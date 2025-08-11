Роджър Федерер се завръща на корта: Тенис и звезден блясък на Мастърса в Шанхай

Светът на тениса затаи дъх – Роджър Федерер, един от най-обичаните и уважавани спортисти в историята на спорта, отново ще стъпи на корта! След близо две години отсъствие, швейцарският маестро ще зарадва феновете си с демонстративен мач на двойки по време на престижния турнир Rolex Shanghai Masters през октомври.

В специално видеообръщение, разпространено от организаторите на ATP Masters 1000 в Шанхай, Федерер сподели вълнението си: „Здравейте, аз съм Роджър и съм изключително щастлив, че ще се върна в Шанхай за този невероятен турнир. Градът винаги е заемал специално място в сърцето ми – тук срещнах невероятни фенове, създадох незабравими спомени и почувствах истинската магия на тениса. Очаквам с нетърпение да се видим на 10 октомври!“

Този път 44-годишният Федерер ще излезе на корта в компанията на истински звезди – до него ще застанат хонконгският актьор и продуцент Дони Йен, китайският актьор Лей У и бившата тенисистка Чжън Цзе, която е сред най-успешните спортистки на Китай.

Очаква се шоуто да бъде истински празник за почитателите на спорта и киното. Последната поява на Роджър Федерер в официален двубой бе през септември 2022 г. на „Лейвър къп“, където той и Рафаел Надал изиграха емоционален прощален мач на двойки срещу Джак Сок и Франсис Тиафо. Тогава легендарният швейцарец се сбогува с професионалния тенис, но любовта към играта и феновете го връщат отново на сцената.