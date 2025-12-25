Дронова атака срещу Одеска област взе жертва и причини материални щети

Един човек е загинал, а други двама са били ранени при нощна атака с дронове срещу пристанищната и индустриалната инфраструктура в Одеска област. Това съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер чрез публикация в своя канал в „Телеграм“, предава БТА.

По информация на местните власти, вследствие на удара са нанесени щети на административни и производствени сгради, както и на складови помещения. На място са изпратени всички компетентни служби, които работят по отстраняване на пораженията и обезопасяване на засегнатите райони.

Одеска област е дом на значителна българска общност. По данни от последното официално преброяване в Украйна, в региона живеят над 150 000 българи, което ги нарежда на трето място по численост сред етническите групи. В самия град Одеса броят на българите се оценява на около 50-60 хиляди души, като най-компактно българско население има в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.