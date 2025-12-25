Труден успех за Камерун на старта на КАН (ВИДЕО)

Камерун откри участието си на Купата на африканските нации с минимален успех от 1:0 над Габон в първия мач за двата състава от Група „F“. Решаващият гол падна още в шестата минута, когато Карл Ета Ейонг се възползва от асистенция на Брайън Мбемо и отбеляза дебютното си попадение с екипа на „непобедимите лъвове“.

🎥 HIGHLIGHTS: 🇨🇲 1-0 🇬🇦



Cameroon win their first #TotalEnergiesAFCON2025 match against Gabon. pic.twitter.com/t2qGVzVAm8 — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 25, 2025

Под рамката за победителите застана Девис Епаси, докато Андре Онана, около когото имаше сериозно напрежение в тима, не попадна изобщо в състава. Извън избора на новия селекционер Давид Пагу, който записа официален дебют начело на тима, не попаднаха още играчи като Винсент Абубакар, Франк Ангиса и Ерик Максим Чупо-Мотинг.

Двубоят не предложи много голови положения и динамика, но Камерун постигна търсения резултат и се поздрави с пълен актив. Началото бе отлично за селекцията на Пагу, когато в шестата минута Мбемо овладя и с прецизен пас изведе Ета Ейонг зад защитата, а нападателят хладнокръвно реализира между краката на вратаря Лойс Мбаба с удар отдясно в наказателното поле.

„Пантерите“ можеха бързо да отговорят, но изстрелът на Антъни Ойоно бе неутрализиран от Епаси.

След почивката Камерун имаше шанс да реши всичко, во Чамадеу пропусна от удобна позиция. Габон така и не намери достатъчно аргументи в атака, а най-спорната ситуация за тях дойде чак в добавеното време, когато падане в наказателното поле не убеди рефера да посочи бялата точка.

След първия кръг Камерун и Кот д’Ивоар, който по-рано надви Мозамбик, оглавяват класирането в Група „F“ с по три точки след минимални победи.

FULL-TIME! 🇨🇲🇬🇦



A close contest ends with a 1-0 win for Cameroon. #TotalEnergiesAFCON2025 | @tecnomobile pic.twitter.com/3On964uF1O — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 24, 2025