 3 Отговор

    До коментар #20 от "В България няма русофили.":

    80% са русофилите тулум
    Русофобите са винаги предатели на България

    Коментиран от #34

    11:20 25.12.2025

  • 28 така така

    14 3 Отговор
    хайде побеждавайте ги вече тия руснаци, че със сапьорски лопати, магарета и чипове от перални направиха нейто-то за смех! Аман от закани вече - та и до това да карате разни бивши простит...манекенки писма до Путин да пишат се стигна! До тук ли го докарахте? Нещо "коалицията на желаещите" няма ли да прави или са само желаещи без да са можещи? Гледам искали да влезнат в Украйна, ама ако можело да е СЛЕД войната. Не ви ли писна да сте толкова жалки?

    11:20 25.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Иванка Бръмбарова

    3 2 Отговор
    Еми това е обективна новина...

    11:23 25.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ха ХаХа

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "В България няма русофили.":

    Когато Турчев е обирал родопчани по селата Петко Войвода прави грешка и не го разстрелват.
    Турчев е съсякан на парам парчета които са хвърлени в една пещ за вар.
    Стамболов по същия начин е съсечен във файтон си от ВМРО.
    Така българите отмъщават на убийците за борците против Турското робство

    11:26 25.12.2025

  • 36 Путин

    1 5 Отговор
    Сорос ни нареди да не целим критична инфраструктура и да се оправдаваме, че сме станали "многоходови".

    11:28 25.12.2025

  • 37 Ха ХаХа

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "Къде сте бе клош,ар ?🤣":

    Всички отпадъци като теб ще бъдат живи закопани под Мочата.

    11:28 25.12.2025

  • 38 ахахахах

    10 1 Отговор

    До коментар #31 от "ха ха 😂😂😂😂":

    тъпaко, нали именно според вас руснаците манипулираха изборите в САЩ и избраха Тръмп?

    вече не знаете на коя опорка да се опрете и почвате да си противоречите

    11:33 25.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Одеса също е руска !

    14 1 Отговор
    Вперёд, братушки !

    11:42 25.12.2025

  • 41 Ами

    7 1 Отговор
    деца ,с пагони, няма ли сред ранените ?!

    11:49 25.12.2025

  • 42 Абе,

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Копейкиииии":

    ти нали работиш за центове ?!

    11:51 25.12.2025

  • 43 Иванка Бръмбарова

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Инна":

    Дай Боже още много такива...

    11:56 25.12.2025

  • 44 Омбре

    1 0 Отговор
    Прлича ми на отговор на укро нападението от предишната статия във факти.

    12:08 25.12.2025

  • 45 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    0 0 Отговор
    При мен са откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    12:13 25.12.2025

