Дронова атака срещу Одеска област взе жертва и причини материални щети

Един човек е загинал, а други двама са били ранени при нощна атака с дронове срещу пристанищната и индустриалната инфраструктура в Одеска област. Това съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер чрез публикация в своя канал в „Телеграм“, предава БТА.
По информация на местните власти, вследствие на удара са нанесени щети на административни и производствени сгради, както и на складови помещения. На място са изпратени всички компетентни служби, които работят по отстраняване на пораженията и обезопасяване на засегнатите райони.
Одеска област е дом на значителна българска общност. По данни от последното официално преброяване в Украйна, в региона живеят над 150 000 българи, което ги нарежда на трето място по численост сред етническите групи. В самия град Одеса броят на българите се оценява на около 50-60 хиляди души, като най-компактно българско население има в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.
В нощта на 25 декември руските сили нанесоха удари по цели на украинските въоръжени сили и енергийна инфраструктура в Одеска, Харковска, Днепропетровска, Сумска и Черниговска области, съобщи военният блогър Олег Царев в своя Telegram канал.
„В Одеска област ракети „Геран“ атакуваха цели в Иличевск, Затока и Маяки. Одеса и околността са частично без електричество, започнаха и прекъсвания на водоснабдяването. Ракети „Геран“ и РСЗО „Торнадо-С“ също поразиха цели в Харков. Започнаха прекъсвания на топлоподаването в няколко района на града. Експлозии са станали във Василковка и Чаплино в Днепропетровска област. Удар с балистична ракета е станал в Тростянец в Сумска област“, отбеляза той.
Според Сергей Лебедев, координатор на Николаевското метро, само за един ден от 24 до 25 декември са регистрирани 27 серии от удари, повечето от които са поразили обекти на критична инфраструктура в Черниговска област.
