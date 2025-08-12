Китайска лекоатлетка: Подозират ме в пластични операции, но аз просто съм красива!

Китайската лекоатлетка Ву Яни разпали оживени спорове в социалните мрежи относно естетическите процедури и интервенции. Разгорещените дискусии накараха 28-годишната спортистка да заяви: „Изглеждам добре, затова хората казват, че съм си правила пластични операции!“

Многократна шампионка на Китай и национална рекордьорка на 100 метра с препятствия, Ву Яни е родена през 1997 г. в град Дзигун. Наричана е „Китайската богиня на атлетиката“ заради откритата си личност и татуировките си, за които атлетката казва, че са символ на самочувствието ѝ.

Миналата година в Париж Ву Яни донесе на Китай най-доброто олимпийско представяне на 100 метра с препятствия, спирайки хронометъра на 12,97 секунди.

През март тази година спортистката подобри националния рекорд на 60 метра с препятствия на Световното първенство в зала в Нанкин с време 8,01 секунди.

Наред с постиженията си на пистата, Ву се сблъска с порой от критики онлайн, като някои се оплакват, че младата жена носи твърде много грим по време на състезания и се чудят дали Яни не е прибягнала до разкрасителни операции.

„Чувствам се по-красива, когато съм гримирана. Харесва ми да експериментирам с различни стилове грим. Когато хората казват, че съм си правила пластични операции, мисля, че това е техният начин да признаят красотата ми“, заяви атлетката.

„Всички тези дискусии само доказват, че изглеждам добре, нали? Затова хората говорят, че съм си правила естетически корекции“, добави тя.

Ву сподели още, че дядо ѝ е човекът, който ѝ е вдъхнал увереност в себе си, учейки я „да се обича и да постига всичко, което иска, чрез упорит и честен труд“.

Младата китайка разкри също, че при раждането ѝ майка ѝ е получила силен кръвоизлив в продължение на три дни и че същият дядо се е грижил за нея в началото на живота ѝ.

Ву Яни обаче не е обект на коментари единствено заради външния си вид. В миналото тя беше атакувана и заради ритуала, който изпълнява преди бяганията. Младата жена обикновено сочи с пръст нагоре към небето, а нейните хейтъри коментираха, че този жест прилича на "вещица, която говори с въздуха".

„Всъщност това е моята връзка с дядо ми. Поглеждам към небето с надеждата, че той ще ме благослови и че ще блесна в състезанието“, обясни китайската красавица.

Намирайки се на лагер за Националните първенства, Ву изпрати послание за окуражаване на всички млади хора, които търсят своята индивидуалност и искат да предефинират красотата според собствения си вкус.

„Казвам на всички момичета да не обръщат внимание на никого. Да правят всичко, което искат, за да се чувстват красиви“, насърчи ги атлетката.

Това нейно изказване също предизвика разгорещен дебат сред коментаторите в интернет. Един от феновете на спортистката написа: „Надявам се дъщеря ми да бъде толкова силен човек, колкото Ву Яни!“.

„Това момиче има невероятни резултати, естетическите ѝ корекции са с мярка. Има жизнена личност. Какъв е проблемът, че прави жест с ръка по време на състезание?“, пита се друг.

Друг потребител пък публикува следното: „Когато хората казват, че си е правила пластични операции, това не е комплимент. Те просто искат да подчертаят колко много спортистката е променила външния си вид от дебюта си досега“.