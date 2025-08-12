Новини
Китайска лекоатлетка: Подозират ме в пластични операции, но аз просто съм красива!

Китайска лекоатлетка: Подозират ме в пластични операции, но аз просто съм красива!

12 Август, 2025 17:00

Всички тези дискусии само доказват, че изглеждам добре

Китайска лекоатлетка: Подозират ме в пластични операции, но аз просто съм красива! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Китайската лекоатлетка Ву Яни разпали оживени спорове в социалните мрежи относно естетическите процедури и интервенции. Разгорещените дискусии накараха 28-годишната спортистка да заяви: „Изглеждам добре, затова хората казват, че съм си правила пластични операции!“

Многократна шампионка на Китай и национална рекордьорка на 100 метра с препятствия, Ву Яни е родена през 1997 г. в град Дзигун. Наричана е „Китайската богиня на атлетиката“ заради откритата си личност и татуировките си, за които атлетката казва, че са символ на самочувствието ѝ.

A post shared by Wu Yanni吴艳妮 (@wuyanni_jennie)

Миналата година в Париж Ву Яни донесе на Китай най-доброто олимпийско представяне на 100 метра с препятствия, спирайки хронометъра на 12,97 секунди.

През март тази година спортистката подобри националния рекорд на 60 метра с препятствия на Световното първенство в зала в Нанкин с време 8,01 секунди.

Наред с постиженията си на пистата, Ву се сблъска с порой от критики онлайн, като някои се оплакват, че младата жена носи твърде много грим по време на състезания и се чудят дали Яни не е прибягнала до разкрасителни операции.

„Чувствам се по-красива, когато съм гримирана. Харесва ми да експериментирам с различни стилове грим. Когато хората казват, че съм си правила пластични операции, мисля, че това е техният начин да признаят красотата ми“, заяви атлетката.

„Всички тези дискусии само доказват, че изглеждам добре, нали? Затова хората говорят, че съм си правила естетически корекции“, добави тя.

Ву сподели още, че дядо ѝ е човекът, който ѝ е вдъхнал увереност в себе си, учейки я „да се обича и да постига всичко, което иска, чрез упорит и честен труд“.

Младата китайка разкри също, че при раждането ѝ майка ѝ е получила силен кръвоизлив в продължение на три дни и че същият дядо се е грижил за нея в началото на живота ѝ.

Ву Яни обаче не е обект на коментари единствено заради външния си вид. В миналото тя беше атакувана и заради ритуала, който изпълнява преди бяганията. Младата жена обикновено сочи с пръст нагоре към небето, а нейните хейтъри коментираха, че този жест прилича на "вещица, която говори с въздуха".

„Всъщност това е моята връзка с дядо ми. Поглеждам към небето с надеждата, че той ще ме благослови и че ще блесна в състезанието“, обясни китайската красавица.

Намирайки се на лагер за Националните първенства, Ву изпрати послание за окуражаване на всички млади хора, които търсят своята индивидуалност и искат да предефинират красотата според собствения си вкус.

„Казвам на всички момичета да не обръщат внимание на никого. Да правят всичко, което искат, за да се чувстват красиви“, насърчи ги атлетката.

Това нейно изказване също предизвика разгорещен дебат сред коментаторите в интернет. Един от феновете на спортистката написа: „Надявам се дъщеря ми да бъде толкова силен човек, колкото Ву Яни!“.

„Това момиче има невероятни резултати, естетическите ѝ корекции са с мярка. Има жизнена личност. Какъв е проблемът, че прави жест с ръка по време на състезание?“, пита се друг.

Друг потребител пък публикува следното: „Когато хората казват, че си е правила пластични операции, това не е комплимент. Те просто искат да подчертаят колко много спортистката е променила външния си вид от дебюта си досега“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    27 3 Отговор
    На нейните години Стефка Костадинова си бръснеше мустаците

    Коментиран от #3

    17:03 12.08.2025

  • 2 Нц.....

    7 18 Отговор
    Това е за малкопишковците. Аз ако му го вкарам, ще го разцепя на две.

    Коментиран от #15

    17:04 12.08.2025

  • 3 Директора👨‍✈️

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    😂😂😂 - ще падна от стола

    17:06 12.08.2025

  • 4 Тленьора

    13 4 Отговор
    Почти всичките спортистки са грозни. Когато се появи някоя нормална тя изглежда много красива на този фон.

    Жалко за цuцume

    17:07 12.08.2025

  • 5 ПРИЛИЧА НА ЯПОНКА

    6 7 Отговор
    ЯПОНКИТЕ СА С ТАКИВА КУКЛОВИДНИ ЛИЦА. НЯКОЙ ЯПОНЕЦ ША Е БОЦКАЛМАЙКАИ

    Коментиран от #8, #9, #16

    17:11 12.08.2025

  • 6 Завистливци

    18 1 Отговор
    И защо трябва да се крие красотата . Момичето е перфектно

    17:12 12.08.2025

  • 7 Номерът на китайката

    1 7 Отговор
    Древните китайски традиции в бягането през ориза и крокодилите са помогнали, затова е толкова бърза.

    17:15 12.08.2025

  • 8 Тъкмо

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "ПРИЛИЧА НА ЯПОНКА":

    и аз това щях да пиша. Особено в очите. Голяма хубавелка е.

    17:20 12.08.2025

  • 9 Всичко

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "ПРИЛИЧА НА ЯПОНКА":

    Знаеш само граматиката ти нула ‘ но може семката да ти е от Филиповци затова е така

    Коментиран от #13

    17:22 12.08.2025

  • 10 Порно

    3 3 Отговор
    Ох, китайка, ох кеф. Две китайки, голям кеф.

    17:28 12.08.2025

  • 11 Механик

    3 2 Отговор
    В Китай живеят много племена. За това някои китайки са много красиви, елегантни и женствени.
    Имал съм великата чст да бъда с подобни в младостта си за което благодаря на Бог.
    Само едно предупреждение! Не мислете, че както са нежни, женствени и ефирни, така са и безобидни. При случай, тия могат да са като богомолки- коварни, отмъстителни и извънредно жестоки. Разбиранията на азиатците/азиатките за живота и въобще, са много, много различни от нашите.
    А сега от позиция на възрастта си бих казал "жена ли е, не ми я фали".
    п.п.
    Последното в кръга на майтапа.

    17:28 12.08.2025

  • 12 Спиро

    2 1 Отговор
    И аз съм красив, но нокой за нищо не ме подозира..

    17:44 12.08.2025

  • 13 ВИЖДАЛ ЛИ СИ ЖП ВАГОН

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Всичко":

    ПЪЛЕН С ХЛЯБ....НЕ СИ ВИЖДАЛ А КЛЕЧКО.....НО ПОНЕ ДА МОЖЕШ ДА СИ ПРЕДСТАВИШ КОООЛКО ХЛЯБ ТРЯА ДА ИЗДЕШ ЗА ДА СТИГНЕШ ЕВЕЕЕНТУАЛНО,, НИВОТО МИ....

    17:46 12.08.2025

  • 14 Някой

    0 0 Отговор
    От китайките ми харесваше Ни Ни. Имат и други. Но по принцип азиатките са тип кукли и не си им личи много възрастта. Някакви над 30 години във филми могат да играят ученички. Иначе китайците са с по-квадратни черти. Корейците супер бузести като дебели. Японците с тънки ивици за носове, вежди, бради. А разни монголци ли с широки лица. Тайландци са вече по индоевропейски.

    17:58 12.08.2025

  • 15 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нц.....":

    Ти затова го вкарваш само на магаретата по поляните

    18:18 12.08.2025

  • 16 име

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПРИЛИЧА НА ЯПОНКА":

    Майка и е онази с бялото на вторите снимки от инстаграм.

    18:20 12.08.2025

  • 17 Естет

    0 0 Отговор
    Сладурана в лицето, но в тялото е малко равна! Хубаво момиче, няма да я оценяват на модните подиуми, а в леката атлетика.

    18:31 12.08.2025

  • 18 Гост

    0 0 Отговор
    С красавици с индийски черти вече сме свикнали по исторически причини. Сега историята започва да ни налага нещо ново-да свикваме с китайски красавици. Добре, че става плавно, корекциите им по-скоро са насочени към европеиден тип. Японките не коментирам-те не се нуждаят от корекции.

    18:33 12.08.2025

